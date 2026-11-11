Buscan a un joven de 26 años que desapareció en Puerto General San Martín

Los familiares de Alexis Daniel Cabral contaron que se fue de su casa la madrugada del martes en una moto Honda Wave negra y no volvió

El joven se fue de su casa la madrugada del martes en una moto Honda Wave negra y no volvió

La policía de Santa Fe busca a Alexis Daniel Cabral, un joven de 26 años que desapareció en Puerto General San Martín. Según la información difundida por la Unidad Regional XVII, el muchacho se retiró de su domicilio durante la madrugada del martes 10 de noviembre y desde entonces no regresó.

Cabral salió de su vivienda, ubicada en calle Misiones al 100, a bordo de una motocicleta Honda Wave de color negro . Ante la falta de novedades sobre su paradero, se inició un pedido de colaboración para intentar localizarlo.

El joven mide aproximadamente 1,70 metro, es de contextura robusta, tiene tez trigueña, cabello corto castaño claro y ojos marrones claros. Como seña particular, tiene un tatuaje de una cruz azul en el brazo derecho.

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Al momento de ausentarse vestía un buzo gris con capucha, un pantalón corto rojo con estampado negro y el escudo de River Plate, zapatillas blancas y una riñonera negra.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información para encontrarlo se comunique con la dependencia policial más cercana.