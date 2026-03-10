Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta jugarán las semifinales de la Liga Argentina Masculina

Con un marcado sello del vóley rosarino, se define la Liga Argentina Masculina con Sonder, Normal 3 y Citta como protagonistas excluyentes

Sonder dejó en el camino a Paraná Rowing y se metió en las semifinales de la Liga Argentina Masculina.

El vóley de la Cuna de la Bandera está pasando por un gran momento. La Liga Nacional de Voleibol Masculina Copa Lüsqtoff tiene un marcado sello rosarino . De hecho, para orgullo propio y envidia ajena, de los cuatro equipos semifinalistas tres son de la Asociación de Voleibol de Rosario (AVR).

En los partidos de ida de los cuartos de final, Sonder, Citta y Normal 3 ya habían dado muestra de su potencial imponiéndose en sus partidos y este fin de semana, sellaron definitivamente el pasaporte a la siguiente instancia : el Tricolor y el equipo de Villa Constitución se quedaron con las revanchas, mientras que Normal 3 perdió y tuvo que ir a un tercer partido para definir el pase.

Sonder se impuso a Paraná Rowing 3-0, con parciales de 25/21, 25/21 y 25/21 tras poco más de una hora de juego. El equipo rosarino se mostró sólido durante todo el partido e impuso condiciones desde el inicio. Resolvió el duelo con tres sets idénticos de 25/21, resultado que no solamente reflejó la paridad en el desarrollo sino la contundencia del equipo rosarino en los momentos decisivos.

Por su parte, Citta repitió el mismo resultado que en la ida en Córdoba y le ganó a La Calera 1-3, con parciales de 25/20, 17/25, 26/28 y 16/25. Lo que fue distinto fue el trámite y la progresión del juego. En la Docta, los locales arrancaron ganando y se quedaron con el primer parcial. Citta acusó el recibo y reaccionó a tiempo, pero también de manera increíble. A partir del segundo set, el equipo de Villa Constitución se erigió como el dueño absoluto del encuentro y ganó los tres parciales siguientes para acreditarse el punto que le faltaba para acceder a la siguiente instancia.

Normal 3, con susto

El equipo de la Escuela, en tanto, tuvo que hacer un recorrido más largo ya que después de haber ganado el primero 0-3 en San Juan, perdió con Obras el segundo en Rosario 2-3 (25/20, 19/25, 23/25, 25/21 y 11/15) y tuvo que disputar el partido desempate, cotejo en el que salió victorioso por 3-0 (25/15, 25/16 y 25/20).

En el restante cruce, Villa Dora equilibró la balanza al ganarle a Ferro Carril Oeste 3-1 (20/25, 25/16, 25/23 y 25/20) en el estadio Andrés Meynet pero, en el cierre de la serie sucumbió ante el equipo de caballito, que en un partido no apto para cardíacos se impuso 2-3, con parciales de 21/25, 16/25, 25/21, 25/17 y 25/27 y se convirtió en el restante semifinalista.

En cuanto a la Ronda Permanencia, en el estadio La Calderita, Libertad de San Jerónimo Norte derrotó a Echagüe de Paraná 3-2 en el tie break con parciales de 25/19, 27/29, 18/25, 25/21 y 15-11. En el partido de ida, disputado en el estadio Luis Butta de la capital entrerriana, Echagüe se impuso 3-2 con parciales de 25/27, 25/23, 25/22, 19/25 y 17/15. El encuentro desempate se disputaba este martes en San Jerónimo Norte al cierre de esta edición.

Sonder sigue siendo el líder en la LAF

Una de cal y otra de arena. Así podría resumirse el fin de semana de Sonder en la octava fecha de la Liga Argentina Femenina (LAF). En La Fábrica, cayó luego de tres sets súper parejos ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 0-3 con parciales de 23/25, 25/27 y 26/28. Cerrando el fin de semana, las Tricolor se repusieron de la derrota venciendo a Estudiantes 3-0, con parciales de 25/9, 25/20 y 25/19.

Náutico Sportivo Avellaneda, en tanto, cayó ante Estudiantes 2-3 en el Microestadio Ricardo Velazco con parciales de 25/12, 25/8, 26/24, 25/23 y 15/4, y cerró el fin de semana con otra caída, esta vez ante Las Lobas por 0-3 con parciales de 15/25, 21/25 y 14/25.

En los restantes partidos los resultados fueron: San Isidro 3, Bahiense del Norte 0 (25/23 29/27 25/22), Boca Juniors 3, Villa Dora 2 (22/25 31/29 25/11 23/25 15/11), Instituto 0, Biblioteca Bell 3 (17/25 23/25 20/25), River Plate 3, Villa Dora 0 (25/18 25/18 25/14), Boca Juniors 3, San Isidro 1 (25/11 25/19 23/25 25/21), Vélez Sarsfield 2, Bahiense del Norte 3 (22/25 25/21 12/25 25/21 11/15), Ferro Carril Oeste 2, Bahiense del Norte 3 (24/26 25/15 25/16 16/25 10/15) y River Plate 0, San Isidro 3 (20/25 18/25 10/25).

Con estos resultados el equipo conducido por Luciano Verasio continúa liderando las posiciones en la fase regular, con 32 puntos. Gimnasia y Esgrima La Plata y Boca Juniors lo escoltan con 29, mientras que Náutico descendió al penúltimo lugar de la tabla con 8 unidades.

El próximo fin de semana, del 13 al 15 de marzo, se jugará la última fecha de la fase regular y más allá de los resultados que se registren Sonder ya está clasificado a los playoffs, mientras que Náutico Sportivo Avellaneda está condenado a jugar la Permanencia.