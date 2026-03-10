Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa de servicios públicos "despertó" al pueblo

El actual consejo expuso irregularidades en el último año de la gestión anterior. El pueblo marchará esta tarde y uno de los apuntados propuso devolver la plata

Los vecinos de Bigand , un pueblo a 70 kilómetros de Rosario, se cansaron de no recibir respuestas luego de exponer irregularidades en la cooperativa de luz. Este martes se reunirán en la plaza principal para exigir explicaciones y reclamar justicia. “Se despertó Bigand y dice basta con la corrupción”, expresó Ernesto Palacios, vecino de la localidad, en LT8.

La Cooperativa de Provisión de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de Bigand Ltda está bajo la lupa de todo el pueblo, y unos 6 mil vecinos se preguntan qué pasó en la cooperativa.

Como es habitual en los pueblos, las cooperativas son las encargadas de llevar el servicio eléctrico a las viviendas. En Bigand, dentro del departamento Caseros , hace alrededor de 40 años que está bajo la misma conducción. En las últimas semanas, los rumores comenzaron a circular por las calles del pueblo y se destapó la posible existencia de un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa.

En Bigand comenzaron a hablar los vecinos. En la tienda, en la plaza y en cada encuentro. “¿Qué pasa con la cooperativa?” , fue la pregunta de base. Esa pregunta de pasada se transformó en un foro abierto a través de las redes sociales. Todos aportaban datos, que acumulados pesaban sobre las autoridades de la cooperativa.

Desde el consejo de la cooperativa se presentó un comunicado en el que se alertaban irregularidades en el último año y que “explicaban tímidamente”, expresó Palacios, el descubrimiento de desfalcos que iban a ser expuestos.

Esas explicaciones no fueron suficientes y los vecinos insistieron con detalles. “En un pueblo chico se filtra toda la información y nos fuimos enterando”, remarcó el vecino. Sólo en 2025, se adeudan alrededor de 250 millones de pesos en pólizas de seguros e inmobiliario. Es decir, poco más de 20 millones de pesos al mes. Además apuntaron contra Claudia Guardatti (jefa de personal administrativo) y su hermano, José Luis (productor de seguros), y contra Joaquín Roquero (expresidente de la cooperativa).

La investigación interna determinó inconsistencias entre las pólizas emitidas por la compañía aseguradora, la cobertura que la cooperativa entendía estar contratando y los importes que finalmente eran facturados y abonados por la institución.

Según la denuncia que presentó el actual presidente de la cooperativa, Adrián Bocchino, se detectaron fragmentaciones y modificaciones de pólizas. Es decir, se emitía una factura anual, que en los registros de la cooperativa eran reportados como varias pólizas de menor duración y mayores costos. Además, había alteraciones en los importes de las coberturas, pagando más de lo que los servicios contratados cumplían, y hasta facturación de pólizas inexistentes. Estas tres irregularidades eran ejecutados con "un patrón sistemático de irregularidades".

En concreto, una parte de la malversación de los fondos se originaba cuando la cooperativa solicitaba una póliza de seguro y la empresa entregaba el presupuesto. Al momento de la contratación, José Luis Guardatti (representando a Cooperación Seguros) intervenía sobre la cobertura, disminuyendo prestaciones y manteniendo el precio inicial.

La actual gestión reveló que tras conocer el proceso de revisión de cuentas, José Luis Guardatti se presentó en la institución para reintegrar el dinero faltante. La cooperativa aceptó, pero mantuvo la denuncia penal sobre el asesor de seguros y los otros tres implicados.

Movilización en Bigand

Este lunes, la movilización será a las 19 y tendrá un propósito: exigir que regularicen la situación y pedir la renuncia del Consejo de la Cooperativa de Bigand. El descontento en las calles del pueblo apunta a las tres personas mencionadas como “los tres mosqueteros” por Palacios, pero buscarán que se remueva toda la comisión directiva. “Esta cooperativa viene de irregularidades hace años y ahora se descubrió”, resumió el vecino.

“No queres que devuelvan lo que robaron y la vida sigue de jarana para ellos. Se despertó Bigand y dice basta con la corrupción y basta de tratarnos mal”, planteó Palacios.

Bigand protesta 10.3

En este marco, la cooperativa lanzó este domingo una convocatoria a una Asamblea Extraordinaria donde buscan informar en detalle el resultado de la investigación interna. “Se propondrá avanzar con el pedido de responsabilidades penales a los involucrados”, señalaron en la misiva firmada Bocchino. El jueves se expondrán las irregularidades ante la comunidad de Bigand.