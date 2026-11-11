La Capital | La Ciudad | plazas

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Distintos barrios de Rosario tuvieron intervenciones en sus espacios recreativos con la incorporación de juegos, canchas, iluminación y mobiliario. Una fue en un terreno tomado por un chatarrero

11 de noviembre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Una de las plazas renovadas es la de Ovidio Lagos y Flammarion

Una de las plazas renovadas es la de Ovidio Lagos y Flammarion, donde había una chatarrería que ocupaba el espacio público.

Entre el 7 y el 19 de noviembre, seis plazas y espacios recreativos serán inaugurados en distintos barrios de Rosario. Una de ellas es la plaza de Ovidio Lagos y Flammarion, donde había una chatarrería que ocupaba el espacio público.

La Municipalidad lleva adelante estas intervenciones en el marco del Plan de Plazas, que contempla más de 50 espacios públicos para su renovación y puesta en valor en los distintos distritos de la ciudad. Las obras incluyen nuevos sectores de juegos infantiles, espacios deportivos, iluminación, mobiliario urbano, parquización y mejoras en la accesibilidad. En varios casos, los proyectos surgieron de propuestas de los propios vecinos a través del Presupuesto Participativo.

La agenda comenzó el sábado 7 de noviembre con la inauguración de la plaza de barrio Tío Rolo, continuó el domingo 8 con la habilitación de la primera etapa de renovación integral de Parque Norte y siguió con la apertura de la nueva plaza de Ovidio Lagos y Flammarion, en barrio Itatí. El cronograma continuará el jueves 12 con la Plaza El Acuerdo, el martes 17 con la plaza Juan B. Justo y Fraga, y el jueves 19 con el espacio de Aborígenes y Qom.

>> Leer más: Las plazas renovadas impulsan nuevos comercios y cambian la dinámica de los barrios

El caso Itatí

Uno de los ejemplos más significativos de esta política de recuperación se encuentra en Ovidio Lagos y Flammarion, en el Distrito Sudoeste. Allí, un predio que estaba ocupado por una chatarrería, con grandes acumulaciones de residuos y chatarra, fue liberado y recuperado por el municipio para convertirse en una gran plaza destinada al juego, el deporte y el encuentro comunitario.

“En este predio había metros y metros de montaña de basura y chatarra”, señaló Juan Manuel Ferrer, subsecretario de Obras Públicas, al destacar la magnitud de la transformación.

La intervención incorporó un mangrullo integrador sobre pisos de goma antigolpes, un sector especialmente diseñado para la primera infancia, un playón polideportivo con arcos y cerco parapelotas, una cancha de fútbol y estaciones aeróbicas. También se construyeron senderos peatonales, veredas y rampas de accesibilidad, y se sumaron mobiliario urbano, áreas parquizadas, iluminación LED y un espacio cívico con mástil.

La recuperación del terreno fue impulsada a partir de las demandas de los vecinos y del Presupuesto Participativo. A través de encuentros barriales se identificaron las necesidades del sector y se promovió una propuesta para transformar un espacio que durante años estuvo ocupado en un lugar abierto a toda la comunidad.

>> Leer más: En el último año, Rosario recuperó 110 puntos crónicos de arrojo de residuos

Tío Rolo

La agenda de inauguraciones comenzó en el corazón de Tío Rolo, en la intersección de Juane Basso (ex calle 2106) y La Cumparsita. Allí, el municipio realizó una renovación de un espacio que ya contaba con una cancha de fútbol y un playón deportivo, pero que necesitaba mejoras para ampliar sus posibilidades de uso y encuentro.

La intervención, elegida por los vecinos a través del Presupuesto Participativo, permitió recuperar y mejorar las instalaciones deportivas existentes. Tanto el playón polideportivo como la cancha de fútbol fueron intervenidos para ofrecer mejores condiciones para las actividades recreativas y deportivas que forman parte de la identidad del barrio.

Además, se incorporaron nuevos juegos infantiles y sectores especialmente diseñados para la primera infancia, instalados sobre superficies de goma antigolpes. También se sumaron estaciones aeróbicas para promover la actividad física al aire libre y nuevos senderos peatonales de hormigón raspinado que conectan los distintos sectores del predio.

La renovación se completó con mesas y bancos, trabajos de pintura del equipamiento existente y la reubicación del mástil cívico.

La transformación de la plaza se complementa con trabajos de mantenimiento vial realizados en 15 cuadras del barrio, mediante tareas de bacheo, fresado y repavimentación en arterias como 5 de Agosto, 2137, Caminito, La Cumparsita y Avellaneda. De esta manera, la intervención también alcanza las condiciones de circulación y conectividad de su entorno.

>> Leer más: Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año

Parque Norte

El domingo 8 quedó habilitada la primera etapa de la renovación integral de Parque Norte, ubicado entre las avenidas Rivadavia y Arturo Illia. El proyecto, elegido mediante el Presupuesto Participativo, apunta a recuperar diferentes sectores de este espacio recreativo y ampliar las posibilidades de uso para personas de distintas edades.

Uno de los ejes principales fue la puesta en valor del playón polideportivo y la remodelación integral del patinódromo, dos instalaciones vinculadas a la actividad deportiva que forman parte de la dinámica habitual del parque.

La intervención también incorporó un mangrullo integrador con pisos antigolpes y sectores diferenciados de juegos infantiles y primera infancia. A esto se sumó una nueva área deportiva con estaciones aeróbicas para quienes realizan actividad física al aire libre.

Los trabajos incluyeron nuevos senderos y rampas para mejorar la accesibilidad y la circulación interna, además de bancos, mesas y bicicleteros. También se realizaron tareas de parquización y renovación de la iluminación LED.

Pero la transformación no termina con esta primera etapa. El proyecto contempla una segunda intervención para reconvertir el actual espejo de agua en una fuente seca interactiva, con islas de chorros de agua de efectos cambiantes y mangrullos acuáticos lúdicos. La propuesta incluirá el acondicionamiento del perímetro, la nivelación del terreno y la colocación de pisos antideslizantes, con el objetivo de sumar un nuevo espacio de juego y recreación para las infancias.

>> Leer más: El Presupuesto Participativo 2027 suma la transformación de grandes parques

Distritos Oeste y Noroeste

Después de las tres primeras inauguraciones, el cronograma municipal continuará con otras tres intervenciones en distintos barrios. El jueves 12 será el turno de la Plaza El Acuerdo, ubicada en Aborígenes Argentinos y Espinillo, en el Distrito Oeste.

Luego, el martes 17, se realizará la inauguración del espacio de Juan B. Justo y Fraga, en el Distrito Noroeste. Finalmente, el jueves 19 se sumará el espacio de Aborígenes y Qom, también en el sector oeste de la ciudad.

Las intervenciones se inscriben en una política de recuperación del espacio público que busca acercar mejores condiciones de recreación, deporte y encuentro a los distintos barrios, con propuestas que contemplan las necesidades de cada comunidad.

50 espacios públicos

Las seis inauguraciones de noviembre forman parte de un programa más amplio de renovación urbana. A través del Plan de Plazas, la Municipalidad contempla más de 50 intervenciones en espacios verdes de los seis distritos, con obras que incluyen plazas tradicionales, espacios deportivos, sectores recreativos y la recuperación de terrenos que se encontraban degradados.

La participación de los vecinos es otro de los componentes centrales de esta política. Muchas de las intervenciones fueron elegidas a través del Presupuesto Participativo y definidas mediante encuentros barriales en los que se discutieron las necesidades de cada sector y las características de los proyectos.

La recuperación de un predio ocupado por chatarra en barrio Itatí, la renovación de las instalaciones deportivas de Tío Rolo y la transformación de Parque Norte muestran distintas dimensiones de un mismo objetivo: recuperar y mejorar los espacios públicos para que vuelvan a ser lugares de encuentro, convivencia y disfrute de quienes viven en cada barrio.

Noticias relacionadas
suspendieron la jornada de colectividades por un alerta meteorologico

Suspendieron la jornada de Colectividades por un alerta meteorológico

Raúl Rulo Delatorre. La Argentina de Milei está a milésimas tanto de la parodia como de la tragedia

Llega a Rosario el espectáculo de Rulo Delatorre, el más tanguero de los economistas

Jorge Fandermole dará el presente en el parque Urquiza.

Soberanía a full: jornada artístico-cultural en el parque Urquiza, con destacadas figuras

el parana sigue creciendo y quedo a 60 centimetros del nivel de alerta en rosario

El Paraná sigue creciendo y quedó a 60 centímetros del nivel de alerta en Rosario

Las más leídas

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Juveniles de Newells y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

Juveniles de Newell's y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

El formidable presente de un ex-Newells bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

El formidable presente de un ex-Newell's bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

Lo último

Crimen en zona oeste: lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al hospital

Crimen en zona oeste: lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al hospital

Roldán y provincia intensifican la limpieza de canales y desagües

Roldán y provincia intensifican la limpieza de canales y desagües

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

El Instituto Nacional del Agua (INA) publicó el nuevo informe a partir del análisis de propagación de la crecida en toda la cuenca del río Paraná

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Por Matías Petisce
Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días
La Ciudad

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Danza con lobos para los equipos rosarinos, que podrían cruzarse en las semifinales

La presión internacional profundiza la baja de los granos
Agro

La presión internacional profundiza la baja de los granos

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina
Zoom

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Las más leídas
Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Murió Marcos Camino, fundador de Los Palmeras y referente de la cumbia santafesina

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Crisis en un histórico equipo del ascenso de Rosario: se fue el presidente y asumió un vocal

Juveniles de Newells y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

Juveniles de Newell's y Central irán a la sub-20 y entrenarán con la selección

El formidable presente de un ex-Newells bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

El formidable presente de un ex-Newell's bicampeón: marcó 18 goles esta temporada

La dura lesión del arquero cedido por Newells que debería regresar en enero

La dura lesión del arquero cedido por Newell's que debería regresar en enero

Ovación
A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los 9 no están afilados

Por Guillermo Ferretti
Ovación

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los "9" no están afilados

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los 9 no están afilados

A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los "9" no están afilados

El objetivo primario de Newells es la reinserción de los futbolistas ausentes

El objetivo primario de Newell's es la reinserción de los futbolistas ausentes

Básquet: segundo duelo de la serie entre Central y Temperley

Básquet: segundo duelo de la serie entre Central y Temperley

Policiales
Crimen en zona oeste: lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al hospital
Policiales

Crimen en zona oeste: lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al hospital

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

La Ciudad
Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crecida del Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas

Suspendieron la jornada de Colectividades por un alerta meteorológico

Suspendieron la jornada de Colectividades por un alerta meteorológico

El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay
Ovación

El ex-Central Gustavo Alfaro sería uno de los afectados por el banco de Paraguay

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar
Policiales

El robo a la jubilada golpeada en su casa de Tiro Suizo no habría sido al azar

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen
Policiales

Renuevan pedido de testigos y recompensa para esclarecer resonante crimen

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego
La ciudad

Incendio arrasador en zona oeste: un almacén quedó destruido por el fuego

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del Papa a Córdoba
Información General

Un hombre de 73 años falleció mientras esperaba la llegada del Papa a Córdoba

Le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa
Policiales

Le reclamaron el pago de un viaje de Uber y dispararon contra su casa

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina
La Ciudad

La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el apostador que se llevó 1.800 millones de pesos

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias
La región

Policías auxiliaron a una bebé de un mes con dificultades respiratorias

Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe
Agro

Agricultura y ganadería: el nuevo mapa productivo de Santa Fe

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo
Policiales

Otro crimen en el cordón industrial: mataron a un joven en San Lorenzo

Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos
Información General

Cayó un ascensor desde el sexto piso de un edificio en Santa Fe: ocho heridos

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola
Policiales

Intentó acercarse al Papa con credencial falsa y le encontraron una pistola

Rosario se sumó a la misa de León XIV con transmisiones especiales
La Ciudad

Rosario se sumó a la misa de León XIV con transmisiones especiales

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad
Información General

León XIV se emocionó en el Cottolengo y dejó un mensaje sobre la discapacidad

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia
Información General

Un romance con una espía china explotó en el gigante tecnológico Nvidia

Depredador sexual: Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión
Información General

"Depredador sexual": Russell Brand fue condenado a 10 años y medio de prisión

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa
Información General

Volcó un auto con cinco monjas que iban a asistir a la misa del Papa