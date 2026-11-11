Entre peregrinaciones y escapadas, el turismo recibió un impulso por la visita papal

Buenos Aires, Córdoba y Luján concentraron el movimiento religioso, mientras la costa atlántica captó viajes de descanso por los feriados, detalló un informe de Came. En Santa Fe, la ocupación superó el 69%

Los feriados papales movilizaron viajeros y dieron aire a las economías locales. El Papa León XIV momentos antes de oficiar misa en el Monumento de los Españoles, el lunes pasado.

La visita del papa León XIV y los feriados que acompañaron su llegada dieron impulso al turismo y al consumo en distintos puntos del país. Entre peregrinaciones multitudinarias y escapadas de descanso, el movimiento benefició a hoteles, restaurantes, empresas de transporte y comercios , aunque con resultados desiguales según el destino. En Santa Fe, el balance arrojó más de 112.000 visitantes y un impacto económico de $20.000 millones, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

A escala nacional, el movimiento tuvo dos motores: los viajes para participar de las celebraciones religiosas y las escapadas de quienes aprovecharon los días de descanso. Buenos Aires, Córdoba y Luján concentraron las peregrinaciones, mientras que la costa atlántica, las sierras y distintos destinos del interior recibieron visitantes atraídos por el buen clima y las agendas culturales y deportivas.

El calendario también influyó en la duración de los viajes. Según el relevamiento , el lunes 9 fue feriado en todo el país, pero los descansos adicionales tuvieron distinto alcance territorial. En buena parte del interior predominaron las salidas breves, concentradas entre el sábado y el lunes, con reservas de último momento y una fuerte presencia de turistas de cercanía.

Durante el fin de semana largo, en la provincia registró una ocupación superior al 69% y una convocatoria de más de 600.000 personas en unas 50 actividades. La Fiesta de Colectividades y la presentación de Ronnie Wood en Rosario figuraron entre las principales propuestas que atrajeron público, de acuerdo con el informe de la entidad.

Circuito León XIV

La ciudad de Buenos Aires fue uno de los principales centros de atracción. El informe de Came consignó que la misa del lunes 9 reunió a 2,5 millones de personas. A su vez, el Ente de Turismo porteño estimó que entre el 6 y el 10 de noviembre llegaron 1,24 millones de visitantes. Por caso, 242.000 turistas que pernoctaron, entre ellos 165.000 nacionales y 77.000 extranjeros, y cerca de un millón de excursionistas.

El impacto económico en la capital del país se calculó en más de u$s88 millones y la ocupación hotelera promedió el 75%. La oferta incluyó recorridos gratuitos por circuitos vinculados con el papa Francisco en Monserrat y Flores, además de propuestas de turismo histórico y religioso. En los alrededores del Monumento de los Españoles se instalaron más de 160 puestos gastronómicos y food trucks, mientras que unos 90 restaurantes, bares y locales se sumaron a una iniciativa de descuentos y promociones para extender el consumo durante la semana.

En Córdoba, la misa del martes 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) convocó a más de 650.000 personas, según cifras del Vaticano citadas por Came. La ocupación hotelera en la capital provincial rondó el 60%, aunque algunos establecimientos, especialmente los de alta gama, completaron su capacidad. Otros 4.500 peregrinos habían solicitado alojamiento en instituciones religiosas desde septiembre.

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La llegada de contingentes también se sintió en el transporte. La terminal de ómnibus cordobesa triplicó su flujo habitual de pasajeros respecto de otros feriados de alta demanda, con viajeros de distintas provincias y de países como Chile, Paraguay, Brasil y Perú. De acuerdo con datos de Airbnb incluidos en el relevamiento, las búsquedas de alojamiento en Córdoba y Alta Gracia crecieron más del 400% interanual.

Luján, en tanto, se preparó para recibir a dos millones de fieles en la misa de este miércoles. La ocupación hotelera superó el 90%, según datos municipales recogidos por la entidad. Frente a esa expectativa, el municipio habilitó un registro de viviendas particulares, quintas, instituciones y establecimientos turísticos para ampliar la oferta de hospedaje.

Turismo religioso

El movimiento religioso generó, además, una oferta específica de paquetes y excursiones. Desde Mendoza se comercializaron traslados en micro hacia Córdoba desde $105.000, con alternativas que incluían alojamiento a partir de $140.000. En San Juan, las propuestas de las agencias oscilaron entre $300.000 y $400.000 por persona, según la duración y los servicios incluidos.

Sin embargo, la afluencia de peregrinos no se trasladó de manera equivalente a las noches de alojamiento. Muchos viajaron y regresaron en el día, por lo que el efecto económico se concentró también en el transporte, la gastronomía y el comercio. Esa diferencia ayuda a explicar por qué las grandes convocatorias convivieron con niveles de ocupación hotelera más moderados en algunos puntos, detalla el informe.

Escapadas recreativas

La costa atlántica bonaerense fue una de las zonas favorecidas por las escapadas recreativas. Mar del Plata superó el 75% de ocupación, por encima de las expectativas iniciales, con estadías mayormente de dos noches y algunas extensiones a tres. El Festival Internacional de Cine, la Media Maratón, las finales de los Juegos Nacionales Evita y una amplia agenda de espectáculos contribuyeron a sostener la demanda.

En el partido de Villa Gesell, la ciudad cabecera alcanzó el 65% de ocupación, mientras que Mar de las Pampas llegó al 86%, Mar Azul al 80% y Las Gaviotas al 76%. Pinamar y Cariló también registraron un movimiento importante y algunos grandes complejos completaron su capacidad. A los turistas alojados se sumaron propietarios que utilizaron sus viviendas de descanso.

El desplazamiento se reflejó en las rutas y en los servicios de pasajeros. Durante la mañana del sábado, Autopistas de Buenos Aires contabilizó 2.421 vehículos por hora en Samborombón, sobre la Autovía 2. Al comienzo del fin de semana se agotaron los pasajes aéreos y ferroviarios desde Buenos Aires hacia Mar del Plata, mientras las empresas de ómnibus incorporaron servicios adicionales. En el interior bonaerense, Chascomús llegó al 98% de ocupación y Tandil recibió miles de visitantes atraídos por el Festival Chacinar.

En el resto del país, los balances fueron heterogéneos. Neuquén recibió más de 20.000 turistas y registró un impacto económico directo superior a $8.000 millones. Jujuy contabilizó 16.199 turistas, 30.248 pernoctaciones y una ocupación del 61,96%, con un movimiento económico de $4.599 millones. San Luis alcanzó una ocupación del 62,7% y un impacto de $1.799 millones.

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Misiones sumó más de 18.500 arribos y 58.000 pernoctaciones, aunque también mostró diferencias entre localidades: Puerto Iguazú llegó al 70% de ocupación y El Soberbio quedó en el 29%. En la capital de Catamarca, el nivel fue del 36%, con un impacto económico estimado en $373,9 millones.

En la Patagonia predominó el turismo regional. Bariloche superó el 55% de ocupación, con familias del Valle de Río Negro y de Neuquén que viajaron en auto y eligieron, en muchos casos, departamentos de alquiler. Las temperaturas de hasta 26 grados favorecieron las salidas a las playas del Nahuel Huapi y de Dina Huapi, junto con los circuitos y las excursiones tradicionales.