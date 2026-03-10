La Capital | Policiales | balearon

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

El episodio se registró este lunes por la noche en una vivienda de la zona sur de Rosario. Además, dejaron una nota amenazante

10 de marzo 2026 · 09:40hs
Balacera en la zona sur. La vivienda luce las detonaciones en la puerta de ingreso.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Balacera en la zona sur. La vivienda luce las detonaciones en la puerta de ingreso.

Este martes por la madrugada, balearon el frente de la casa del primo de uno de los imputados por el crimen de Gian Mastrocola, el bebé que murió por un disparo cuando estaba en brazos de su papá en una barbería de la zona sur de Rosario. Horas antes del ataque, la Justicia dictó la prisión preventiva de Alan V.

Fuentes policiales confirmaron que la policía fue alertada minutos antes de la una de la mañana por detonaciones en un domicilio de pasaje Bacle al 6500 (Buenos Aires al 6500). Al arribar al lugar hallaron tres vainas servidas en el lugar y una nota amenazante. De acuerdo a las primeras informaciones, no hay heridos por el ataque.

Un ataque vinculado al crimen del bebé

Según trascendió, en la casa baleada vive un primo de Alan V., una de las dos personas imputadas este lunes por el asesinato de Gian Mastrocola, un nene de un año que murió el pasado 5 de marzo tras ser alcanzado por un disparo en medio de una pelea en una barbería de Melincué al 6100, en la zona sur de Rosario.

Basada en testimonios de familiares y vecinos, la fiscalía situó el inicio de los hechos a las 18 del pasado jueves 5 de marzo cuando pasó una moto por la barbería y uno de sus ocupantes, Alan V., le gritó a Ismael G., quien estaba en la puerta del comercio.

Diez minutos después Alan V. volvió a ser situado en la escena, esta vez a bordo de un Chevrolet Corsa gris y acompañado por otro hombre hasta ahora no identificado. Según la fiscalía, los agresores bajaron y Alan golpeó a Ismael con una manopla que horas después fue encontrada, con restos de sangre, en el interior del auto. Además de atacar al joven que estaba en la barbería, Alan y su cómplice golpearon un utilitario Citroën Berlingo de un familiar de Gian.

En el marco de la pelea, causaron daños en el Corsa, por lo cual los agresores se retiraron con la promesa de regresar. Minutos después, y luego de que Ismael G. se hubiera retirado de la barbería, Alan V. volvió al lugar en el Corsa con al menos otros dos acompañantes. Otros dos cómplices llegaron al lugar en una moto. De ese vehículo bajó Mario P. y, sin mediar palabra, disparó con un revólver calibre 38 contra las personas que estaban en el local. Producto de los disparos fue herido en el hombro Valentín Mastrocola, mientras que su bebé, que estaba en sus brazos, fue alcanzado por un balazo en el corazón que le provocó la muerte.

Audiencia judicial

El juez de primera instancia Juan Ignacio Gasparini dispuso este lunes la prisión preventiva, por el plazo de ley de hasta dos años, para los acusados por el asesinato de Gian Mastrocola. En la audiencia imputativa realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, la fiscal Agustina Eiris de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas les atribuyó a Mario Antonio Kevin P. y a Alan Nahuel V. los delitos de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por uso de arma de fuego.

Durante la audiencia, Alan V. declaró ser inocente del crimen, mientras que Mario P. dijo no haber visto al chico en el lugar del incidente, en respuesta a la madre de la criatura, quien dijo: "Quiero como madre que estas dos personas y todos los que participaron no olviden nunca la cara de mi hijo, que eso los atormente durante toda su vida".

En la audiencia, la mujer agregó: "Mi bebé ni siquiera lloró, el que disparó vio a mi bebé en brazos de mi marido e igualmente disparó. Ahora hay un bebé que se está descomponiendo enterrado y tendría que estar jugando en una plaza. Pido que no tengan un solo día de paz en sus vidas. Sería injusto que a ellos les pase lo mismo que a nosotros, pero que sean conscientes de lo que nos hicieron a todos. La voz de mi bebé nunca la volveremos a escuchar, que nunca se olviden de mi hijo, que no salgan nunca, que se mueran en la cárcel, mi hijo no tuvo oportunidad de luchar por su vida. Kevin vio que mi bebé estaba a upa de su papá y aún así le disparó".

