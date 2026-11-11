Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Distintos barrios de Rosario tuvieron intervenciones en sus espacios recreativos con la incorporación de juegos, canchas, iluminación y mobiliario. Una fue en un terreno tomado por un chatarrero

Una de las plazas renovadas es la de Ovidio Lagos y Flammarion, donde había una chatarrería que ocupaba el espacio público.

Entre el 7 y el 19 de noviembre, seis plazas y espacios recreativos serán inaugurados en distintos barrios de Rosario . Una de ellas es la plaza de Ovidio Lagos y Flammarion , donde había una chatarrería que ocupaba el espacio público.

La Municipalidad lleva adelante estas intervenciones en el marco del Plan de Plazas, que contempla más de 50 espacios públicos para su renovación y puesta en valor en los distintos distritos de la ciudad. Las obras incluyen nuevos sectores de juegos infantiles, espacios deportivos, iluminación, mobiliario urbano, parquización y mejoras en la accesibilidad. En varios casos, los proyectos surgieron de propuestas de los propios vecinos a través del Presupuesto Participativo.

La agenda comenzó el sábado 7 de noviembre con la inauguración de la plaza de barrio Tío Rolo, continuó el domingo 8 con la habilitación de la primera etapa de renovación integral de Parque Norte y siguió con la apertura de la nueva plaza de Ovidio Lagos y Flammarion, en barrio Itatí. El cronograma continuará el jueves 12 con la Plaza El Acuerdo, el martes 17 con la plaza Juan B. Justo y Fraga, y el jueves 19 con el espacio de Aborígenes y Qom.

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El caso Itatí

Uno de los ejemplos más significativos de esta política de recuperación se encuentra en Ovidio Lagos y Flammarion, en el Distrito Sudoeste. Allí, un predio que estaba ocupado por una chatarrería, con grandes acumulaciones de residuos y chatarra, fue liberado y recuperado por el municipio para convertirse en una gran plaza destinada al juego, el deporte y el encuentro comunitario.

“En este predio había metros y metros de montaña de basura y chatarra”, señaló Juan Manuel Ferrer, subsecretario de Obras Públicas, al destacar la magnitud de la transformación.

La intervención incorporó un mangrullo integrador sobre pisos de goma antigolpes, un sector especialmente diseñado para la primera infancia, un playón polideportivo con arcos y cerco parapelotas, una cancha de fútbol y estaciones aeróbicas. También se construyeron senderos peatonales, veredas y rampas de accesibilidad, y se sumaron mobiliario urbano, áreas parquizadas, iluminación LED y un espacio cívico con mástil.

La recuperación del terreno fue impulsada a partir de las demandas de los vecinos y del Presupuesto Participativo. A través de encuentros barriales se identificaron las necesidades del sector y se promovió una propuesta para transformar un espacio que durante años estuvo ocupado en un lugar abierto a toda la comunidad.

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Tío Rolo

La agenda de inauguraciones comenzó en el corazón de Tío Rolo, en la intersección de Juane Basso (ex calle 2106) y La Cumparsita. Allí, el municipio realizó una renovación de un espacio que ya contaba con una cancha de fútbol y un playón deportivo, pero que necesitaba mejoras para ampliar sus posibilidades de uso y encuentro.

La intervención, elegida por los vecinos a través del Presupuesto Participativo, permitió recuperar y mejorar las instalaciones deportivas existentes. Tanto el playón polideportivo como la cancha de fútbol fueron intervenidos para ofrecer mejores condiciones para las actividades recreativas y deportivas que forman parte de la identidad del barrio.

Además, se incorporaron nuevos juegos infantiles y sectores especialmente diseñados para la primera infancia, instalados sobre superficies de goma antigolpes. También se sumaron estaciones aeróbicas para promover la actividad física al aire libre y nuevos senderos peatonales de hormigón raspinado que conectan los distintos sectores del predio.

La renovación se completó con mesas y bancos, trabajos de pintura del equipamiento existente y la reubicación del mástil cívico.

La transformación de la plaza se complementa con trabajos de mantenimiento vial realizados en 15 cuadras del barrio, mediante tareas de bacheo, fresado y repavimentación en arterias como 5 de Agosto, 2137, Caminito, La Cumparsita y Avellaneda. De esta manera, la intervención también alcanza las condiciones de circulación y conectividad de su entorno.

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Parque Norte

El domingo 8 quedó habilitada la primera etapa de la renovación integral de Parque Norte, ubicado entre las avenidas Rivadavia y Arturo Illia. El proyecto, elegido mediante el Presupuesto Participativo, apunta a recuperar diferentes sectores de este espacio recreativo y ampliar las posibilidades de uso para personas de distintas edades.

Uno de los ejes principales fue la puesta en valor del playón polideportivo y la remodelación integral del patinódromo, dos instalaciones vinculadas a la actividad deportiva que forman parte de la dinámica habitual del parque.

La intervención también incorporó un mangrullo integrador con pisos antigolpes y sectores diferenciados de juegos infantiles y primera infancia. A esto se sumó una nueva área deportiva con estaciones aeróbicas para quienes realizan actividad física al aire libre.

Los trabajos incluyeron nuevos senderos y rampas para mejorar la accesibilidad y la circulación interna, además de bancos, mesas y bicicleteros. También se realizaron tareas de parquización y renovación de la iluminación LED.

Pero la transformación no termina con esta primera etapa. El proyecto contempla una segunda intervención para reconvertir el actual espejo de agua en una fuente seca interactiva, con islas de chorros de agua de efectos cambiantes y mangrullos acuáticos lúdicos. La propuesta incluirá el acondicionamiento del perímetro, la nivelación del terreno y la colocación de pisos antideslizantes, con el objetivo de sumar un nuevo espacio de juego y recreación para las infancias.

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Distritos Oeste y Noroeste

Después de las tres primeras inauguraciones, el cronograma municipal continuará con otras tres intervenciones en distintos barrios. El jueves 12 será el turno de la Plaza El Acuerdo, ubicada en Aborígenes Argentinos y Espinillo, en el Distrito Oeste.

Luego, el martes 17, se realizará la inauguración del espacio de Juan B. Justo y Fraga, en el Distrito Noroeste. Finalmente, el jueves 19 se sumará el espacio de Aborígenes y Qom, también en el sector oeste de la ciudad.

Las intervenciones se inscriben en una política de recuperación del espacio público que busca acercar mejores condiciones de recreación, deporte y encuentro a los distintos barrios, con propuestas que contemplan las necesidades de cada comunidad.

50 espacios públicos

Las seis inauguraciones de noviembre forman parte de un programa más amplio de renovación urbana. A través del Plan de Plazas, la Municipalidad contempla más de 50 intervenciones en espacios verdes de los seis distritos, con obras que incluyen plazas tradicionales, espacios deportivos, sectores recreativos y la recuperación de terrenos que se encontraban degradados.

La participación de los vecinos es otro de los componentes centrales de esta política. Muchas de las intervenciones fueron elegidas a través del Presupuesto Participativo y definidas mediante encuentros barriales en los que se discutieron las necesidades de cada sector y las características de los proyectos.

La recuperación de un predio ocupado por chatarra en barrio Itatí, la renovación de las instalaciones deportivas de Tío Rolo y la transformación de Parque Norte muestran distintas dimensiones de un mismo objetivo: recuperar y mejorar los espacios públicos para que vuelvan a ser lugares de encuentro, convivencia y disfrute de quienes viven en cada barrio.