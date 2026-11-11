Netflix estrenó una película judicial de suspenso hecha en Francia

Después de su estreno en el Festival de Cine de Venecia, la producción dirigida por Tristan Séguéla llegó al streaming con una mezcla de drama e intriga

Netflix acaba de recibir a uno de los estrenos más esperados del mes de noviembre . Se trata de “Un buen abogado”, una película francesa de suspenso dirigida por Tristan Séguéla, que llega al streaming después de su estreno oficial en el Festival de Cine de Venecia.

El film está protagonizado por Laurent Lafitte, Anthony Bajon y Mélanie Laurent, y, como adelanta su nombre, se mete de lleno en el terreno judicial. La historia sigue a un abogado que, después de atravesar un proceso de rehabilitación por una sobredosis, se encuentra frente a uno de los momentos más difíciles de su carrera.

“Un buen abogado” combina el drama con el suspenso, generando intriga en los espectadores y muchas dudas con respecto a lo que puede suceder.

De qué se trata “Un buen abogado”

La trama sigue a Leónard, un abogado que, tras un período de rehabilitación por una sobredosis, se encuentra frente a uno de los momentos más difíciles de su carrera.

En sólo una semana, deberá intentar recuperar su prestigio profesional y preparar su propia defensa para enfrentar un juicio que podría cambiar su futuro. Para lograrlo, contará con la ayuda de una tenaz pasante llamado Noé, que se convertirá en una pieza clave en medio de una carrera contrarreloj.

Trailer de “Un buen abogado”