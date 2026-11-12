Crece el ausentismo escolar en Santa Fe: casi la mitad de los alumnos termina la secundaria con 15 faltas o más

El porcentaje de estudiantes con inasistencias pasó del 34% al 45% entre 2022 y 2024. Las faltas son más frecuentes entre los alumnos de menores recursos

El ausentismo escolar es uno de los desafíos que enfrenta la educación santafesina , sobre todo en el nivel secundario. Al menos, así lo advierte el último informe de la organización Argentinos por la Educación, que señala que casi la mitad de los estudiantes que cursan el último año de la escuela media acumula 15 faltas o más en el año. La proporción creció considerablemente en apenas dos períodos. Mientras que en 2022 el 34% de los alumnos reconocía haber alcanzado esa cantidad de inasistencias, en 2024 el porcentaje trepó al 45% . El problema, además, no afecta a todos por igual: las faltas son más frecuentes entre los estudiantes de menores recursos económicos.

Los datos surgen del trabajo "Aprendizajes y asistencia, una mirada por provincia", elaborado por Federico del Carpio, Martín Nistal y Lucía Vallejo, de Argentinos por la Educación. El trabajo reúne información sobre la asistencia a clases y los resultados de las pruebas Aprender en las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo de ofrecer un panorama sobre la situación educativa y la evolución de los aprendizajes.

En Santa Fe, el incremento de las inasistencias en el último año de secundaria fue de 11 puntos porcentuales entre 2022 y 2024 . Esto significa que, mientras en la primera medición aproximadamente uno de cada tres estudiantes declaraba tener 15 faltas o más, dos años después la proporción se acercó a uno de cada dos.

El problema no es exclusivo de las escuelas medias santafesinas. En la provincia de Buenos Aires, la proporción de estudiantes del último año de la secundaria con 15 o más faltas subió de 57% en 2022 a 66% en 2024. En la ciudad de Buenos Aires, las inasistencias en ese mismo año crecieron de 50% en 2022 a 59% en 2024. Y en la provincia de Córdoba, los estudiantes del quinto año de la secundaria que dijeron tener más de quince faltas pasaron del 37% en 2022 a 39% en 2024.

El informe permite identificar, además, diferencias vinculadas con las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. En Santa Fe, de acuerdo a las pruebas Aprender de 2024, la proporción de alumnos con 15 o más inasistencias fue 5 puntos porcentuales mayor entre quienes pertenecen al 25% de menor nivel socioeconómico del país que entre los del 25% de mayores recursos. En 2022, esa brecha había sido de apenas 2 puntos porcentuales. Es decir que, junto con el aumento general del ausentismo, también se amplió la desigualdad entre los distintos sectores sociales.

En el nivel primario, la situación guarda algunas diferencias respecto al secundario. Según los datos de Aprender 2023, el 13% de los estudiantes de sexto grado de Santa Fe declaró haber acumulado 16 o más inasistencias durante el período relevado.

También en este caso aparecen diferencias según el nivel socioeconómico. Entre los alumnos pertenecientes al 25% de hogares de menores recursos del país, la proporción con esa cantidad de faltas llegó al 15%, mientras que entre los estudiantes del 25% de mayor nivel socioeconómico fue del 9%.

La distancia de seis puntos porcentuales muestra que las desigualdades en la asistencia a clases ya están presentes en la escuela primaria. Sin embargo, los indicadores disponibles para ambos niveles no son directamente comparables, ya que corresponden a distintos años y utilizan umbrales diferentes de inasistencias.

Menos oportunidades de aprender

Para el coordinador de Políticas Educativas de Argentinos por la Educación, Federico del Carpio, las cifras advierten sobre una doble dificultad: "Observamos un crecimiento del ausentismo estudiantil a partir de los datos declarados por los propios alumnos. Y aquí hay un primer problema, no tenemos certeza de la magnitud real por falta de información pública y sistemática acerca de las faltas efectivas de los estudiantes. Pero hay un segundo problema: cuando un alumno falta reiteradamente, tiene menos oportunidades de aprender. Para dimensionarlo: si un alumno falta 30 veces al año, todos los años de su escolaridad, cuando terminó la primaria significa que faltó la misma cantidad de días que un ciclo escolar completo, es decir, perdió un año de clases", explica.

Según destaca el especialista en políticas educativas, el vínculo entre asistencia y aprendizaje es estrecho, aunque no es automático ni lineal. "Asistir a la escuela es una condición fundamental para aprender, pero no garantiza por sí sola que los aprendizajes ocurran. Un alumno puede estar presente en el aula y no aprender, mientras que otro puede tener conocimientos previos que le permitan avanzar más rápidamente. Sin embargo, cuando las inasistencias son reiteradas, se reducen las oportunidades de participar de las clases, trabajar los contenidos y recibir el acompañamiento de los docentes", destaca.

Por eso, infiere, "aunque no podemos explicar los resultados de las evaluaciones únicamente por el ausentismo, sí sabemos que garantizar la asistencia regular es una condición necesaria para mejorar los aprendizajes. No podemos pretender que los chicos aprendan si no están en la escuela".

En este sentido, destaca que hay varias experiencias exitosas que permitieron disminuir el ausentismo en las aulas. "Hay buenas prácticas y no hay que ir tan lejos para encontrarlas. Por ejemplo, en Ceibal (Uruguay) se ha realizado una experiencia donde las familias reciben información oportuna en su celular sobre las inasistencias de sus hijos, de modo que pueden tomar conciencia de cuántos días están perdiendo y actuar. Y han tenido buenos resultados". Esta intervención, apunta, es "relativamente simple, que aprovecha la información que el propio sistema educativo ya tiene, y que puede contribuir a mejorar las trayectorias escolares".

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El impacto sobre los aprendizajes

Además de analizar la asistencia escolar, el informe de Argentinos por la Educación presenta los resultados de las evaluaciones Aprender, que permiten observar cómo evolucionaron los conocimientos de los estudiantes santafesinos.

En primaria, los datos más recientes muestran una mejora en lengua. Según las pruebas Aprender 2025, el 76% de los alumnos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, una proporción que se ubica apenas por debajo del promedio nacional, del 77%. El resultado representa un avance de 11 puntos porcentuales respecto de 2023, cuando el indicador había sido del 65%.

En matemática, en cambio, los resultados continúan siendo más bajos. Apenas el 54% de los estudiantes santafesinos de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, frente al 55% registrado a nivel nacional. Aunque el porcentaje mejoró cuatro puntos respecto de 2023, los datos muestran que casi la mitad de los alumnos termina la primaria sin alcanzar esos niveles de desempeño.

Las dificultades aparecen incluso antes. En las pruebas Aprender 2024, que evaluaron lectura en tercer grado, el 16% de los estudiantes de Santa Fe se ubicó por debajo del nivel 2, lo que significa que no logró comprender textos simples. La proporción supera el promedio nacional, del 12%. En el otro extremo, el 41% de los alumnos santafesinos alcanzó los niveles más altos de desempeño en lectura, frente al 45% registrado en todo el país.

En la escuela media, el panorama de los aprendizajes en el último año de la secundaria presenta dificultades, especialmente en matemática. De acuerdo con las pruebas Aprender 2024, solo el 20% de los estudiantes santafesinos alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en esa materia.

Aunque el porcentaje se ubica dos puntos por encima del promedio nacional, del 18%, significa que ocho de cada diez alumnos no alcanzaron esos niveles de desempeño al finalizar la escolaridad obligatoria.

Respecto de 2022, cuando el indicador había sido del 18%, se registra una mejora de apenas dos puntos porcentuales.

En lengua, los resultados son más alentadores, aunque también muestran dificultades. El 57% de los estudiantes santafesinos alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, exactamente la misma proporción que el promedio nacional. El indicador prácticamente no se modificó respecto de 2022, cuando había sido del 56%.