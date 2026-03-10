La Capital | La Región | Bigand

Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa de servicios públicos "despertó" al pueblo

El actual consejo expuso irregularidades en el último año de la gestión anterior. El pueblo marchará esta tarde y uno de los apuntados propuso devolver la plata

10 de marzo 2026 · 17:10hs
La comunidad de Bigand reclama irregularidades en la cooperativa del pueblo

Foto: archivo La Capital

La comunidad de Bigand reclama irregularidades en la cooperativa del pueblo

Los vecinos de Bigand, un pueblo a 70 kilómetros de Rosario, se cansaron de no recibir respuestas luego de exponer irregularidades en la cooperativa de luz. Este martes se reunirán en la plaza principal para exigir explicaciones y reclamar justicia. “Se despertó Bigand y dice basta con la corrupción”, expresó Ernesto Palacios, vecino de la localidad, en LT8.

La Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de Bigand Ltda está bajo la lupa de todo el pueblo, y unos 6 mil vecinos se preguntan qué pasó en la cooperativa.

Como es habitual en los pueblos, las cooperativas son las encargadas de llevar el servicio eléctrico a las viviendas. En Bigand, dentro del departamento Caseros, hace alrededor de 40 años que está bajo la misma conducción. En las últimas semanas, los rumores comenzaron a circular por las calles del pueblo y se destapó la posible existencia de un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa.

Irregularidades y reintegro de fondos

En Bigand comenzaron a hablar los vecinos. En la tienda, en la plaza y en cada encuentro. “¿Qué pasa con la cooperativa?”, fue la pregunta de base. Esa pregunta de pasada se transformó en un foro abierto a través de las redes sociales. Todos aportaban datos, que acumulados pesaban sobre las autoridades de la cooperativa.

Desde el consejo de la cooperativa se presentó un comunicado en el que se alertaban irregularidades en el último año y que “explicaban tímidamente”, expresó Palacios, el descubrimiento de desfalcos que iban a ser expuestos.

Esas explicaciones no fueron suficientes y los vecinos insistieron con detalles. “En un pueblo chico se filtra toda la información y nos fuimos enterando”, remarcó el vecino. Sólo en 2025, se adeudan alrededor de 250 millones de pesos en pólizas de seguros e inmobiliario. Es decir, poco más de 20 millones de pesos al mes. Además apuntaron contra Claudia Guardatti (jefa de personal administrativo) y su hermano, José Luis (productor de seguros), y contra Joaquín Roquero (expresidente de la cooperativa).

La investigación interna determinó inconsistencias entre las pólizas emitidas por la compañía aseguradora, la cobertura que la cooperativa entendía estar contratando y los importes que finalmente eran facturados y abonados por la institución.

Según la denuncia que presentó el actual presidente de la cooperativa, Adrián Bocchino, se detectaron fragmentaciones y modificaciones de pólizas. Es decir, se emitía una factura anual, que en los registros de la cooperativa eran reportados como varias pólizas de menor duración y mayores costos. Además, había alteraciones en los importes de las coberturas, pagando más de lo que los servicios contratados cumplían, y hasta facturación de pólizas inexistentes. Estas tres irregularidades eran ejecutados con "un patrón sistemático de irregularidades".

En concreto, una parte de la malversación de los fondos se originaba cuando la cooperativa solicitaba una póliza de seguro y la empresa entregaba el presupuesto. Al momento de la contratación, José Luis Guardatti (representando a Cooperación Seguros) intervenía sobre la cobertura, disminuyendo prestaciones y manteniendo el precio inicial.

La actual gestión reveló que tras conocer el proceso de revisión de cuentas, José Luis Guardatti se presentó en la institución para reintegrar el dinero faltante. La cooperativa aceptó, pero mantuvo la denuncia penal sobre el asesor de seguros y los otros tres implicados.

Movilización en Bigand

Este lunes, la movilización será a las 19 y tendrá un propósito: exigir que regularicen la situación y pedir la renuncia del Consejo de la Cooperativa de Bigand. El descontento en las calles del pueblo apunta a las tres personas mencionadas como “los tres mosqueteros” por Palacios, pero buscarán que se remueva toda la comisión directiva. “Esta cooperativa viene de irregularidades hace años y ahora se descubrió”, resumió el vecino.

“No queres que devuelvan lo que robaron y la vida sigue de jarana para ellos. Se despertó Bigand y dice basta con la corrupción y basta de tratarnos mal”, planteó Palacios.

Bigand protesta 10.3

En este marco, la cooperativa lanzó este domingo una convocatoria a una Asamblea Extraordinaria donde buscan informar en detalle el resultado de la investigación interna. “Se propondrá avanzar con el pedido de responsabilidades penales a los involucrados”, señalaron en la misiva firmada Bocchino. El jueves se expondrán las irregularidades ante la comunidad de Bigand.

Noticias relacionadas
Siniestro fatal. En el micro de la empresa Laguna Paiva viajaba personal policial.

Chocaron una camioneta y un micro que trasladaba a efectivos del servicio penitenciario

El intendente Carlos De Grandis, resaltó la importancia de estos eventos: “Apostar al arte y la cultura es prioritario, queremos que todos tengan las mismas oportunidades de acceder a estos eventos, sin costo de ingreso”, señaló. 

Puerto General San Martín programó dos noches de teatro para rendir homenaje a las mujeres en su día

La iniciativa buscó reconocer y visibilizar a mujeres que, con compromiso y vocación, transforman sus localidades, muchas veces desde espacios silenciosos pero fundamentales para la vida social, cultural y educativa de la región. 

Con el lema "Mujeres que hacen comunidad", homenajearon a referentes destacadas del departamento San Martín

Di Gregorio también remarcó la importancia de avanzar con las obras para garantizar condiciones seguras de circulación en los corredores nacionales que atraviesan el sur santafesino.

Vialidad Nacional volvió a ser intimada por la Justicia Federal por el estado de abandono de las rutas nacionales

Ver comentarios

Las más leídas

Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

Ley de Glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para brindar información sobre la reforma

Ley de Glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para brindar información sobre la reforma

Evolucionan los 11 heridos en el accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan los 11 heridos en el accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa "despertó" al pueblo

Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa "despertó" al pueblo

El actual consejo expuso irregularidades en el último año de la gestión anterior. El pueblo marchará esta tarde y uno de los apuntados propuso devolver la plata
Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa despertó al pueblo
Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newell's

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa "Fea" González

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas para autos
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas para autos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Ovación
Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Una rosarina entre los cuatro argentinos que pelearán en la Velada del Año 6

Una rosarina entre los cuatro argentinos que pelearán en la Velada del Año 6

Policiales
Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa Fea González

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa "Fea" González

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

La Ciudad
Ley de Glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para brindar información sobre la reforma
La ciudad

Ley de Glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para brindar información sobre la reforma

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de Noche en mi Barrio

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newells

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newell's

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Por Leandro Garbossa
Ovación

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

La recomendación del CEO de YPF: Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy
La Ciudad

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado
Policiales

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año
Economía

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está prácticamente concluida
El Mundo

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está "prácticamente concluida"

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron
Información General

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?
Información General

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero
Economía

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo
Economía

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas
Economía

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro
Política

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra
Economía

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género
La Ciudad

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo
Policiales

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
Economía

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 
La Ciudad

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 