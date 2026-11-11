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Mató a su hermano y escapó: tras seis meses prófugo fue condenado a ocho años de prisión

Isaías Altamirano se hizo cargo en un juicio abreviado del crimen de su hermano Darío, ocurrido en diciembre de 2024 en Villa Gobernador Gálvez

11 de noviembre 2026 · 11:02hs
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Mató a su hermano y estuvo prófugo seis meses: fue condenado a ocho años de prisión.

Mató a su hermano y estuvo prófugo seis meses: fue condenado a ocho años de prisión.

Un joven de 22 años fue condenado a ocho años de prisión efectiva por el homicidio de su hermano, a quien mató a puñaladas después de una discusión en una vivienda de Villa Gobernador Gálvez. La sentencia se resolvió mediante un procedimiento abreviado homologado este martes en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

El condenado es Isaías Uriel Altamirano, quien fue responsabilizado por el asesinato de Darío Ezequiel Altamirano, de 35 años. El juez de Primera Instancia López Quintana homologó el acuerdo presentado por la Fiscalía y aceptado por la defensa, que estableció una pena de ocho años de prisión efectiva por el delito de homicidio simple en calidad de autor.

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El crimen ocurrió el 20 de diciembre de 2024, alrededor de las 2.15 de la madrugada, en inmediaciones de Ecuador al 2100, en Villa Gobernador Gálvez. Según la acusación de la fiscal Andrea Vega, los hermanos discutieron y el agresor primero golpeó a la víctima con los puños y después la atacó con un cuchillo en al menos cinco oportunidades. Las heridas le provocaron la muerte en el lugar.

Puñaladas a su hermano

El hecho salió a la luz después de varios llamados al 911 que alertaron sobre una persona herida. Cuando el personal policial llegó al lugar, encontró a Darío Altamirano sin vida. Los médicos constataron que había sufrido múltiples heridas de arma blanca en el tórax, que le provocaron un shock hipovolémico a raíz de una hemorragia torácica.

De acuerdo con la investigación, el agresor se había fugado antes de la llegada de los uniformados. Desde el comienzo, los testimonios recogidos en el lugar apuntaron al hermano de la víctima como responsable del ataque.

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La búsqueda se extendió durante varios meses. Altamirano fue detenido el 3 de julio de 2025 por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), en inmediaciones de Khantuta y España, en Rosario. Según la información judicial, los investigadores tenían vigente una orden de captura en su contra y lograron identificarlo pese a que, durante el procedimiento, dio otro nombre.

A prisión

En julio de 2025, Altamirano fue imputado como presunto autor material del crimen y quedó en prisión preventiva efectiva por disposición de la jueza María Trinidad Chiabrera.

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En aquella audiencia, la acusación describió una secuencia de violencia que comenzó con una discusión entre los hermanos y continuó con golpes de puño y cinco puñaladas en la región torácica. Las lesiones provocaron una hemorragia de tal gravedad que la víctima murió en el lugar, antes de que pudiera recibir asistencia médica efectiva.

Con la condena acordada y homologada este 10 de noviembre, la causa llegó a una resolución mediante un procedimiento abreviado. Altamirano deberá cumplir ocho años de prisión efectiva por el homicidio simple de su hermano.

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