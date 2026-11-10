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Barrio La Lagunita: megaoperativo de 147 agentes federales contra una banda narco ligada a Los Menores

La Policía Federal desplegó 30 vehículos en una serie de allanamientos en la zona oeste de Rosario. Hubo cinco detenidos y secuestraron drogas, armas, celulares y dinero.

10 de noviembre 2026 · 15:54hs
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Zona de La Lagunita donde se realizaron los allanamientos

Zona de La Lagunita donde se realizaron los allanamientos

Un importante despliegue de la Policía Federal Argentina sacudió durante el fin de semana al barrio La Lagunita, en la zona oeste de Rosario, donde 147 agentes distribuidos en 30 vehículos participaron de una serie de allanamientos contra una presunta organización dedicada a la venta de drogas. Los procedimientos terminaron con cinco personas detenidas y el secuestro de estupefacientes, armas, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la investigación.

Según la pesquisa judicial, la estructura narcocriminal estaría vinculada a la banda de Los Menores, surgida hace algunos años en el barrio 7 de Septiembre y liderada por Matías Gazzani, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe. El gobierno provincial ofrece una recompensa de 70 millones de pesos a quienes aporten información que permita dar con su paradero.

La investigación apunta a una organización con distintos niveles de participación, desde distribuidores y vendedores de drogas hasta los llamados "soldaditos", encargados de custodiar los puntos de comercialización, y personas responsables de recaudar el dinero. Según la hipótesis judicial, los fondos obtenidos por la venta de estupefacientes en los pasillos de La Lagunita eran destinados a un jefe narco de la zona.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron dosis de cocaína y marihuana preparadas para su distribución, una pistola calibre .22 y un revólver calibre .32, ambos con municiones, además de 27 teléfonos celulares, 16 tarjetas de crédito, cuatro notebooks y 300 mil pesos en efectivo. También fueron detenidas cinco personas, tres mayores y dos menores de edad. La causa se inició en mayo pasado, a partir de una denuncia anónima que advertía sobre presuntas maniobras de comercialización de drogas en el barrio.

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A partir de los resultados obtenidos, el juez Rodrigo Santana ordenó la realización de los 31 allanamientos. Para ello, se intervino en un lugar descampado del barrio. A los lugares allanados se accede por pasillos que conducen al punto de venta utilizado por dicha banda.

Debido a la peligrosidad y magnitud del operativo, se contó con la colaboración del personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de: Rosario, Venado Tuerto, Pergamino, San Nicolás, Santa Fe, Rafaela, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Córdoba, Bell Ville, Villa María, General Deheza, de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Córdoba y de la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades Deportivas (DOUCAD), siendo un total de 147 efectivos federales y 30 vehículos.

Un sector de La Lagunita que fue allanado por los Federales

Un sector de La Lagunita que fue allanado por los Federales

Se detuvo a dos hombres de 44 y 30 años y una mujer de 28 años y a dos menores de edad, presuntamente utilizados por la organización como vendedores de estupefacientes y quedó a cargo de la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, Virginia Ana Gabenara, quien determinó el traslado de los menores a la unidad correspondiente.

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Como antecedentes de la situación en la zona; cabe destacar que el 10 de agosto la Policía De Investigaciones realizó siete allanamientos por el caso de un adolescente de 16 años que había sido retenido en un punto de venta de estupefacientes. Tras los allanamientos los investigadores secuestraron 36 envoltorios de cocaína, con un peso total de 9,6 gramos, y seis envoltorios de marihuana, además de una cantidad de esa sustancia todavía sin fraccionar, con un peso total de 23 gramos.

En febrero de este año cuatro personas, entre ellas un niña de 6 años, que rozada por una bala en una pierna, sufrieron heridas en una balacera ocurrida en Aguzzi y Espinosa, La Lagunita, el ataque habría sido perpetrado por dos hombres que iban en moto. Según fuentes policiales los heridos fueron: Nazareno G., de 22 años, quien presentaba múltiples heridas de bala. Unos minutos más tarde llegó al hospital, Ramón V., de 47 años, quien presentaba una lesión en la zona dorsal.∏

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