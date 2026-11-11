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Brindis Bravo: el streaming rosarino Brindis Tv se encuentra con su comunidad en Casa Brava

El canal propone salir de la pantalla para celebrar la comunidad que construyó desde 2023. Un domingo diferente junto a sus conductores

11 de noviembre 2026 · 17:45hs
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Brindis Tv invita a su comunidad a Brindis Bravo

Brindis Tv invita a su comunidad a Brindis Bravo

El canal de streaming rosarino Brindis TV sale de YouTube para encontrarse con su comunidad en “Brindis Bravo”. Se trata de un encuentro especial que reunirá a los reconocidos equipos de sus programas, con juegos, conversaciones y música en vivo para disfrutar de un domingo diferente y cerrar el fin de semana bien arriba. La cita es el próximo domingo 15, a partir de las 20 hs en Casa Brava (Pichincha 120). La entrada es libre y gratuita.

Brindis funciona desde 2023 como productora audiovisual y cuenta con programación en vivo a través de su canal de streaming en YouTube. Con transmisiones de domingo a jueves, logró posicionarse como un referente local en pleno auge de los canales de streaming en todo el país, con propuestas que buscan conectar con una audiencia de adultos jóvenes. Actualmente, el canal rosarino cuenta con más de 55 mil suscriptores en YouTube y 136 mil seguidores en Instagram.

Para celebrar la comunidad que construyó a lo largo de estos años, “Brindis Bravo” propone con los principales conductores del canal y con la amenización de Valen Solé, trasladar la experiencia del streaming al encuentro presencial.

>>Leer más: Rosario despide a Messi de la selección en el buzón de La Capital y Brindis TV

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La programación de Brindis Tv, cara a cara

En 2026, la programación de Brindis cuenta con cinco programas: Cabaret Voltaire y El Teléfono del Freak, que abordan periódicamente temas de política, filosofía y música; y Sobremesa, Moda para Feos y Palabra Santa, que integran la grilla de lunes a jueves. Estos últimos tres serán parte de Brindis Bravo, donde llevarán sus propuestas y a sus equipos al encuentro presencial con la comunidad.

Palabra Santa es conducido por Martu Bovyn, Adriano Espinosa y Chulo Fandiño y propone conversaciones que cruzan experiencias personales con la agenda de la calle online. Entre el amor, la nostalgia y las contradicciones de la vida adulta, sus conductores construyen un espacio de reflexión atravesado por el humor y la actualidad.

Moda para Feos es el magazine que propone una mirada descontracturada sobre la actualidad del espectáculo, combinando cultura pop, ironía y humor ácido. "Un programa tan fresco, no es de hoy. Es de mañana", reza su lema. Con una dinámica relajada, como una charla de mates entre amigas, Vicki Dodda y Carsi Gil recorren chismes, escándalos mediáticos y anécdotas de la audiencia, sumando miradas picantes sobre tendencias, vínculos y consumos culturales que circulan en las redes y en la conversación cotidiana.

Sobremesa, por su parte, incorpora elementos teatrales como la performance, la improvisación y la puesta en escena para invitar a la audiencia a entregarse al juego, el humor físico y el absurdo. Conducido por Juan Nemirovsky, Male Contreras y Mati Suleimen, es la compañía ideal para acompañar ese corte de almuerzo con tupper.

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