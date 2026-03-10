A lo Martín Pepa: en "Gran Hermano" compraron 20 kilos de morrones y no saben dónde guardarlos

En una confusión con las cantidades, una participante del reality terminó comprando 200 unidades de morrón rojo y amarillo

Un momento de “Gran Hermano: generación dorada” quedará para el recuerdo. En el marco de la compra semanal del supermercado, Danelik Galazán, jugadora de esta edición y a cargo de la tarea, cometió un particular error. En una confusión con las cantidades, Galazán terminó comprando 20 kilos de morrón rojo y amarillo, lo que equivale a 200 unidades.

Luego de que Danelik realizara el pedido semanal, la compra desmedida de morrones se reveló a los ojos de todos cuando llegaron los changuitos supermercado. Lo llamativo es que carritos enteros estaban repletos de morrones, tanto rojo como amarillos.

Rápidamente, la secuencia no solo desató la sorpresa entre el resto de participantes de "Gran Hermano", sino que las imágenes se volvieron virales en redes.

El episodio recuerda la famosa compra de Martín Pepa, participante de la edición del año 2011, quien con total seguridad encargó 15 kilos de lechuga al supermercado . La equivocación de Pepa generó uno de los bloopers más recordados del reality. Ahora, las montañas de morrón en la casa de "Gran Hermano" prometen pasar a la historia.

20 kilos de morrón en "Gran Hermano"

"Yo anoté mucho. Pasa que me pasé con las cantidades, pifié en las cantidades", reconoció Danilik Galazán, mientras observaba los changuitos llenos de morrones.

Más tarde la jugadora explicón que su confusión surgió en torno a cómo están designadas las cantidades en el supermercado de "Gran Hermano". En particular, la Danilik explicó que solicitó 20 unidades de morrón, pensando que se trababa de 20 morrones individuales.

MORRONGATE: Danelik hizo la compra semanal. COMPRÓ 20 UNIDADES de morrón ROJO y 20 UNID de morrón amarillo. El problema es que cada unidad (bolsa) trae 5 morrones. Hay 200 morrones y gastó cerca de $500.000. ¿Les CORREGIRÁN EL ERROR o les dejarán los morrones? #GranHermano

No obstante, lo que no sabía es que la unidad valía como un kilo: cada bolsa contenía cinco morrones, por lo que el resultado final fue un poco más de 20 kilos de ese vegetal. El gasto aproximado tan solo en la compra de morrones fue de $500.000.