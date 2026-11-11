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El gobierno de Santa Fe le contesta al perottismo por el déficit: "Es porque hacemos obras"

El sector del exgobernador cuestiona la gestión de Maximiliano Pullaro por los números en rojo. En el pullarismo relativizan y dicen que es porque se invierte

11 de noviembre 2026 · 10:11hs
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El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Economía, Pablo Olivares. El gobierno de Santa Fe dice que el déficit es por la inversión  

El ministro de Economía, Pablo Olivares, le contestó al peronismo santafesino, puntualmente el sector político del exgobernador Omar Perotti, quien cuestiona al gobierno de Santa Fe por ser el segundo mayor déficit fiscal del país.

“Cuando discutimos o se discute porqué se da esa diferencia negativa en los números de junio, es porque, justamente, estamos ejecutando obras parte con los recursos de este año y parte con lo que ingresó el año pasado”, dijo en referencia al endeudamiento por 800 millones de dólares obtenido en la Legislatura.

En pocas palabras, Olivares dice que el déficit aparece en un gobierno generalmente cuando invierte y no se guarda los recursos. El pullarismo sostiene que vale la pena endeudarse si se vuelvan en obras. En cambio, el perottismo era cauto en el gasto.

Gobierno de Santa Fe

En el gobierno provincial se muestran desorientados por los cuestionamientos, ya que previamente los criticaban por ajustadores del gasto y ahora por el déficit por gastar demás.

“Para funcionar, el Estado santafesino gasta menos de lo que recauda y una parte queda para invertir. Desde lo operativo se mueve en equilibrio”, dijo en "El primero de la mañana" por LT8.

El ex ministro de Econom&iacute;a del perottismo, Walter Agosto, public&oacute; informaci&oacute;n sobre el d&eacute;ficit del gobierno de Santa Fe

El ex ministro de Economía del perottismo, Walter Agosto, publicó información sobre el déficit del gobierno de Santa Fe

“Después el gasto de capital, es decir, cómo invierte, se sostiene con aparte de ese ahorro y parte con financiamiento. No tenemos pensado tomar nuevo financiamiento. La foto de final de año es un equilibrio operativo”, afirmó.

¿Por qué con financiamiento a largo plazo? "Porque nunca estuvo atada a la corrupción, ni al populismo ni tiene impacto en la inflación", sostuvo el ministro.

Agosto y los números

Un informe del ex ministro de Economía del perottismo, Walter Agosto, encendió una señal de alarma sobre las cuentas públicas de Santa Fe: la provincia registró el segundo mayor déficit fiscal del país durante el primer semestre de 2026, con un desequilibrio equivalente al 12,5% de sus recursos totales. El dato surge de las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Economía de la Nación.

>>> Leer más: Números, neurosis y choque entre Pullaro y Perotti

La denuncia de Agosto pone el foco en el deterioro de las finanzas provinciales y advierte sobre una combinación preocupante: mientras los ingresos retrocedieron, el gasto público santafesino aumentó un 9,7% en términos reales, una de las subas más importantes entre las jurisdicciones del país.

El señalamiento contrasta con el discurso de responsabilidad fiscal y equilibrio de las cuentas públicas y abre interrogantes sobre la administración de los recursos provinciales. Según el relevamiento, Santa Fe solo es superada por Tierra del Fuego en el ranking de déficit fiscal.

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