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Prisión preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en avenida Pellegrini

El acusado atacó al conductor cuando se negó a pagarle por "cuidar" su vehículo, estacionado a la altura del 1600. La víctima sufrió heridas en el rostro y la Justicia ordenó 90 días de prisión preventiva.

11 de noviembre 2026 · 16:44hs
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Prisión preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en avenida Pellegrini

Un cuidacoches fue imputado por agredir a golpes a un automovilista que se negó a pagarle por haberle cuidado el vehículo en avenida Pellegrini al 1600, en pleno corredor gastronómico de Rosario. El ataque ocurrió durante la madrugada del 7 de noviembre y terminó con la víctima herida en el rostro y uno de los agresores detenido.

Según la acusación de la Fiscalía, el episodio se produjo pasada la medianoche, cuando el dueño de una Renault Kangoo estacionada en el lugar se disponía a subir al vehículo. En ese momento, dos hombres lo abordaron y le exigieron dinero por el supuesto servicio de cuidado del automóvil.

El conductor se negó a entregarles plata y comenzó una discusión que rápidamente derivó en una agresión física. De acuerdo con la investigación, uno de los cuidacoches, identificado como Martín S., atacó al automovilista con un elemento contundente que la víctima no pudo reconocer. El otro hombre también participó de la golpiza.

Como consecuencia del ataque, el conductor sufrió heridas sangrantes en el rostro y una excoriación en el codo derecho.

Tras la agresión, la víctima denunció lo ocurrido y logró identificar a uno de los atacantes. Minutos después, efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II localizaron y detuvieron a Martín S. en la vía pública.

El caso llegó a los Tribunales provinciales, donde el lunes se realizó la audiencia imputativa. El fiscal Juan Ledesma le atribuyó al detenido el delito de lesiones y solicitó una medida cautelar.

La jueza de primera instancia Carrara tuvo por formalizada la imputación y dispuso que el acusado permanezca en prisión preventiva durante 90 días, mientras avanza la investigación judicial.

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