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El gobierno actualizó los precios del DNI y el pasaporte: cuánto costará cada trámite

Renaper incrementó los aranceles y estableció ajustes semestrales por inflación. Los nuevos valores comenzarán a regir el 21 de noviembre

11 de noviembre 2026 · 11:56hs
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Se trata del segundo ajuste en los últimos ocho meses

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El gobierno nacional aumentó los precios para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino. La actualización establece subas de hasta el 100% y modifica el sistema de cálculo de los aranceles: desde ahora, los valores se expresarán en Unidades Arancelarias Documentales (UAD) y tendrán ajustes semestrales según la inflación.

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper) oficializó la medida a través de las disposiciones 755/2026 y 759/2026, publicadas en el Boletín Oficial. El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el 21 de noviembre, diez días después de su publicación.

En los fundamentos de las disposiciones, el organismo explicó que la actualización busca sostener los estándares tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos.

La conversión de los aranceles a Unidades Arancelarias Documentales permitirá actualizar los valores cada seis meses de acuerdo con la inflación, en lugar de mantener montos fijos.

>> Leer más: El gobierno pasó la motosierra por los registros automotores: cerró otros 67 y hay 12 de Santa Fe

Cuánto costará tramitar el pasaporte argentino

El nuevo esquema fija el valor de la Unidad Arancelaria Documental en $1.000. A partir de ese parámetro, el pasaporte ordinario para argentinos con entrega regular costará $130.000.

Las modalidades más rápidas tendrán aranceles superiores. El pasaporte exprés costará $260.000. En tanto, la opción de resolución inmediata tendrá un valor de $429.000, y solo estará disponible en las oficinas habilitadas.

El cuadro tarifario también establece un costo de $130.000 para el pasaporte excepcional para extranjeros y los documentos de viaje destinados a personas apátridas y refugiadas.

La normativa contempla una excepción: quienes soliciten un nuevo pasaporte o documento de viaje por errores formales de emisión no deberán pagar el trámite si realizan el reclamo dentro de los 90 días corridos desde la entrega. El beneficio rige cuando el error u omisión puede comprobarse mediante el cotejo de la documentación presentada originalmente.

Cuánto costará tramitar el DNI

El nuevo cuadro tarifario establece un arancel de $20.000 para la actualización del DNI de niños de entre 5 y 8 años, el trámite correspondiente a los 14 años y la emisión de un nuevo ejemplar.

El mismo importe se aplicará a los cambios de domicilio, las rectificaciones de datos que requieran un nuevo documento y la solicitud de otros ejemplares.

Las modalidades aceleradas también tendrán aumentos. El DNI exprés costará $52.000, mientras que el servicio de entrega en 24 horas hábiles tendrá un arancel de $82.000. En este último caso, el titular deberá retirar el documento en la oficina donde realizó el trámite.

Por su parte, la modalidad de DNI al instante tendrá un costo de $114.000 y solo funcionará en las dependencias habilitadas para ofrecer ese servicio.

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