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Afirman que encontraron una pintura de Caravaggio perdida por más de un siglo

"Joven con jarra de rosas" estaba en la trastienda de una galería de arte y su dueño, que la había heredado, no sabía que podía tratarse de una obra tan importante

11 de noviembre 2026 · 22:48hs
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Afirman que encontraron una pintura de Caravaggio perdida por más de un siglo

Maria Cristina Terzaghi, una de las máximas expertas en el pintor italiano barroco Caravaggio, sabía de la existencia del cuadro "Giovane con caraffa di rose" por cuatro copias que se conocían y por el supuesto original, perdido por más de un siglo, del que se hablaba desde hace unos tres años. Cuando fue convocada a la trastienda de una galería parisina para encontrarse cara a cara con el que señalan como el mismísimo "Joven con jarra de rosas" salido del pincel de Michelangelo Merisi da Caravaggio, Terzaghi cargaba con mucho escepticismo. Hasta que lo tuvo enfrente.

"Creía que era imposible dar con otro cuadro de Caravaggio, pero cuando lo vi era de tal calidad que no tuve la más mínima duda. Cualquiera habría sabido que era de Caravaggio”, le dijo a El País la experta, que ya había identificado en 2021 el Ecce homo del pintor hallado en Madrid.

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Caravaggio habría pintado el cuadro entre 1596 y 1597, en sus inicios como artista, cuando terminaba de viajar de Milán a Roma. El lienzo estuvo perdido desde entonces y solamente se conocieron cuatro copias. En 2023 afirmaron que habían encontrado el original y Terzaghi lo confirmó, aunque recién lo hizo público ahora y por primera vez se difundió una fotografía.

“Es muy raro identificar con tanta claridad un caravaggio de las copias, porque a veces son realmente idénticas, de una calidad excelente, y es difícil distinguirlas del original. Pero en este caso el cuadro es tan bello... Tiene además una carga muy sensual, distinta de otros caravaggios juveniles. Es como si se hubiera desvelado otro aspecto de la personalidad del artista, otra pieza de Caravaggio que se nos descubre. Descubrirlo ha sido bellísimo, bellísimo”, le dijo Terzaghi al diario español.

Un caravaggio "errante"

La agitada vida y corta vida de Caravaggio terminó con la mayoría de sus obras en manos del Papa Pablo V, que luego las donó a su sobrino, el cardenal Scipione Borghese. La pinacoteca de la Galleria Borghese, uno de los museos más sorprendentes de Roma, tiene seis caravaggios. "Giovane con caraffa di rose" figuró en los registros del museo entre 1693 y 1831. Luego fue vendido y el heredero del último comprador no sabía que era dueño de un caravaggio.

Terzaghi opinó que la obra es "una alegoría del amor" y la rosa mustia representa el paso del tiempo. También sostuvo que está estrechamente vinculada a "Chico mordido por una lagartija", de la cual se conocen dos versiones, una en la Fundación Roberto Longhi de Florencia y otra en la National Gallery de Londres.

Si bien Terzaghi es una voz autorizada, el cuadro todavía debe ser examinado y contrastado por otros especialistas.

Ahora hay grandes posibilidades de que Francia declare al lienzo tesoro nacional, con lo que impediría que salga de sus fronteras. Aún no se sabe cuál será su destino, pero bien podría compartir techo en el Louvre con otras tres pinturas del gran artista barroco: "Alof de Wignacourt y su paje", "La muerte de la Virgen" y "La buenaventura".

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