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El río Paraná sigue creciendo en Rosario y quedó a solo 60 centímetros del nivel de alerta

El río alcanzó este martes los 4,40 metros frente al puerto rosarino, diez centímetros más que el día anterior. La tendencia continúa en ascenso y la creciente ya modifica el paisaje costero, mientras Prefectura pide extremar las precauciones para navegar.

10 de noviembre 2026 · 15:35hs
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El río Paraná sigue creciendo en Rosario y quedó a solo 60 centímetros del nivel de alerta

El río Paraná continúa creciendo frente a Rosario y se acerca cada vez más al nivel de alerta. Este martes alcanzó una altura de 4,40 metros en el puerto de la ciudad, diez centímetros por encima de los 4,30 metros registrados el lunes. De esta manera, quedó a solo 60 centímetros de los cinco metros establecidos como umbral de alerta y a 90 centímetros del nivel de evacuación.

La creciente se mantiene sostenida y comienza a generar mayor atención en los sectores costeros de Rosario y otras localidades de la región. De acuerdo con los informes del Instituto Nacional del Agua (INA) y los registros de la Prefectura Naval Argentina, la tendencia del Paraná continúa siendo ascendente, por lo que se mantienen las tareas de monitoreo y prevención.

El avance del agua se aceleró durante los últimos días. El jueves pasado, el Paraná había superado la barrera de los cuatro metros al registrar una altura de 4,04 metros frente a Rosario. En apenas cinco días, el nivel aumentó otros 36 centímetros, una evolución que lo acerca progresivamente a las referencias establecidas para situaciones de riesgo hídrico.

De hecho, la altura registrada este martes superó la proyección que había difundido el INA para esta fecha, que ubicaba al río en los 4,24 metros. El registro efectivo fue 16 centímetros superior a aquella estimación.

Aunque el Paraná todavía se encuentra por debajo de los niveles que activan las principales instancias de alerta y evacuación, la evolución de la creciente obliga a seguir de cerca su comportamiento, especialmente en las zonas más bajas y expuestas al avance del agua.

Cuánto falta para que el Paraná alcance el nivel de alerta en Rosario

Las referencias establecidas para Rosario permiten dimensionar la situación actual. El nivel de alerta está fijado en 5 metros, mientras que el umbral de evacuación se ubica en 5,30 metros.

Con la altura de 4,40 metros registrada este martes, el Paraná quedó a 60 centímetros del primer límite y a 90 centímetros del segundo.

Sin embargo, alcanzar el nivel de alerta no significa necesariamente que deban producirse evacuaciones. Se trata de una referencia que exige intensificar el seguimiento de la evolución del río y prestar especial atención a los sectores más vulnerables de la costa.

La situación también dependerá del comportamiento de la crecida aguas arriba y de las precipitaciones que se registren en los distintos sectores de la cuenca del Paraná.

La creciente ya cambia el paisaje de la costa rosarina

El aumento del nivel del Paraná no pasa inadvertido en Rosario. La costanera, los bañados y los espacios cercanos a la ribera muestran los efectos del avance del agua, mientras que los grandes manchones de camalotes se convirtieron nuevamente en una imagen habitual del paisaje fluvial.

La vegetación flotante llega arrastrada por la corriente, se acumula alrededor de los muelles y ocupa distintos sectores de la costa. También suele concentrarse en las desembocaduras de los arroyos Ludueña y Saladillo.

Este fenómeno es característico de los períodos de creciente. Los camalotales transportan plantas acuáticas, sedimentos, semillas y nutrientes desde diferentes puntos de la Cuenca del Plata y cumplen una función importante en la dinámica de los humedales.

Sin embargo, su acumulación también puede generar inconvenientes para las embarcaciones y las instalaciones que funcionan sobre el río.

Uno de los sectores que requiere especial atención es la planta potabilizadora de Aguas Santafesinas (Assa), ubicada en barrio Arroyito. Allí se procesan diariamente unos 650 millones de litros de agua provenientes del Paraná para abastecer al departamento Rosario.

La acumulación de camalotes, ramas y otros restos vegetales sobre las estructuras de captación obliga a realizar tareas periódicas de limpieza para garantizar el ingreso de agua a la planta. Desde que comenzó el proceso de creciente, en abril pasado, la empresa debió interrumpir reiteradamente esas operaciones para despejar las tomas.

Prefectura pidió extremar las precauciones para navegar

La creciente también repercute sobre las actividades vinculadas al río, especialmente la pesca artesanal, la navegación recreativa y el funcionamiento de los clubes náuticos.

Ante este escenario, Prefectura Naval Argentina recomendó evitar la navegación nocturna, debido a la mayor velocidad de la corriente y a la presencia de troncos, ramas y grandes extensiones de vegetación flotante que pueden representar un peligro para las embarcaciones.

El incremento del caudal también puede modificar las condiciones habituales de navegación y dejar sumergidos elementos que normalmente permanecen visibles, como sectores de muelles, espigones y otros obstáculos cercanos a la costa.

Para quienes utilizan kayaks, canoas y embarcaciones pequeñas, las recomendaciones incluyen navegar exclusivamente durante las horas de luz solar, utilizar chalecos salvavidas y mantenerse alejados del canal principal por donde circulan los buques de mayor porte.

Prefectura también aconsejó reducir la velocidad de las embarcaciones a motor, verificar los elementos de seguridad antes de zarpar e informar el destino y el horario previsto de regreso.

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