Netflix sumó una película de hace 10 años con Ben Affleck y Anna Kendrick Dirigida por Gavin O’Connor, la producción de thriller y acción sigue a un contador con habilidades para los números y las artes marciales 20 de octubre 2026 · 14:37hs

Ben Affleck y Anna Kendrick protagonizan "El contador", la película que Netflix sumó a su catálogo

En las últimas semanas Ben Affleck ha sido un tema de conversación recurrente en Netflix ya que se estrenó “Animales”, el nuevo film que cuenta con su dirección y protagónico. Sin embargo, esta no es la única película con Affleck en el top10, ya que recientemente la plataforma sumó otra producción protagonizada por el actor que también se encuentra entre lo más visto. En este caso, se trata de un film de 2016.

Algunos se habrán olvidado de “El contador” pero otros quizás la recuerden. Se trata de una película de acción y suspenso dirigida por Gavin O’Connor y protagonizada por Ben Affleck y Anna Kendrick. J.K. Simmons, Jon Bernthal y Cynthia Addai-Robinson completan el reparto de la producción.

El film sigue a un contador que no solo es capaz de llevar los libros contables de una compañía, sino que también es un asesino experto, y su nuevo cliente puede necesitar ambas habilidades. Desde que llegó a Netflix, se mantuvo entre las películas más vistas.

De qué se trata “El contador” La trama sigue a Christian Wolff, un contador diagnosticado con autismo que trabaja para varias empresas ilegales, manipulando sus registros financieros. Cuando el FBI descubre su verdadera naturaleza, acepta un cliente legítimo para engañar a los agentes. Al ir descifrando los libros contables de la empresa, Christian y Dana, la mujer que lo contrató, se convierten en el blanco de sicarios. >>Leer más: Tres películas nuevas e imperdibles para ver en Netflix Trailer de “El contador”