La Capital | Policiales | Aeroparque Jorge Newbery

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico y lavado de dinero

Hubo más de 25 allanamientos entre Santa Cruz y Buenos Aires. Sospechan sobre una organización liderada por Lázaro Báez que transporta cocaína en camiones

11 de noviembre 2026 · 22:58hs
Google Seguir a La Capital en Google
Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico y lavado de dinero

Claudia Insaurralde, pareja del empresario y exempleado bancario Lázaro Báez, fue detenida en Aeroparque acusada de narcotráfico, lavado de dinero y posible intento de fuga.

La mujer viajaba en la tarde de este lunes con dos personas más, identificadas como Cristian Ibáñez y Valentina Devetac. Arribó al Aeroparque Jorge Newbery en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Río Gallegos. Fue detenida y le incautaron cuatro valijas.

La investigación está relacionada con maniobras de narcotráfico que incluye transporte de cocaína en camiones, desde al menos diciembre de 2025, a través de una organización liderada por Lázaro Báez, que actualmente se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

Las medidas incluyeron más de 25 allanamientos repartidos en las provincias de Santa Cruz y Buenos Aires, que incluyen el secuestro de vehículos, drogas, armas de fuego y documentación, además de cuatro detenciones adicionales. Luego de estos procedimientos, Báez fue notificado en la cárcel, su celda fue allanada y quedó incomunicado.

El exempleado bancario y contratista de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a través de su empresa principal, Austral Construcciones, recibió una condena firme de 6 años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la causa conocida como vialidad.

Fue condenado a 10 años de prisión, pena confirmada por la Corte Suprema de Justicia, por el delito de lavado de dinero en el caso denominado ruta del dinero K. Por estos días cumple condena y enfrenta investigaciones paralelas por evasión fiscal y presunto lavado de activos y narcotráfico.

Noticias relacionadas
Diego Román tenía 12 años. Fue atacado por una jauría de al menos diez perros en un campo cercano a su casa de Recreo.

Agravaron penas contra los dueños de los perros que mataron a un niño en Recreo

El joven se fue de su casa la madrugada del martes en una moto Honda Wave negra y no volvió

Buscan a un joven de 26 años que desapareció en Puerto General San Martín

Mató a su hermano y estuvo prófugo seis meses: fue condenado a ocho años de prisión.

Mató a su hermano y escapó: tras seis meses prófugo fue condenado a ocho años

Agentes policiales utilizaron una pistola Taser para controlar a un hombre en un hecho de desorden familiar

Utilizan una pistola Taser para reducir a un hombre en un caso de violencia familiar

Las más leídas

Por qué Marcos Camino había dejado Los Palmeras meses antes de su muerte

Por qué Marcos Camino había dejado Los Palmeras meses antes de su muerte

Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

Central mira de reojo: se define uno de sus rivales en la Recopa de Campeones 2027

Central mira de reojo: se define uno de sus rivales en la Recopa de Campeones 2027

Lo último

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico

Afirman que encontraron una pintura de Caravaggio perdida por más de un siglo

Afirman que encontraron una pintura de Caravaggio perdida por más de un siglo

Básquet: Náutico se quedó con el título en el nivel A de la categoría U13

Básquet: Náutico se quedó con el título en el nivel A de la categoría U13

Piden 6 años de prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja por dos años en Maciel

Está acusado de privación ilegal de la libertad, tenencia de arma y amenazas. La mujer vivió sometida a un "régimen de vigilancia constante"
Piden 6 años de prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja por dos años en Maciel
Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini
Policilales

Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini

Playoffs del Clausura: Central y Newells ya conocen el día y horario de los octavos de final
Ovación

Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

Condenaron a un violinista de Santa Fe que atropelló y mató a un motociclista
La Región

Condenaron a un violinista de Santa Fe que atropelló y mató a un motociclista

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales
La Ciudad

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo sólo 6 ganadores, entre ellos dos santafesinos
Información general

Quini 6 vacante: el Siempre Sale tuvo sólo 6 ganadores, entre ellos dos santafesinos

Las más leídas
Por qué Marcos Camino había dejado Los Palmeras meses antes de su muerte

Por qué Marcos Camino había dejado Los Palmeras meses antes de su muerte

Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

Central mira de reojo: se define uno de sus rivales en la Recopa de Campeones 2027

Central mira de reojo: se define uno de sus rivales en la Recopa de Campeones 2027

El ex-Newells que vuelve a dirigir a Fortaleza tras su salida hace más de un año

El ex-Newell's que vuelve a dirigir a Fortaleza tras su salida hace más de un año

Ovación
Playoffs del Clausura: Central y Newells ya conocen el día y horario de los octavos de final
Ovación

Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

Playoffs del Clausura: Central y Newells ya conocen el día y horario de los octavos de final

Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

Newells: exdirigentes presentaron una cautelar para revocar la suspensión como socios

Newell's: exdirigentes presentaron una cautelar para revocar la suspensión como socios

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

Policiales
Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico
Policiales

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico

Piden 6 años de prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja por dos años en Maciel

Piden 6 años de prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja por dos años en Maciel

Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini

Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini

Agravaron penas contra los dueños de los perros que mataron a un niño en Recreo

Agravaron penas contra los dueños de los perros que mataron a un niño en Recreo

La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves con los registros en alza y una máxima de 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con los registros en alza y una máxima de 31º

De barrio Industrial al Papa León XIV, con las hormigas del Pocho como bandera

De barrio Industrial al Papa León XIV, con las hormigas del Pocho como bandera

Lalcec desarrolla una nueva campaña de prevención y detección de cáncer de piel

Lalcec desarrolla una nueva campaña de prevención y detección de cáncer de piel

Unicef relanza en la Bolsa de Comercio el programa Empresas que cuidan, destinado a la primera infancia

Unicef relanza en la Bolsa de Comercio el programa "Empresas que cuidan", destinado a la primera infancia

San Lorenzo: tres detenidos por una causa de estafa a empresas santiagueñas
Policiales

San Lorenzo: tres detenidos por una causa de estafa a empresas santiagueñas

Detuvieron a un repartidor tras una tensa discusión con inspectores de tránsito
La Ciudad

Detuvieron a un repartidor tras una tensa discusión con inspectores de tránsito

Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

Por Matías Petisce
La Ciudad

Paraná: se espera un pico cercano a la evacuación para fines de noviembre

La ONU demora una definición sobre el pedido de Cristina Kirchner
Política

La ONU demora una definición sobre el pedido de Cristina Kirchner

Santa Fe le contesta al perottismo por el déficit: Es porque hacemos obras
Política

Santa Fe le contesta al perottismo por el déficit: "Es porque hacemos obras"

Entre peregrinaciones y escapadas, el turismo recibió un impulso por la visita papal
Economía

Entre peregrinaciones y escapadas, el turismo recibió un impulso por la visita papal

Ingrid Beck da una charla sobre derechos con perspectiva de género
La Ciudad

Ingrid Beck da una charla sobre derechos con perspectiva de género

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles más caluroso y con chances de tormentas

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días
La Ciudad

Renovación del espacio público: inauguran seis plazas en doce días

Utilizan una pistola Taser para reducir a un hombre en un caso de violencia familiar
Policiales

Utilizan una pistola Taser para reducir a un hombre en un caso de violencia familiar

El Paraná sigue creciendo y quedó a 60 centímetros del nivel de alerta en Rosario
La Ciudad

El Paraná sigue creciendo y quedó a 60 centímetros del nivel de alerta en Rosario

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita
Policiales

Megaoperativo de 147 policías contra una banda narco en barrio La Lagunita

La presión internacional profundiza la baja de los granos
Agro

La presión internacional profundiza la baja de los granos

Timbúes: prisión preventiva para pareja que guardaba 9 kilos de cocaína en una casa
Policiales

Timbúes: prisión preventiva para pareja que guardaba 9 kilos de cocaína en una casa

La pobreza volvió a crecer en Argentina: 3,4 millones de personas más en un año
Economía

La pobreza volvió a crecer en Argentina: 3,4 millones de personas más en un año

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita
Policiales

Piden 19 años de prisión para el acusado de un crimen en Villa Manuelita

Jorge Macri minimizó la carpa VIP: Las medialunas y budines estuvieron de más
Información general

Jorge Macri minimizó la carpa VIP: "Las medialunas y budines estuvieron de más"

El récord exportador no alcanza para despejar las dudas sobre el dólar
Economía

El récord exportador no alcanza para despejar las dudas sobre el dólar

Exportaciones: economistas ponen la lupa sobre la fuga y la dolarización
Economía

Exportaciones: economistas ponen la lupa sobre la fuga y la dolarización

Estudiantes del Politécnico juntan fondos para viajar a la Olimpíada de Matemática
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico juntan fondos para viajar a la Olimpíada de Matemática