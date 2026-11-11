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El rival de Central en los playoffs trabaja para mejorar dos grandes fallas del equipo

Gimnasia y Esgrima de Mendoza enfrentará al Canalla en el Gigante de Arroyito, en la ronda de octavos de final del torneo Clausura

11 de noviembre 2026 · 13:55hs
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Agustín Módica

Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Agustín Módica, que se formó y jugó en Central, ahora es jugador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza y uno de los dos goleadores del torneo Clausura.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza ya trabaja de cara al partido ante Central en Arroyito por los octavos de final del torneo Clausura. El Lobo está cerrando un buen año en su debut en la Liga Profesional, ya que se aseguró la permanencia y además está en los playoffs.

El equipo del ex-Newell's Darío Franco cerró su participación en la fase regular del Clausura con un empate como local ante Independiente Rivadavia en el clásico mendocino. Aunque jugó más de un tiempo con un futbolista más, Gimnasia no pudo doblegar al equipo de Alfredo Berti.

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Darío Franco ya piensa en Central

Ahora, Franco ya prepara al plantel para el duelo en el Gigante de Arroyito ante Central, uno de los candidatos al título. El entrenador pone énfasis en la definición, un aspecto en el que Gimnasia falló mucho en los últimos tiempos, y también en la concentración en los tramos finales del partido.

Estos son, según el técnico y los propios jugadores, los principales problemas del equipo mendocino. Es que a Gimnasia le costó cerrar varios partidos en los que estaba en ventaja y terminó repartiendo puntos que lo hubiesen acomodado mejor en las llaves de playoffs.

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Un equipo al que le cuesta definir

Junto a ese problema, también está el de la definición. Aunque el equipo tiene a un goleador temible, el ex-Central Agustín Módica, en el tramo final de la fase regular falló mucho en la definición y eso le impidió sumar más puntos.

De hecho, se notó especialmente en el choque contra Independiente Rivadavia, que quedó con diez jugadores ya en el primer tiempo y sin embargo empató cuando el partido se moría.

Módica llegó a Gimnasia de Mendoza a principios de año, cuando el Lobo compró la mitad de su pase. Luego, cuando ya se jugaba el torneo Clausura, el equipo cuyano se quedó con la totalidad de su ficha. Actualmente, el delantero encabeza la tabla de goleadores del Clausura junto a Roger Martínez, de Vélez, con 10 tantos.

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"No pudimos anotar un gol más"

"Nos faltó contundencia y el partido quedó abierto hasta el final", dijo el jugador Ignacio Sabatini después del clásico mendocino. Y Franco hizo un análisis parecido: "No aprovechamos el hombre de más, no supimos utilizar ese jugador extra que teníamos. Cambiamos el esquema en el segundo tiempo y tuvimos situaciones, pero también malos controles en la última jugada que no nos permitieron anotar un gol más".

Además de módica y Franco, que se formó y jugó en la primera de Newell's antes de emigrar a Europa, en el plantel de Gimnasia y Esgrima de Mendoza también están Tomás O'Connor (ex-Central) y Luciano Cingolani (ex-Newell's).

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