Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook incluirían reconocimiento facial

La nueva y controvertida función estaría lista este mismo año

9 de marzo 2026 · 23:02hs
Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook incluirían reconocimiento facial

En medio de problemas legales y de privacidad, Facebook suspendió hace cinco años el sistema de reconocimiento facial para etiquetar a las personas en las fotos de su red social, con el argumento de que quería encontrar “el equilibrio adecuado”. Ahora quiere traer de vuelta el reconocimiento facial pero en una tecnología más avanzada: los lentes inteligentes que Meta fabrica con el propietario de Ray-Ban y Oakley.

La nueva y controvertida función estaría lista este mismo año, según indicaron cuatro personas implicadas en los planes que no están autorizadas a hablar públicamente sobre conversaciones confidenciales. La función, denominada internamente Name Tag, permitiría a los usuarios de lentes inteligentes identificar a las personas y obtener información sobre ellas a través del asistente de inteligencia artificial de Meta.

Los planes de Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, podrían cambiar. Desde principios del año pasado consulta cómo lanzar una función que conlleva “riesgos de seguridad y privacidad”, según un documento interno visto por The New York Times. El documento describía los planes de lanzar primero Name Tag a los asistentes a una conferencia para personas ciegas (cosa que la empresa no hizo el año pasado) antes de ponerlo a disposición del público en general.

La nota interna de Meta decía que el revuelo político en Estados Unidos era un buen momento para lanzar la función, ya que muchos grupos críticos de este tipo de herramientas "tendrían sus recursos centrados en otras preocupaciones”, según el documento de Reality Labs de Meta.

La tecnología de reconocimiento facial lleva mucho tiempo provocando inquietud en materia de libertad civil y privacidad por su posible uso por parte de los gobiernos para vigilar a los ciudadanos y reprimir la disidencia, por parte de las empresas para rastrear a clientes desprevenidos o por sus posibles usos poco éticos por parte de la población en general.

“La tecnología de reconocimiento facial en las calles de Estados Unidos supone una amenaza especialmente grave para el anonimato práctico del que todos dependemos”, dijo Nathan Freed Wessler, de la Unión Americana de Libertades Civiles, y añadió que “esta tecnología está madura para que se abuse de ella”.

EssilorLuxottica, que colabora con Meta en la fabricación de los lentes, dijo esta semana que el año pasado vendió más de siete millones de unidades. Ahora empezarían a tener contendientes, como OpenAI, que ya anunció un futuro lanzamiento de sus propios dispositivos.

Meta sostuvo en un comunicado: “Estamos creando productos que ayudan a millones de personas a conectarse y enriquecer sus vidas. Aunque con frecuencia oímos hablar del interés que suscita este tipo de función —y ya existen algunos productos en el mercado—, todavía estamos estudiando las opciones y adoptaremos un enfoque meditado antes de lanzar nada”.

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Un 8M multitudinario con la crítica a la reforma laboral como reclamo principal

Un 8M multitudinario con la crítica a la reforma laboral como reclamo principal

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Walter Mazzantti firmó con Newell's y concentró para el partido contra Platense

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 

Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años

Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones

Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen

Los ingresos a La Florida crecieron 40 % y llegaron a 200.000 este verano

Los ingresos a La Florida crecieron 40 % y llegaron a 200.000 este verano

Mucho alcohol en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Susto en vivo: Nelson Castro vivió un ataque de misiles y debió ir a un refugio

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Renovarán edificios públicos para disminuir emisiones contaminantes

Mojtaba Jamenei fue anunciado como nuevo líder supremo de Irán

Guerra en Irán: el petróleo aumentó casi un 40 por ciento en una semana

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

