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Tres películas que no podés perderte en Netflix

La plataforma sumó producciones de suspenso, misterio y terror que tienen a los usuarios fascinados. De qué se tratan las nuevas incorporaciones

2 de octubre 2026 · 15:00hs
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La sustancia es una de las útimas incorporaciones al catálogo de Netflix que la rompe

"La sustancia" es una de las útimas incorporaciones al catálogo de Netflix que la rompe

Con los últimos estrenos de Netflix, los usuarios cambiaron sus nuevas producciones favoritas. Con drama, suspenso y terror, algunas películas se lograron destacar entre todas las novedades. Y, de cara al fin de semana, vale la pena saber de qué se tratan las favoritas del momento.

Porque elegir qué ver en Netflix se puede convertir en una tarea complicada. Y seguirle el hilo a los estrenos es otro gran desafío. Por eso, vale hacer un repaso de las películas que llegaron hace poco y ya engancharon a una buena cantidad de usuarios.

>>Leer más: Una miniserie dramática de época llegó con expectativas a Netflix

Tres películas que no podés perderte en Netflix

“La sustancia”

Quienes todavía no vieron “La sustancia” o necesitan una segunda reproducción para procesar este film, tienen la oportunidad de hacerlo este mismo fin de semana en Netflix. Con cinco nominaciones a los Oscar y cinco a los Globos de Oro, este drama de terror corporal y suspenso está protagonizado por Demi Moore y Margaret Qualley.

Dirigida por Coralie Fargeat, la cinta explora todo lo que significa ser mujer, con especial énfasis en las presiones sociales sobre los cuerpos y el envejecimiento, desde una perspectiva desafiante, futurista y original. Exagerada y grotesca, no deja de lado la comedia y la exageración desmedida para realizar una crítica social.

La trama sigue a una actriz en decadencia llamada Elisabeth Sparkle (Demi Moore) que cae totalmente en una cruda angustia luego de que su jefe la despida del programa de aeróbics. Buscando una solución a su situación, Elisabeth se inyecta un misterioso suero que promete convertirla en una mejor versión de ella misma. Pero cada innovación viene con un precio que pagar y pronto ese deseo de volver a ser joven se transforma en una pesadilla.

“Deuda de sangre”

Este thriller dosmilero llegó a la plataforma con toda. Dirigida y protagonizada por el aplaudido Clint Eastwood, la cinta propone una trama de redención, sacrificio e investigación. “Deuda de sangre” (“Blood work”) está basado en la novela homónima de Michael Connelly y cuenta con un guion de Brian Helgeland.

Jeff Daniels, Wanda De Jesus, Tina Lifford, Paul Rodrigez, Dylan Walsh y Anjelica Huston acompañan a Eastwood en una historia donde la típica acción de las películas del director baja la intensidad para centrarse en la tensión y el suspenso escalonados.

La historia sigue a Terry McCaleb, un investigador del FBI especializado en asesinos seriales, retirado a causa de un infarto. Años más tarde, Terry recibe un trasplante de corazón y lleva una vida tranquila. Pero esa paz cambia repentinamente cuando una mujer llamada Graciella le cuenta que su hermana Gloria fue asesinada. Y todo se intensifica cuando descubre que el corazón que lleva implantado es justamente de Gloria. Así, físicamente limitado, Terry comienza una exhaustiva investigación movilizado por la necesidad de impartir justicia por su donante.

>>Leer más: Netflix sumó una película de acción protagonizada por La Roca

“Unabomber”

Un joven prodigio, un profesor de psicología manipulador y una renegada agente del FBI son los tres componentes centrales de “Unabomber”. Este thriller dirigido por Janus Metz cuenta la historia detrás de Ted Kaczynski, un criminal responsable de atentados postales, mejor conocido como “Unabomber”. El guion escrito por Sam Chalsen y Nelson Greaves narra el proceso detrás de un matemático de Harvard que se convirtió lentamente en un terrorista.

La película está protagonizada por Jacob Tremblay en el papel de “Unabomber”. Se suman Russell Crowe como Henry Murray, un profesor de psicología, y Shailene Woodley como Joanne Miller, una agente del FBI.

La película sigue a Ted Kaczynski, un matemático norteamericano prodigio, graduado en Harvard, que repentinamente dejó la vida universitaria para llevar una vida austera y autosuficiente en una cabaña alejada de todos. Influenciado por su crítica a las sociedades, envió dieciséis bombas a diferentes objetivos, entre los que había universidades y aerolíneas. Sus experimentos acabaron con la vida de tres personas e hirieron a veintitrés. Así, se convirtió en el objetivo de una de las investigaciones más costosas del FBI. Años más tarde, se supo que Kaczynski había sido víctima de una serie de experimentos psicológicos llevados a cabo por el profesor Henry Murray, totalmente cuestionables e inmorales, que podrían haber influido en su accionar.

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