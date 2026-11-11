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Utilizan una pistola Taser para reducir a un hombre en un caso de violencia familiar

Según la versión oficial, el dispositivo se utilizó cuando el hombre intentó agredir a los policías con un objeto punzante

11 de noviembre 2026 · 09:54hs
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Agentes policiales utilizaron una pistola Taser para controlar a un hombre en un hecho de desorden familiar

Foto: Gobierno de Santa Fe

Agentes policiales utilizaron una pistola Taser para controlar a un hombre en un hecho de desorden familiar

Efectivos del Comando Radioeléctrico intervinieron en un caso de violencia familiar y lo hicieron con la utilización de una pistola Taser para reducir y controlar a un hombre de 44 años, quien intentó agredir a los policías con un elemento cortopunzante.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.30 del pasado domingo, cuando los agentes de esa unidad de calle fueron comisionados a una vivienda ubicada en Plácido Grela al 7900 por un hecho de desorden familiar.

Al arribo de la dotación policial, una mujer manifestó que su hermano se encontraba agresivo y que momentos antes habría insultado a su madre y la habría empujado cuando intentó calmarlo. Ante esta situación, expresó su intención de instar la acción penal por temor a sufrir nuevas agresiones.

Cómo fue el procedimiento con la pistola Taser

Durante la intervención, el hombre se encerró en un dormitorio de la vivienda con elementos potencialmente peligrosos, por lo que los efectivos solicitaron la presencia de un operador Taser para abordar la situación a través del uso progresivo de la fuerza.

Al momento de la intervención del personal especializado, el hombre intentó agredir a los policías con un elemento cortopunzante, lo cual requirió la utilización del dispositivo electrónico de inmovilización para reducirlo y concretar su aprehensión.

Por protocolo de uso de Taser, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se hizo presente en el lugar para examinar al aprehendido, identificado como Patricio Marcelo L. de 44 años, quien quedó a disposición judicial.

>> Leer más: Debutan las pistolas Taser en Rosario: cuántas entregaron y cómo funcionan

Las actuaciones se desarrollaron con intervención de la fiscal Guillermina Torno, en el marco de una causa por violencia familiar y resistencia a la autoridad.

Este miércoles al mediodía, funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe ofrecerán en conferencia de prensa más precisiones sobre el caso, especialmente sobre el protocolo que se debe seguir para la utilización de los dispositivos que permiten resolución de conflictos sin la utilización de armas de fuego.

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