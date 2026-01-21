La Capital | Zoom | David Beckham

David Beckham rompió el silencio tras las acusaciones de su hijo: qué dijo

Luego del descargo público de Brooklyn Beckham, el exfutbolista habló en una entrevista con CNBC sobre el uo de las redes sociales

21 de enero 2026 · 11:14hs
David Beckham habló tras las polémcias cusaciones de su hijo mayor

David Beckham habló tras las polémcias cusaciones de su hijo mayor

En las últimas horas se desató un escándalo tras las declaraciones en redes sociales de Brooklyn Beckham, el hijo mayor de Victoria y David Beckham. El joven modelo publicó un mensaje en el que apuntó contra sus padres y explicó el conflicto familiar que mantienen desde hace tiempo. En este contexto, el exfutbolista y actual presidente del Inter de Miami, David Beckham, finalmente rompió el silencio.

En el posteo viral, el hijo mayor de la ex Spice Girl Victoria Beckham y de David aseguró que los problemas comenzaron a raíz de su relación con Nicola Peltz, con quien está casado desde el año 2022. Según su versión, la actriz nunca fue aceptada por su familia, lo que provocó un progresivo distanciamiento tanto de sus padres como de sus cuatro hermanos. “Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací”, escribió en sus redes sociales.

Tan solo 24 horas después de la publicación del modelo, David Beckham habló en el Foro Económico Mundial de Davos. Si bien no mencionó directamente a Brooklyn ni se refirió a sus acusaciones, el deportista realizó declaraciones vinculadas al uso de las redes sociales.

>>Leer más: De ser "familia perfecta" al escándalo: que pasó con el hijo mayor de Victoria y David Beckham

Qué dijo David Beckham

En una entrevista con CNBC, el exjugador del Manchester United habló por primera vez tras el escándalo que rodea a su familia. “Siempre hablé de las redes sociales y de su poder, para bien y para mal. Lo que descubrí, en mi caso personal, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlas con buenas intenciones”, sostuvo.

Beckham también destacó el uso positivo que hizo de su influencia digital: “Pude usar mi plataforma y mis seguidores para Unicef, y fue la herramienta más importante para concientizar a la gente sobre lo que está pasando en el mundo con los niños”. En ese sentido, agregó: “He intentado hacer lo mismo con mis hijos para educarlos. Cometen errores. A los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden”.

“Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos. Pero, ya sabes, a veces también hay que dejarlos cometer esos errores”, concluyó. Sin mencionarlo explícitamente, pareció aludir de manera al reciente descargo público de Brooklyn Beckham.

>> Leer más: Rolling Stones: los rumores de una vuelta a la Argentina y la esperanza de eternidad

Las acusaciones de Brooklyn Beckham

En un extenso descargo en sus redes sociales, el hijo mayor del matrimonio dio detalles, uno por uno, de los episodios que provocaron el distanciamiento definitivo de su familia.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, lo que me ha obligado a hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, comenzó escribiendo Brooklyn en su mensaje.

El hijo mayor de la familia más fotografiada de Estados Unidos aseguró que no tiene intenciones de reconciliarse con su familia y que, por primera vez en su vida, está decidido a defenderse públicamente. “Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací”, escribió.

A continuación, el modelo y fotógrafo confesó que la raíz del conflicto con sus padres está vinculada a su relación con Nicola Peltz, con quien lleva más de tres años casado. Según detalló el propio Brooklyn, sus padres nunca aceptaron plenamente su vínculo con la actriz. “Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”, aseguró.

“Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que renunciara a los derechos de mi nombre, algo que habría afectado no solo a mí, sino también a mi esposa y a nuestros futuros hijos”, confesó.

image

>> Leer más: "Zootopia 2" se convirtió en la película animada más taquillera de la historia

El conflicto con Victoria Beckhan durante la boda

En su descargo, Brooklyn confirmó cada uno de los episodios ocurridos durante su boda con Nicola Peltz que circularon en la prensa. El hijo mayor del matrimonio afirmó que Victoria Beckham habría cancelado la confección del vestido de novia de Nicola a último momento, a pesar de que la actriz estaba ilusionada con lucir el diseño de la ex Spice Girl.

>> Leer más: Gorillaz anunció una colaboración junto a Bizarrap en el adelanto de su nuevo álbum "The Mountain"

Además, aseguró que Victoria habría arruinado el primer baile con su esposa. “Frente a los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero mi madre me esperaba para bailar conmigo. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos”, lanzó.

Brooklyn también sostuvo que su madre habría generado situaciones incómodas en contra de su relación: “Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas de maneras que claramente tenían la intención de hacernos sentir incómodos a ambos”.

En ese sentido, el modelo también se refirió a su ausencia en el cumpleaños número 50 de su padre. Según explicó, tanto él como su esposa tuvieron intenciones de asistir a la celebrar su cumpleaños en reiteradas ocasiones pero en todas fueron rechazados, salvo en su gran fiesta de cumpleaños, "con cien invitados y cámaras por doquier". "Finalmente aceptó verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera", explico Brooklyn.

Hacia el final de su descargo, Brooklyn apuntó directamente contra la imagen pública que su familia construyó durante años. “Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero", detalló el modelo.

Y agregó: "El amor familiar se define por cuánto publicas en redes sociales o por la rapidez con la que lo dejas todo para posar para una foto familiar, incluso si eso implica renunciar a nuestras obligaciones profesionales”.

image
Noticias relacionadas
La serie danesa Borgen presentó en su cuarta temporada un conflicto muy similar al que se ve hoy en el escenario geopolítico

Una serie de Netflix adelantó el conflicto entre Estados Unidos y Groenlandia

Una periodista de espectáculos confirmó la separación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani 

Luciano Castro confirmó su separación con Griselda Siciliani: "Perdí al amor de mi vida"

La actriz ruguaya Adela Gleijer murió a sus 92 años 

Murió Adela Gelijer, actriz de "Verano del 98" y "Sos mi vida"

Los directores de la Editorial Municipal y UNR Editora adelantan las novedades de ambos sellos para 2026.

UNR Editora y la Editorial Municipal preparan sus novedades para 2026

Ver comentarios

Las más leídas

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Central preguntó por él, la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

"Central preguntó por él", la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

Lo último

Nación confirmó la primera muerte por la gripe H3N2K en el país

Nación confirmó la primera muerte por la gripe H3N2K en el país

Premios Razzies: se conocieron las nominaciones a las peores películas del año

Premios Razzies: se conocieron las nominaciones a las peores películas del año

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

De cara al partido del sábado por la noche en el Gigante, la provincia y el municipio anunciaron medidas para los vendedores de las inmediaciones de la cancha

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?
La Ciudad

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

Fatal choque en Villa Gobernador Gálvez: motociclista muere al colisionar con un ómnibus
LA REGION

Fatal choque en Villa Gobernador Gálvez: motociclista muere al colisionar con un ómnibus

El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El Procrear en Rosario cumplió una década y hay 416 viviendas paralizadas

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

El club Náutico abrirá una escuela secundaria con orientación en deportes

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario
LA CIUDAD

La Policía suma un helicóptero y vuelven los patrullajes aéreos en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

El hijo de una gloria de Central se suma a la estructura de las divisiones inferiores de AFA

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

Central preguntó por él, la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

"Central preguntó por él", la frase sobre un delantero que sueña con ser canalla

La última locura del ex-Central Emiliano Vecchio: pidió jugar gratis en uno de los grandes del país

La última locura del ex-Central Emiliano Vecchio: pidió jugar gratis en uno de los grandes del país

Ovación
Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida
Ovación

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

Vóley playa al más alto nivel en Rosario: este fin de semana se juega en La Florida

Abierto de Australia: dos triunfos y dos derrotas de tenistas argentinos en la segunda ronda

Abierto de Australia: dos triunfos y dos derrotas de tenistas argentinos en la segunda ronda

Comienzan a emigrar: ¿cuál es el primer jugador de Newells que se irá de la Lepra en este 2026?

Comienzan a emigrar: ¿cuál es el primer jugador de Newell's que se irá de la Lepra en este 2026?

Policiales
Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Se entregó una mujer investigada por el autoatentado denunciado por Norma Acosta

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Nueva Central del 911: se presentaron 16 ofertas para el futuro edificio en barrio Refinería

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

Imputan a un joven por extorsionar a una vecina de Puerto General San Martín

La Ciudad
Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante
La Ciudad

Sin venta de alcohol ni fuego en Arroyito: reordenan los puestos de comida cerca del Gigante

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

Un proyecto en el Concejo busca sacar a la cooperativa de maleteros de la Terminal de Ómnibus

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

¿Cuánto sale construir una casa en Rosario y alrededores?

El uso de celulares en las aulas: Hay que analizar seriamente cómo se regula

El uso de celulares en las aulas: "Hay que analizar seriamente cómo se regula"

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

Por Guillermo Ferretti
Ovación

A Central le sienta muy bien enfrentarse al Pirata y buscará repetir en este Apertura

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: Me quieren matar aquí
Información General

La turista argentina retenida en Río de Janeiro se fue del departamento que ocupaba: "Me quieren matar aquí"

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe
Información General

Un gallo, un rifle y un barrio en llamas: el insólito conflicto vecinal en Santa Fe

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos
Policiales

Triple crimen de barrio Las Flores: drogas, armas y celulares incautados en diez allanamientos

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos
El Mundo

Otro accidente ferroviario en España: un muerto y al menos 15 heridos

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región
Economía

Advierten que los parates de General Motors afectarán a otras actividades de la región

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano
La Ciudad

Se incendió la casa de un acumulador compulsivo en barrio Belgrano

El viejo orden mundial murió: el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá
El Mundo

"El viejo orden mundial murió": el contundente discurso en Davos del primer ministro de Canadá

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU
El Mundo

El provocador posteo de Donald Trump mostrando a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte de EEUU

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años
LA CIUDAD

Sin cargos hereditarios en la Municipalidad: "El nuevo sistema rompe una práctica de muchos años"

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas
La Región

Una nena fue atacada por un perro y debió ser internada por sus heridas

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo
POLICIALES

Roldán: hacía una prueba de vuelo con un dron y un vecino se lo bajó de un escopetazo

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel
Información General

Estafan a una familia santafesina con un alquiler falso en la costa y se burlan desde la cárcel

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores
Policiales

Microtráfico: imputaron a nueve detenidos en un operativo en Las Flores

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios
LA CIUDAD

El municipio puso en vigencia la ordenanza que elimina los cargos hereditarios

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín
Policiales

La Justicia liberó al cerrajero detenido por el robo a la jubilada de barrio Martín

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave
Policiales

Balacera en Empalme Graneros: identificaron a la mujer asesinada y el hombre sigue grave

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados
Economía

En Santa Fe cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 empleos registrados

Estamos podridos: el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos
La Región

"Estamos podridos": el jefe comunal santafesino que amenaza con quitar beneficios a motociclistas ruidosos

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa
La Ciudad

Con el nuevo aeropuerto de Rosario en mano, Santa Fe va a vender turismo a Europa