Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico y lavado de dinero

Hubo más de 25 allanamientos entre Santa Cruz y Buenos Aires. Sospechan sobre una organización liderada por Lázaro Báez que transporta cocaína en camiones

Claudia Insaurralde, pareja del empresario y exempleado bancario Lázaro Báez, fue detenida en Aeroparque acusada de narcotráfico, lavado de dinero y posible intento de fuga.

La mujer viajaba en la tarde de este lunes con dos personas más, identificadas como Cristian Ibáñez y Valentina Devetac. Arribó al Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Río Gallegos. Fue detenida y le incautaron cuatro valijas.

La investigación está relacionada con maniobras de narcotráfico que incluye transporte de cocaína en camiones, desde al menos diciembre de 2025, a través de una organización liderada por Lázaro Báez, que actualmente se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

Las medidas incluyeron más de 25 allanamientos repartidos en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires, que incluyen el secuestro de vehículos, drogas, armas de fuego y documentación, además de cuatro detenciones adicionales. Luego de estos procedimientos, Báez fue notificado en la cárcel, su celda fue allanada y quedó incomunicado.

El exempleado bancario y contratista de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a través de su empresa principal, Austral Construcciones, recibió una condena firme de 6 años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa conocida como vialidad.

Fue condenado a 10 años de prisión, pena confirmada por la Corte Suprema de Justicia, por el delito de lavado de dinero en el caso denominado ruta del dinero K. Por estos días cumple condena y enfrenta investigaciones paralelas por evasión fiscal y presunto lavado de activos y narcotráfico.