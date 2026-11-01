Noviembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV y Disney+

Este mes, habrá de todo en el universo del streaming. Se destacan nuevas temporadas, series internacionales y producciones nacionales

El 2026 sigue avanzando con estrenos a lo largo y ancho de las plataformas. En noviembre, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Mubi, Apple TV y Disney+ renuevan sus catálogos con opciones ideales para maratonear.

Entre las novedades más esperadas del mes se destacan flamantes temporadas, películas internacionales y varias apuestas argentinas que llegarán a las principales plataformas de streaming. Entre ellas, se encuentra "Somos así", la serie de Disney+ que marca el debut en la ficción de los integrantes de "Nadie dice nada", el programa de streaming de Luzu TV. Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal se ponen en la piel de un grupo de amigos que atraviesa un momento de cambios, en el que los trabajos, los vínculos y los proyectos personales parecen desajustarse al mismo tiempo.

Otra de las apuestas nacionales llega a Amazon Prime Video con "LOL: Last One Laughing Argentina", el reality que tendrá a Marcelo Tinelli por primera vez como conductor. Entre los participantes se encuentran Belén Francese, Martín “Campi” Campilongo, Dalia Gutmann, Darío Lopilato, Homero Pettinato, José María Listorti, Marti Benza, Mex Urtizberea, Mica Suárez y Sebastián Almada.

Por último, Netflix sumará "Gordon", una nueva serie política de Pablo Trapero, protagonizada por Rodrigo de la Serna e inspirada en el libro "Gordon, el aniquilador", de Marcelo Larraquy.

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Disney +

“La emperatriz divorciada”. 4 de noviembre

"La emperatriz divorciada" narra la tensa relación entre la querida Emperatriz Navier y su esposo, el Emperador Sovieshu, del Reino del Este. En medio de una creciente inquietud en todo el reino, la relación de la pareja comienza a resquebrajarse cuando Sovieshu se enamora de una esclava fugitiva e intenta hacer lo imposible por conquistar su corazón. Sin estar dispuesta a comprometer su dignidad, Navier accede a las peticiones del emperador bajo una condición: que se le permita volver a casarse con su rival, el Príncipe heredero Heinrey del Reino del Oeste. Lo que sigue es una historia de amor, pasión y arrepentimiento que pone en riesgo el destino de todo un reino, mientras Navier lucha por recuperar su poder.

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”Todo vale”, temporada 2. 4 de noviembre

"Todo Vale", la comedia de Ryan Murphy, sigue a un grupo de abogadas especializadas en divorcios que decide abandonar un prestigioso estudio dominado por hombres para fundar su propio bufete de alto nivel. En su segunda temporada, protagonizada por Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka y Cauã Reymond, junto a Sarah Paulson y Glenn Close, las abogadas de Grant, Ronson & Greene regresan con más escándalos, secretos y stilettos. Entre nuevas alianzas, amistades puestas a prueba y conflictos inesperados, una impactante revelación amenaza con sacudir los cimientos del estudio jurídico y poner en jaque su futuro.

"Somos así", la serie de "Nadie dice nada". 18 de noviembre

Los integrantes de "Nadie dice nada", el programa de streaming de Luzu TV, dan el salto a la ficción. Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal protagonizan “Somos así”.

Un grupo de amigos atraviesa un momento en que todo parece desajustarse al mismo tiempo. Trabajos que tambalean, vínculos que se redefinen, citas fallidas y secretos que salen a la luz los llevan a preguntarse quiénes son y qué están dispuestos a sostener. A lo largo de ocho episodios vivirán situaciones delirantes que amenazan con cambiarlo todo, porque crecer no vino con un manual de instrucciones.

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"Percy Jackson y los dioses del Olimpo", temporada 3. 20 de noviembre

La tercera temporada de "Percy Jackson y los dioses del Olimpo" lleva por primera vez a la pantalla “La Maldición del Titán”, el tercer libro de la exitosa saga de Disney Hyperion escrita por el aclamado autor Rick Riordan. Las apuestas serán más altas que nunca mientras Percy se enfrenta a la repentina desaparición de Annabeth y a la inminente Gran Profecía que le da el Oráculo de Delfos, que dictará el destino del Olimpo. Según la profecía, un semidiós hijo de los Tres Grandes está destinado a llevar al Olimpo a nuevas alturas o provocar su caída, poniendo en juego también su propia vida.

"Outlander: Blood of My Blood", temporada 2. 21 de noviembre

En la nueva temporada de la aclamada serie precuela de "Outlander", "Outlander: Blood of My Blood", familias, amigos y parejas enfrentarán nuevos desafíos, mientras el ejército jacobita se prepara para la batalla en las tierras altas de Escocia y cada clan deberá elegir de qué lado estar. Protagonizada por Jeremy Irvine (Henry Beauchamp) y Hermione Corfield (Julia Beauchamp), como los padres de Claire, y Jamie Roy (Brian Fraser) y Harriet Slater (Ellen MacKenzie), como los padres de Jamie.

Amazon Prime Video

"La Mangosta". 4 de noviembre

Ryan “Fang” Flanagan (Liam Neeson), un veterano de guerra acusado injustamente de un crimen, huye de la policía a bordo de un Mustang Shelby Cobra GT 65. Sin nada que perder, protagoniza una intensa persecución por las carreteras del país.

"Campus Drivers". 6 de noviembre

Esta nueva serie juvenil combina romance, desencuentros y segundas oportunidades. Lois llega a la universidad con un futuro prometedor, pero una decepción amorosa la lleva a convivir con Lane, un joven popular que evita los compromisos y es creador de Campus Drivers, la app más popular del campus. Entre sus diferencias surge una atracción inesperada que pondrá a prueba sus sentimientos y despertará heridas del pasado.

"El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder", temporada 3. 11 de noviembre

La temporada 3 tiene lugar en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra, atar a todos los pueblos a su voluntad y al fin gobernar toda la Tierra Media.

"LOL: Last One Laughing Argentina". 20 de noviembre

Marcelo Tinelli debuta como conductor de "LOL: Last One Laughing Argentina", el reality que reúne a diez de los mejores comediantes del país en un desafío de seis horas: hacer reír a sus compañeros sin soltar una carcajada. En esta edición participan Belén Francese, Martín “Campi” Campilongo, Dalia Gutmann, Darío Lopilato, Homero Pettinato, José María Listorti, Marti Benza, Mex Urtizberea, Mica Suárez y Sebastián Almada.

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"Perfectos mentirosos". 20 de noviembre

"Perfectos mentirosos" es una adaptación cinematográfica española de la exitosa novela juvenil de Álex Mírez. La historia transcurre en Tagus, una exclusiva universidad donde el poder, los privilegios y los secretos mortales se esconden detrás de fachadas perfectas. Allí llega Jude Derry con una misión oculta: infiltrarse en el círculo de los hermanos Cash para descubrir la verdad sobre la muerte de su hermano.

"Blade Runner 2099". 25 de noviembre

50 años después de "Blade Runner 2049", Cora, una fugitiva que busca dejar atrás su pasado, asume la identidad de una Blade Runner. Junto a Olwen, una replicante al borde de la muerte, deberá encontrar a un fugitivo que oculta un secreto capaz de destruir su ciudad.

HBO Max

"La edad dorada", temporada 4. 1º de noviembre

La nueva temporada de "La edad dorada" vuelve a poner el foco en Bertha Russell y su familia, quienes deberán enfrentar los desafíos y las consecuencias de haberse incorporado a la alta sociedad. Por su parte, Agnes van Rhijn buscará recuperar el lugar que alguna vez ocupó, mientras Marian comienza a explorar un nuevo rumbo y Peggy intenta ganarse la aprobación de sus futuros suegros. En este escenario de ambiciones, cambios y tensiones sociales, no todo será como lo imaginan y cada deseo tendrá su precio.

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"Melania Rea". 6 de noviembre

Una miniserie italiana reconstruye el caso de Melania Rea, uno de los crímenes más mediáticos y controvertidos de la historia de Italia. El 20 de abril de 2011, el cuerpo de Melania, de 29 años, fue encontrado en un bosque de Ripe di Civitella, en el Parque Nacional de los Abruzos. Su asesinato dio lugar a una investigación que conmocionó al país y puso en el centro del debate público la violencia de género y el concepto de feminicidio.

Entrelazando pasado y presente, la producción narra la historia de una joven, de sus deseos, de sus aspiraciones y de una relación que, tras una aparente normalidad, revela progresivamente dinámicas de posesión, control y opresión, hasta llegar a la reconstrucción de la verdad judicial.

A través del ritmo del thriller psicológico y de una mirada íntima y contemporánea, la serie reflexiona sobre los mecanismos de la violencia de género, sumergiéndose en la oscuridad de la manipulación y el maltrato doméstico, así como en sus consecuencias, devolviendo el protagonismo a la persona que se esconde tras la noticia.

"Infamia". 13 de noviembre

Este thriller psicológico, basado en la novela de Ledicia Costas y dirigido por Agustina Macri y Beatriz Sanchís, sigue a Emma Cruz, una abogada que atraviesa una crisis existencial y se obsesiona con un caso sin resolver: la misteriosa desaparición de dos niñas ocurrida veinte años atrás.

Lo que empieza como curiosidad profesional no tarda en convertirse en una peligrosa fijación, avivada por su propio trauma: la trágica muerte de su hermana cuando eran niñas, una pérdida de la que siempre se ha sentido culpable.

En su empeño por desenterrar secretos inconfesables, ocultos bajo la asfixiante y claustrofóbica fachada del pueblo, Emma tendrá que enfrentarse a sus peores fantasmas. Su incansable búsqueda la situará en la diana de aquellos que están dispuestos a todo con tal de que la verdad nunca salga a la luz.

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"Tres de más". 20 de noviembre

Julia y Ernesto lo tienen todo: una relación envidiable, carreras de éxito y, sobre todo, una vida ideal sin hijos. Sin embargo, un día despiertan y se encuentran con tres niños que insisten en llamarlos mamá y papá. Su vida perfecta se ha esfumado. De la noche a la mañana tendrán que aprender a ser padres mientras tratan de descubrir de dónde han salido esos niños y cómo pueden librarse de ellos.

Esta alocada sátira social, que pone el foco en la necesidad de control y los prejuicios tanto hacia quienes no tienen hijos como a los que tienen, está protagonizada por Kira Miró, Salva Reina, Luna Fulgencio, Ian Cortegoso y Adriana Bidae. Completan el reparto Antonio Pagudo, Marta Hazas, David Lorente, Carmen Ruiz, Raquel Guerrero, Félix Gómez, Norma Ruiz y Adam Jezierski.

Netflix

"Palomas negras". 5 de noviembre

Una nueva serie de espionaje creada por Joe Barton y protagonizada por Keira Knightley, Ben Whishaw y Sarah Lancashire. La historia sigue a una espía encubierta que, mientras está casada con un político, lleva adelante misiones clandestinas sin revelar su verdadera identidad. Para cumplir con sus operaciones y sostener su delicada doble vida, contará con la ayuda de un viejo amigo que trabaja como sicario.

"Un buen abogado". 9 de noviembre

Desde Francia llega esta película protagonizada por Laurent Lafitte, Anthony Bajon y Mélanie Laurent. La historia sigue a un abogado que, después de atravesar un proceso de rehabilitación por una sobredosis, se encuentra frente a uno de los momentos más difíciles de su carrera. En sólo una semana, deberá intentar recuperar su prestigio profesional y preparar su propia defensa para enfrentar un juicio que podría cambiar su futuro. Para lograrlo, contará con la ayuda de una tenaz pasante, que se convertirá en una pieza clave en medio de una carrera contrarreloj.

"Claroscuro". 11 de noviembre

Una serie dramática italiana que combina misterio, arte e investigación policial. Tras encontrar un cuerpo en un museo de Roma, un experto en arte usa sus conocimientos para ayudar a la policía a resolver un misterio conectado con su propio pasado.

"Gordon". 18 de noviembre

Con Rodrigo de la Serna como protagonista, llega una nueva serie política inspirada en el libro "Gordon, el aniquilador", del periodista e historiador Marcelo Larraquy. Basada en hechos reales, la producción, compuesta por siete episodios, reconstruye la historia de Aníbal Gordon, quien pasó de ser un ladrón de poca monta a convertirse en un asesino y represor, en el contexto de la violencia paraestatal que marcó a la Argentina durante la década del 70. Completan el elenco Matías Recalt y Camila Peralta.

“Heartland”. 13 de noviembre

"Heartland" es un thriller dramático ambientado en la escena de la música country de Nashville. La historia sigue a Misty Jones (Jessica Chastain), una antigua leyenda del género que regresa a la ciudad para investigar la misteriosa desaparición de su sobrina, una joven cantante en ascenso. A medida que avanza en la búsqueda, Misty se adentra en los aspectos más oscuros de la industria musical, saca a la luz secretos familiares y se enfrenta a los fantasmas de su pasado.

"Los altruistas". 9 de noviembre

"Los altruistas" es una miniserie dramática creada por Graham Moore y protagonizada por Julia Garner, Anthony Boyle y Karan Soni. La producción está inspirada en el ascenso y la estrepitosa caída de Sam Bankman-Fried, creador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, y Caroline Ellison, quien dirigió Alameda Research, una empresa de trading vinculada a FTX. Dos jóvenes, idealistas y súbitamente ricos que intentaron hacer el bien, pero sacaron lo peor del otro. Una historia de amor tóxica inspirada por un fraude real.

"Las disculpas de Vicentina". 20 de noviembre

Desde Brasil llega esta película que sigue la historia de Vicentina, una profesora jubilada de 75 años que debe afrontar la muerte de su hijo tras estrellar por accidente un autobús. En busca de enfrentar las consecuencias de lo ocurrido, decide acercarse personalmente a las familias de las víctimas para pedirles perdón cara a cara. En ese recorrido, deberá lidiar con el dolor, la culpa y su propio proceso de duelo.

Apple TV

"El camino del pequeño guerrero". 25 de noviembre

La secundaria ha sido una pesadilla para Marc, interpretado por Jude Hill, un buen chico que sufre acoso por parte de sus compañeros y siente que está rezagado en todo, desde lo académico y la educación física hasta simplemente hacer amigos. Todo eso cambia cuando su tío Jake, interpretado por Chris Pratt, un condecorado militar de la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada estadounidense que está lesionado, llega para pasar el verano y recuperarse con Marc y su madre, Sarah. Para ayudar a Marc a defenderse, Jake diseña un ambicioso programa al que llama Operation Warrior Kid, basado en su entrenamiento como Seal. En lugar de enseñarle a su sobrino a pelear, Jake le muestra a Marc lo que es el verdadero valor, mientras enfrenta sus propios demonios en el camino.

"12 12 12”. 13 de noviembre

Anthony Mackie y Jamie Dornan protagonizan "12 12 12", una nueva serie de acción de Apple TV. La historia sigue a un agente del FBI caído en desgracia y a un criminal profesional estadounidense, que se enfrentan en un juego del gato y el ratón alrededor de un ambicioso robo a una bóveda bancaria ubicada en las profundidades de Zúrich. Cada episodio desarrolla la trama a través de tres líneas temporales: los 12 meses de preparación del golpe, las 12 horas que dura el atraco y los 12 días posteriores, cuando las consecuencias del asalto comienzan a salir a la luz.

Mubi

"Making Marie Antoinette". 6 de noviembre

Este documental, dirigido por Eleanor Coppola, ofrece una mirada íntima del detrás de escena de "Marie Antoinette", la película de su hija, Sofia Coppola. Atenta a cada detalle entre bambalinas y en el set, registra la proeza de Sofia al dirigir, con sólo 34 años, una película emblemática y reflexiona sobre lo que significa para una madre ver trabajar a su hija.

"The curse". 19 de noviembre

Esta miniserie, dirigida por Nathan Fielder y protagonizada por Emma Stone y el propio Fielder, sigue la historia sigue a Whitney y Asher, una pareja de recién casados que decide grabar un reality sobre su emprendimiento inmobiliario con conciencia ecológica, mientras intenta defenderse de las acusaciones de fomentar la gentrificación. Sin embargo, sus planes toman un giro inesperado cuando Asher recibe una maldición de un vendedor ambulante en un centro comercial. A partir de ese momento, ambos deberán enfrentar situaciones cada vez más extrañas y poner a prueba sus principios y su matrimonio.

"El deshielo". 13 de noviembre

Chile, 1992. Mientras el país se recupera de décadas de dictadura militar, Inés, de 9 años, entabla amistad con Hanna, una esquiadora alemana adolescente, en un hotel remoto de los Andes. Cuando Hanna desaparece sin dejar rastro, una investigación desentierra secretos familiares y nacional.