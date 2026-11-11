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Ingrid Beck da una charla sobre comunicación y construcción de derechos con perspectiva de género

El encuentro, que se realizará el miércoles 18 de noviembre, abordará las buenas prácticas periodísticas, los derechos de niñas, niños y adolescentes y los desafíos de la comunicación en entornos digitales

11 de noviembre 2026 · 11:54hs
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Ingrid Beck

Ingrid Beck, la oradora invitada a la charla en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

La comunicación con perspectiva de género y niñez, las buenas prácticas a la hora de informar y los desafíos de los entornos digitales serán los ejes de la charla que se realizará en Rosario en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La actividad, titulada “La comunicación también construye derechos” y organizada por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaría de Mujeres, Género e Igualdad de la provincia, contará con la exposición de la periodista Ingrid Beck.

La propuesta busca abrir un espacio de reflexión sobre el papel de los medios y de quienes comunican en la construcción de discursos que respeten los derechos de las mujeres, las infancias y las adolescencias. También pondrá el foco en los desafíos que plantean las plataformas y los entornos digitales actuales.

El encuentro se realizará el miércoles 18 de noviembre, a las 17, en la Sala Rodolfo Walsh de la Gobernación de Santa Fe, en Rosario. Además, tendrá transmisión en vivo por YouTube y en los Puntos Violetas de toda la provincia.

La capacidad presencial será limitada, por lo que las personas interesadas deberán completar una inscripción previa a través del formulario habilitado por los organizadores. La actividad entregará certificados de participación.

>> Leer más: Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

La trayectoria de la periodista Ingrid Beck

Ingrid Beck es periodista, guionista, escritora y consultora en comunicación, con más de 35 años de experiencia en medios gráficos y audiovisuales.

Actualmente conduce junto con Mariana Carbajal “Encendidas”, una serie de videopodcast sobre menopausia y la vida de las mujeres después de los 40 años, que integró el ranking de los diez más escuchados de Spotify Argentina.

Entre 2018 y 2025 condujo “Ahora que nos escuchan”, un programa de entrevistas a mujeres que se emitió por Radio con Vos. En esa emisora también conduce “Esto también pasará”, un ciclo sobre el futuro junto con María Florencia Alcaraz.

Su trayectoria incluye la coordinación y producción de distintas series de podcast, entre ellas “Presas por parir”, “La esperanza es feminista”, “7 Niñas” y “La Marea”. También guionó y condujo “Digamos todo”, producido por A24.

Beck participó como organizadora de la movilización Ni Una Menos en 2015 y coordina una red de periodistas de todo el país que trabaja en comunicación e incidencia sobre salud sexual y reproductiva.

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