La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

El argentino, piloto actualmente de la escudería Alpine, está en la mira de otro equipo para el año 2028

Franco Colapinto llegó a la Fórmula 1 a través del equipo Williams y ahora se especula con que podría volver en 2028.

Un movimiento de pilotos en la Fórmula 1 podría impactar con fuerza en la carrera de Franco Colapinto . Si las especulaciones se confirman, el argentino, actualmente en la escudería Alpine, podría regresar a Williams.

Colapinto llegó a la Fórmula 1 de la mano del director de Williams, James Vowles, escudería con la que corrió varias carreras, aunque luego pasó a Alpine.

La movida que podría provocar su regreso a la escudería de Grove es compleja, pero posible. Es que una eventual salida de Oscar Piastri de McLaren, algo de lo que se habla mucho en la Fórmula 1, abriría un abanico de movimientos entre los equipos.

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¿Colapinto puede volver a Williams?

La cadena empezaría en McLaren: ante una salida de Piastri, la cúpula directiva a cargo de Zak Brown buscaría fichar al español Carlos Sainz, actualmente en Williams junto al tailandés Alex Albon. Y si ello ocurre, quedaría libre un asiento de primera línea en Williams. Allí es donde aparece Colapinto entre los principales candidatos para tomar ese lugar.

Colapinto tiene actualmente un contrato por cinco temporadas con Alpine. Por esa razón, un eventual regreso a Williams exigirá la activación de una cláusula de repesca o la conclusión exitosa de un pacto formal entre ambas escuderías para la temporada 2028.

A pesar de tratarse de hipótesis a mediano plazo, la alta valoración de Vowles por el piloto argentino consolida a Colapinto como la alternativa natural ante cualquier vacante inesperada entre los equipos de punta.