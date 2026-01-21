David Beckham rompió el silencio tras las acusaciones de su hijo: qué dijo

Luego del descargo público de Brooklyn Beckham, el exfutbolista habló en una entrevista con CNBC sobre el uo de las redes sociales

En las últimas horas se desató un escándalo tras las declaraciones en redes sociales de Brooklyn Beckham , el hijo mayor de Victoria y David Beckham. El joven modelo publicó un mensaje en el que apuntó contra sus padres y explicó el conflicto familiar que mantienen desde hace tiempo . En este contexto, el exfutbolista y actual presidente del Inter de Miami, David Beckham, finalmente rompió el silencio.

En el posteo viral, el hijo mayor de la ex Spice Girl Victoria Beckham y de David aseguró que los problemas comenzaron a raíz de su relación con Nicola Peltz , con quien está casado desde el año 2022. Según su versión, la actriz nunca fue aceptada por su familia, lo que provocó un progresivo distanciamiento tanto de sus padres como de sus cuatro hermanos. “Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací”, escribió en sus redes sociales.

Tan solo 24 horas después de la publicación del modelo, David Beckham habló en el Foro Económico Mundial de Davos . Si bien no mencionó directamente a Brooklyn ni se refirió a sus acusaciones , el deportista realizó declaraciones vinculadas al uso de las redes sociales.

Qué dijo David Beckham

En una entrevista con CNBC, el exjugador del Manchester United habló por primera vez tras el escándalo que rodea a su familia. “Siempre hablé de las redes sociales y de su poder, para bien y para mal. Lo que descubrí, en mi caso personal, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlas con buenas intenciones”, sostuvo.

Beckham también destacó el uso positivo que hizo de su influencia digital: “Pude usar mi plataforma y mis seguidores para Unicef, y fue la herramienta más importante para concientizar a la gente sobre lo que está pasando en el mundo con los niños”. En ese sentido, agregó: “He intentado hacer lo mismo con mis hijos para educarlos. Cometen errores. A los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden”.

“Eso es lo que intento enseñarles a mis hijos. Pero, ya sabes, a veces también hay que dejarlos cometer esos errores”, concluyó. Sin mencionarlo explícitamente, pareció aludir de manera al reciente descargo público de Brooklyn Beckham.

Las acusaciones de Brooklyn Beckham

En un extenso descargo en sus redes sociales, el hijo mayor del matrimonio dio detalles, uno por uno, de los episodios que provocaron el distanciamiento definitivo de su familia.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, lo que me ha obligado a hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, comenzó escribiendo Brooklyn en su mensaje.

El hijo mayor de la familia más fotografiada de Estados Unidos aseguró que no tiene intenciones de reconciliarse con su familia y que, por primera vez en su vida, está decidido a defenderse públicamente. “Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací”, escribió.

A continuación, el modelo y fotógrafo confesó que la raíz del conflicto con sus padres está vinculada a su relación con Nicola Peltz, con quien lleva más de tres años casado. Según detalló el propio Brooklyn, sus padres nunca aceptaron plenamente su vínculo con la actriz. “Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”, aseguró.

“Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que renunciara a los derechos de mi nombre, algo que habría afectado no solo a mí, sino también a mi esposa y a nuestros futuros hijos”, confesó.

image

El conflicto con Victoria Beckhan durante la boda

En su descargo, Brooklyn confirmó cada uno de los episodios ocurridos durante su boda con Nicola Peltz que circularon en la prensa. El hijo mayor del matrimonio afirmó que Victoria Beckham habría cancelado la confección del vestido de novia de Nicola a último momento, a pesar de que la actriz estaba ilusionada con lucir el diseño de la ex Spice Girl.

Además, aseguró que Victoria habría arruinado el primer baile con su esposa. “Frente a los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero mi madre me esperaba para bailar conmigo. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos”, lanzó.

Brooklyn también sostuvo que su madre habría generado situaciones incómodas en contra de su relación: “Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas de maneras que claramente tenían la intención de hacernos sentir incómodos a ambos”.

En ese sentido, el modelo también se refirió a su ausencia en el cumpleaños número 50 de su padre. Según explicó, tanto él como su esposa tuvieron intenciones de asistir a la celebrar su cumpleaños en reiteradas ocasiones pero en todas fueron rechazados, salvo en su gran fiesta de cumpleaños, "con cien invitados y cámaras por doquier". "Finalmente aceptó verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera", explico Brooklyn.

Hacia el final de su descargo, Brooklyn apuntó directamente contra la imagen pública que su familia construyó durante años. “Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero", detalló el modelo.

Y agregó: "El amor familiar se define por cuánto publicas en redes sociales o por la rapidez con la que lo dejas todo para posar para una foto familiar, incluso si eso implica renunciar a nuestras obligaciones profesionales”.