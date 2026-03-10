Básquet de la Asociación Rosarina: la temporada del año del centenario comenzó con mucha acción

Los resultados del básquet de la Asociación Rosarina del pasado fin de semana de todas las categorías tanto del masculino como del femenino

Provincial debutó con una sonrisa en la Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet

El fin de semana pasado dio comienzo la temporada 2026 en todas las categorías mayores de la Asociación Rosarina de Básquet . Un año que será muy importante para la entidad madre de este deporte ya que el próximo 12 de julio cumplirá sus primeros 100 años de vida.

La división más importante del básquet local comenzó el viernes 6 de marzo con seis partidos donde hubo tres triunfos para los locales y tres para los visitantes.

Gimnasia venció como visitante a Náutico Sportivo Avellaneda por 73 a 70. Para los ganadores anotaron Federico Pérez (18), Lucas Herrera (13) y Santiago Cabrejas (11). Los máximos anotadores del equipo de la Ribera fueron Franco Falcone (19), Juan Pablo Stegmayer (18) y Tomás Móndolo (16).

Atalaya sacó hasta el momento la mayor diferencia de la fecha (30 puntos) al ganarle 75-45 a Regatas Rosario. Esteban Celotti (15) y Maximiliano Yanson (12) en el dueño de casa y Bernard Báez (12) junto a Iván Cardona (10) en la visita fueron los destacados.

El Tala dio cuenta de Club Atlético Olegario Víctor Andrade por 79-70 con 20 puntos de Agustín Chiana. En el perdedor hubo 21 tantos de Gabriel Romano, 17 de Joaquín Zapata y 16 de Yago Taylor.

Alumni de Casilda, en su regreso al círculo privilegiado le ganó de visita 74-58 a Atlantic Sportsmen con 20 de Román Mercé, 15 de Francisco Alasia y 14 de Jorge Yonnaguer. En los locales se destacaron Mateo Zelaya (19) y Gianluca Di Filippo (17).

Unión de Arroyo Seco se hizo fuerte en su estadio al vencer a a Tiro Suizo por 73 a 62 con 24 tantos de Lucio Grimauldo, 18 de Santiago Cordero y 15 de Andrés Ottolini. En la visita los goleadores fueron Lucio Bisiach (18), Bautista Gentile (12) y Julián Fernández (11).

Mientras que Sportsmen Unidos le ganó 77 a 71 como visitante a Sportivo América. Latrell Williams (15), Galo Marín (14) y Lucas Pressell (13) fueron los máximos goleadores del ganador. En el local anotaron Pablo Feder (17), Lautaro Román (17) y Carlos Fraga (12).

Continuó el domingo 8 de marzo con la victoria de Provincial sobre Unión y Progreso por 82 a 61. Para el Rojo anotaron Bautista Gobetti (18), Gonzalo Caviasso (12) y Felipe Morello (12). En el perdedor. En la visita hizo 12 tantos Santiago Cabaña, 10 Alejo Bollini y 10 Fernando Mir.

La primera fecha se cerrará el miércoles 11 de marzo con el cotejo entre Temperley y Rosario Central.

Primera A

En el segundo nivel de la Rosarina estos fueron los resultados de la primera jornada. El viernes 6 de marzo jugaron Gimnasia y Esgrima B 83-72 Paganini Alumni de Granadero Baigorria; Unión Sionista 60-72 Los Rosarinos Estudiantil; Newell's 63-70 Saladillo, Sportivo Federal 73-60 Talleres de Villa Gobernador Gálvez; Calzada 51-75 Libertad y San Telmo de Funes 94-73 Atlético Fisherton.

El domingo 8 lo hicieron Echesortu 77-69 Red Star de San Lorenzo y Talleres de Arroyo Seco 90-57 Puerto San Martín.

Primera B

En el tercer nivel de la Rosarina, el viernes 6 jugaron Alba Argentina de Maciel 78-58 Temperley B; Ben Hur 71-63 Unión de Arroyo Seco B; Red Star de San Lorenzo B 74-82. Provincial B; Ciclón 71-91 El Tala B; Servando Bayo 67-52 Fortín Barracas, Edison 54-82 Atalaya B y Universitario 64-58 Atlantic Sportsmen B.

No se jugó el cotejo entre Rosario Central B ante Náutico Sportivo Avellaneda B y tuvo fecha libre Maciel.

Primera C

En esta división jugaron el jueves 5 de marzo: Tiro Suizo B 57-50 Velocidad y Resistencia. Por su parte el viernes 6 lo hicieron Independiente de Ricardone 64-54 Universitario B.

El sábado 7 esta categoría continuó Saladillo B 90-55 Sorrento Open Club, Regatas Rosario B 86-64 San Telmo de Funes B, Belgrano de Rosario 66-79 Residentes Parquefield y Los Rosarinos Estudiantil B 64-42 El Tala C

Finalmente, el domingo jugaron Paganini Alumni de Granadero Baigorria B 46-67 Arroyo Seco Athetic Club y Atlético Fisherton B 66-50 Calzada B.

Primera D

En la menor de las categorías se midieron Garibaldi de Fray Luis Beltrán 47-41 Unión y Progreso B; Alumni de Casilda B 76-65 Ciclón B; Sportivo Belgrano de Oliveros 68-60 Sportivo Federal B; Libertad B 82-40 Servando Bayo C; Velocidad y Resistencia B 32-71 Provincial C; Edison B 59-40 Unión Sionista B.

Quedaron pendientes: Timbuense vs. Echesortu B y Puerto San Martín B vs. Talleres de Arroyo Seco B. Libre: Servando Bayo B.

Básquet Femenino

La elite del básquet femenino a nivel local comenzó el jueves con el triunfo de Temperley por 74 a 56 como visitante a Paganini Alumni de Granadero Baigorria. Para las ganadoras hubo 21 puntos de Fiorenza Cardini, 17 de Lucila Tosello y 12 de Agustina Mahieu. Para las locales anotaron 15 tantos Lourdes Morosín, 14 Stefanía García y 10 Brisa Donda.

Talleres de Villa Gobernador Gálvez venció a Central por 70 a 53 con 19 puntos de Antonella Roca, 15 de Merari Utrera y 10 de Ángeles Maraventano. En las canallas convirtió 13 tantos Nadia Grazziani.

Provincial volvió a la máxima categoría con un triunfo por 67 a 57 como visitante de Maciel. Hubo 19 tantos de Lucía Cantero y 16 de Emilia Bello. En las dueñas de casa anotaron 23 puntos Ivana González, 11 Romina Bazán y Yohana Camacho, y 10 Aldana Biancotti.

El cotejo entre Náutico y Regatas San Nicolás no se disputó debido a que las jugadoras locales no figuraban diligenciadas en el sistema. Ahora tendrá que resolver el tribunal. Ben Hur tuvo fecha libre.

En la Primera B femenina, donde quedó libre Unión de Arroyo Seco, estos fueron los resultados: Calzada 58-53 Residentes Parque Field, Adeo de Cañada de Gómez 67-43 Paganini Alumni de Granadero Baigorria B, Sport Cañadense 32-62 Alba de Maciel; y Newell’s 51-58 Sportivo Belgrano de Oliveros.

Vale recordar que finalmente Riberas y Sacachispas de Villa Constitución no participarán del certamen.