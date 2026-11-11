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Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

La Liga Profesional definió el cronograma de los ocho partidos de la primera instancia de eliminación directa, con la presencia del Canalla y la Lepra

11 de noviembre 2026 · 21:10hs
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Central y Newells ya conocen el día y horario de sus partidos de octavos de final del Clausura. 

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Central y Newell's ya conocen el día y horario de sus partidos de octavos de final del Clausura. 

Los playoffs del torneo Clausura 2026 comenzarán el viernes 20 de noviembre con el inicio de los octavos de final, que marcarán la primera instancia de eliminación en el camino al título. Central será local ante Gimnasia de Mendoza, mientras que Newell’s visitará a Gimnasia de La Plata.

La Liga Profesional programó los ocho partidos que se jugarán luego del descanso por la fecha Fifa de este fin de semana, que tendrá dos partidos amistosos de la selección argentina.

A partir de la siguiente semana, los playoffs se disputarán en los estadios de los equipos mejores clasificados de cada zona y empezarán a dejar los primeros clasificados para los cuartos. El único partido que se jugará en cancha neutral será la final en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Si avanzan de fase, Central y Newell's podrían cruzarse en las semifinales del Clausura.

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El cronograma de los octavos coincidirá con la final de la Copa Sudamericana que disputará Boca ante Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre a las 19.30 en Barranquilla, Colombia, por lo que el Xeneize será el último en disputar esta instancia, frente a Independiente Rivadavia.

El cronograma de los octavos del Clausura

Viernes 20 de noviembre

  • 20 | Vélez vs. Belgrano | Estadio José Amalfitani

Sábado 21 de noviembre

  • 15 | Defensa y Justicia vs. Barracas Central | Estadio Norberto "Tito" Tomaghello
  • 17 | Argentinos Juniors vs. Independiente | Estadio Diego Armando Maradona

Domingo 22 de noviembre

  • 16 | Central vs. Gimnasia de Mendoza | Gigante de Arroyito
  • 19 | River vs. Lanús | Monumental
  • 22 | Instituto vs. Huracán | Estadio Mario Alberto Kempes

>> Leer más: A Central se le abrió el arco de enfrente, pese a que los "9" no están afilados

Lunes 23 de noviembre

  • 17 | Gimnasia de La Plata vs. Newell’s | Estadio Juan Carmelo Zerillo

>> Leer más: El objetivo primario de Newell's es la reinserción de los futbolistas ausentes

Miércoles 25 de noviembre

  • 21 | Boca vs. Independiente Rivadavia | La Bombonera
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