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La presión internacional profundiza la baja de los granos

El avance de las labores agrícolas y una oferta global abundante conviven con un escenario de mayor incertidumbre geopolítica y debilidad de los mercados financieros. El análisis de Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral

11 de noviembre 2026 · 06:15hs
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La siembra de maíz alcanza al 50

La siembra de maíz alcanza al 50,5% de las 8,4 millones de hectáreas estimadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Los mercados agrícolas atraviesan un escenario de presión bajista, impulsado tanto por los cambios en el contexto geopolítico como por los fundamentos de oferta y demanda. En Argentina, la siembra de maíz ya alcanza el 50,5% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, mientras que la implantación de soja llega al 4,7% de las 17 millones de hectáreas previstas. En paralelo, la cosecha de trigo avanza sobre el 8,5% del área apta, con una proyección de producción de 23,4 millones de toneladas.

“Estamos frente a un mercado en el que confluyen varios factores bajistas. La posibilidad de una normalización de los flujos comerciales en el mar Negro, la abundante oferta de granos y la debilidad de los mercados financieros generan presión sobre los precios. Al mismo tiempo, los fondos están reduciendo sus posiciones, lo que profundiza este movimiento”, explica Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

En el plano local, las exportaciones agroindustriales argentinas sumaron u$s 2.880 millones en octubre y mostraron un incremento del 157% interanual pero una caída del 10% respecto de septiembre. Según Ciara-CEC, los embarques de maíz se mantuvieron firmes y la molienda de soja operó de manera constante.

Labores y presión comercial

En el mercado de soja, la siembra nacional registra un avance del 4,7%, con un progreso semanal de 2,4 puntos porcentuales y un ritmo 2,5 puntos por encima del promedio de los últimos cinco años. Las condiciones de humedad son favorables en los núcleos productivos y el oeste bonaerense, aunque el sur de Córdoba presenta un retraso de 8,6 puntos porcentuales por falta de piso y bajas temperaturas en los suelos.

“La siembra de soja avanza con buenas condiciones de humedad en gran parte del área agrícola, por ahora, el clima no muestra señales de un riesgo productivo significativo, y eso se suma a la expectativa de una cosecha importante en Brasil y Estados Unidos, que limita las posibilidades de recuperación de los precios”, señala Romano.

En maíz, la implantación alcanza el 50,5% de las 8,4 millones de hectáreas estimadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), con un avance interanual de 14,5 puntos porcentuales. La siembra temprana está prácticamente finalizada y comienza la ventana óptima para los cultivos tardíos. El ritmo de las labores anticipa una distribución cercana al 50% de maíz temprano y 50% tardío, una composición que también repercute en la estructura de precios futuros: los contratos de julio comenzaron a mostrar valores superiores a los de abril.

En el mercado disponible, la abundante actividad comercial y el flujo de camiones hacia los puertos presionan los precios, pese a que hay una importante cantidad de buques programados para cargar maíz. La comercialización de la campaña 2025/26 suma 47,55 millones de toneladas compradas, equivalentes al 74,3% de la cosecha, mientras que las compras de la campaña 2026/27 alcanzan 8,04 millones de toneladas.

“En maíz, la exportación está activa y hay una importante cantidad de buques esperando mercadería. Sin embargo, el volumen de ventas y el ingreso de camiones permiten abastecer esa demanda, lo que mantiene cierta debilidad en los precios disponibles. Para el nuevo ciclo, la mayor proporción de maíz tardío empieza a reflejarse en las cotizaciones de los meses más alejados”, detalla Romano.

Trigo bajo presión

Por su parte, el trigo continúa condicionado por la presión de cosecha. La recolección alcanza el 8,5% de las 6,49 millones de hectáreas aptas, con un rinde promedio parcial de 21,8 quintales por hectárea, por debajo de los 24,3 qq/ha registrados el año pasado. La BCBA mantiene su estimación de producción en 23,4 millones de toneladas, un 6,4% superior a la proyección realizada hace un año.

Las lluvias y la falta de piso demoran las labores en el norte del país, mientras que el centro y sur presentan buenas condiciones hídricas. A pesar de la presión estacional sobre los valores, el mercado local cuenta con un volumen interesante de buques por cargar y las declaraciones de ventas al exterior se mantienen activas.

“La cosecha de trigo genera presión sobre los precios en esta época del año, pero Argentina mantiene un flujo exportador interesante. Más adelante, la mayor necesidad de abastecimiento de Brasil podría abrir una oportunidad de recuperación de las cotizaciones”, afirma Romano.

El escenario internacional

En el contexto global, el acercamiento entre Rusia y Ucrania, con negociaciones previstas para el 10 y 11 de noviembre en Abu Dhabi, alimenta las expectativas de una eventual normalización de los flujos de exportación del mar Negro. Aunque continúan los ataques entre ambos países y la OTAN desplegó recursos militares en la región, el mercado comienza a descontar una posible reducción de las tensiones.

A esto se suma el resultado de las elecciones legislativas de Estados Unidos, que dejó al Partido Demócrata con el control del Congreso y podría limitar la capacidad de Donald Trump para profundizar el conflicto con Irán. La incertidumbre financiera también contribuye a la salida de posiciones de riesgo: los fondos índice vendieron 4,4 millones de toneladas de soja, maíz y trigo, y redujeron sus tenencias a 61,7 millones de toneladas, el nivel más bajo del año.

En soja, Estados Unidos avanza con la cosecha de su mayor producción histórica. Las labores alcanzan el 88% del área, mientras que en Brasil la siembra llega al 51,8%, con un ritmo superior al promedio histórico y al del año pasado. Las lluvias favorecen el desarrollo inicial de los cultivos y, por el momento, no se observan riesgos productivos significativos asociados al fenómeno de El Niño.

La consultora Rabobank proyecta una cosecha brasileña de 178 millones de toneladas, frente a los 182 millones del ciclo anterior, y exportaciones por 113 millones de toneladas. En Estados Unidos, el mercado espera que el próximo informe del Usda eleve la estimación de producción de soja a 125,11 millones de toneladas, mientras que StoneX proyecta un volumen aún mayor, de 128,59 millones.

En maíz, Estados Unidos se encamina a obtener la segunda cosecha más importante de su historia. El mercado espera una producción de 405,45 millones de toneladas, aunque StoneX proyecta 411,58 millones. En Brasil, Rabobank estima una producción de 141 millones de toneladas para la campaña 2026/27, con exportaciones por 38 millones.

Los ojos en el Mar Negro

En trigo, la oferta rusa continúa mostrando una capacidad de abastecimiento superior a la que inicialmente se temía. Las exportaciones de octubre se estiman en 3 millones de toneladas, mientras que Ucrania incrementó un 26% el transporte ferroviario de granos hacia el Danubio. Francia, por su parte, concretó ventas de más de 120.000 toneladas de trigo a Arabia Saudita.

Sin embargo, la nueva campaña de trigo de invierno en Estados Unidos comenzó con señales menos favorables: la siembra alcanza el 83%, por debajo de las expectativas del mercado, y la condición de los cultivos se ubica en 44% bueno a excelente, frente al 50% esperado.

“El mercado internacional está muy pendiente de lo que ocurra en el mar Negro. Si se logra avanzar hacia un acuerdo, la oferta de Rusia y Ucrania podría fluir con mayor normalidad y generar una presión adicional sobre el trigo. En este escenario, la evolución de la demanda y las necesidades de importación de Brasil serán claves para determinar si Argentina encuentra mejores oportunidades comerciales en los próximos meses”, concluye Romano.

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