San Lorenzo: tres detenidos por una causa de estafa a empresas de Santiago del Estero

Se realizaron allanamientos en San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán. La estafa treparía los 500 millones de pesos y se generó por cheques rebotados.

Una serie de irregularidades y estafas realizada presuntamente por empresas oriundas del cordón industrial sobre clientes afincados en Santiago del Estero desembocaron en allanamientos en San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán . Detuvieron a tres personas, una mujer y dos hombres, vinculados a sociedades comerciales radicadas en el Gran Rosario.

La estafa se realizó por medio de cheques electrónicos que no temían respaldo bancario y fueron "rebotados". El fraude ocurrió en julio de este año y perjudicó a dos empresas de Santiago del Estero dedicadas al turismo y a la organización de eventos , ambas pertenecientes a un mismo grupo empresario.

Según consignó el portal sanlorencino "Pregón"; la estafa treparía los 500 millones de pesos. La causa está a cargo de la fiscal Cecilia Guido, del Ministerio Público Fiscal de Santiago del Estero. El juez de Control y Garantías de esa jurisdicción, Raúl Rodolfo Amestegui, libró un exhorto a Santa Fe para que se realizaran las medidas.

Dos empresas investigadas

La investigación apunta a dos empresas; una de las sociedades mencionadas es una empresa de transporte de cargas con sede en San Lorenzo, constituida en 2022 con domicilio en avenida San Martín al 1200. Según los datos obtenidos; entre el 1 de julio y el 15 de septiembre esta empresa acumuló unos 404 cheques rechazados por falta de fondos.

La otra empresa implicada es una constructora con sede en Capitán Bermúdez. Se dedica a la construcción, demolición, excavaciones y alquiler de maquinaria. La constructora registra 66 cheques rechazados entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

La Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI) realizó los procedimientos donde detuvieron a las tres personas, secuestraron celulares, computadoras, tablets, tarjetas SIM y otros dispositivos. También documentación bancaria, societaria y contable de dos sociedades vinculadas a los hechos, una de ellas del rubro construcción y servicios. Según datos policiales, la policía de investigación de Santiago del Estero ya había estado varias veces en la zona con oficio judicial. Para los allanamientos la PDI santiagueña actuó supervisando las acciones.