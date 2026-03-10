Ley de Glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para brindar información sobre la reforma

Hará una actividad de difusión abierta a la ciudadanía. El trámite legislativo contempla dos audiencias públicas para las que ya hay casi 20 mil inscriptos

El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares todavía no tiene fecha para su tratamiento en la Cámara de Diputados.

La organización ambientalista Greenpeace realizará este sábado una actividad de difusión y concientización en Rosario antes del tratamiento de reforma de la Ley de Glaciares . Tras la media sanción en el Senado, el proyecto del oficialismo se debatirá en la Cámara de Diputados. Antes, habrá dos jornadas de audiencia pública en las que ya se anotaron casi 20 mil personas .

Desde la organización sostuvieron que modificar la ley "implica desarticular un instrumento legal efectivo que hoy ordena la protección del agua en todo el país y genera previsibilidad para las comunidades y los territorios". Además, resaltaron que las consecuencias derivadas de la reforma, tal como está planteada, pondrá en riesgo el acceso al agua de millones de personas , en un contexto de crisis climática y retroceso acelerado de los glaciares.

La ley de glaciares actual (Nº 26.639), sancionada en 2010, define a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos . El objetivo central de la ley fija presupuestos mínimos para preservar los glaciares y el ambiente periglacial , el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agrícola, la preservación de la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.

Antes de su tratamiento en la Cámara de Diputados, desde Greenpeace pusieron en marcha una propuesta que incluye recorrer diversos puntos del país para informar y concientizar sobre las consecuencias derivadas de la reforma a la actual Ley de Glaciares.

GPA_LeydeGlaciares 04 © Martin Katz Greenpeace Foto: Martin Katz / Greenpeace

En Rosario, la actividad se desarrollará este sábado 14 de marzo, desde las 15, en el Parque de las Colectividades. Allí, biólogos de la organización brindarán información conjuntamente con una muestra fotográfica que recorrerá la importancia de los glaciares para el agua que llega a las comunidades, mostrando tanto los atibutos como el valor de estos ecosistemas.

"La Cámara de Diputados definirá si el país conserva una herramienta clave para proteger el agua, la biodiversidad y a las comunidades que dependen de los glaciares. Una modificación a la ley representará un claro retroceso ambiental", señaló la bióloga Agostina Rossi Serra, de Greenpeace. Y agregó: "Esperamos que los diputados actúen con responsabilidad y eviten cualquier cambio que debilite el espíritu y los objetivos de protección de la ley vigente".

Tratamiento en Diputados

El siguiente paso legislativo para el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares es la Cámara de Diputados de la Nación. Pero previo a que se trate la iniciativa, se celebrarán dos audiencias públicas, el 25 y el 26 de marzo, para quienes deseen exponer sus posiciones respecto al tema.

La convocatoria a audiencias públicas se dio luego de que el gobierno no cuente con los votos necesarios para terminar de aprobar el proyecto en Diputados, previendo que la dilación del tema hasta fin de mes podría darle algo más de tiempo para asegurarse una nueva victoria legislativa. Además, negarse a posibilitar este mecanismo va en contra del Acuerdo de Escazú, del que Argentina es firmante y que establece que la ciudadanía tiene derecho al acceso a la información ambiental, a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y al acceso a la justicia en asuntos ambientales.

En un principio, se esperaba que sectores ambientalistas y de la minería se congreguen en ambas fechas para dar sus puntos de vista. Sin embargo, la demanda superó cualquier previsión: hay unas 18 mil personas que ya se anotaron para participar de las audiencias públicas.

Principales puntos de la reforma a la Ley de Glaciares

La reforma a la Ley de Glaciares que impulsa la administración de Javier Milei busca atraer inversiones de la rama de la minería a través de la modificación de la norma que regula qué se puede hacer y qué no en ambientes glaciares y periglaciares.

Actualmente, existe el Inventario Nacional de Glaciares (ING), desarrollado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), que determina dónde se encuentra cada uno de los cuerpos de hielo y de los glaciares de escombros que son fundamentales para proveer agua en zonas áridas a través de los deshielos.

GPA Proyectos Mineros San Juan 03 foto Martin Katz Greenpeace Actividad minera en zona de glaciares de la provincia de San Juan. Foto: Martin Katz / Greenpeace

La modificación propuesta por el oficialismo mantiene el ING pero le quita peso ya que otorga a las provincias la potestad de proceder ante el requerimiento para desarrollar proyectos mineros. También menciona áreas de "relevancia hídrica", aunque no es clara la definición de esa relevancia, uno de los puntos que criticaron desde sectores ambientalistas ya que, afirman, esto irá en detrimento de las áreas que hoy están protegidas para que avancen diversos proyectos mineros.

Científicos, abogados y referentes vienen alertando el retroceso que marcaría esta modificación no sólo en términos ambientales, si no también en relación a la protección jurídica con la que actualmente cuentan estos ecosistemas.

Ambientes glaciares y periglaciares

Los glaciares se forman por una combinación de factores. Se trata de nieve que queda convertida en hielo y va acumulándose en capas a través del tiempo gracias a la persistencia de distintas condiciones ambientales, como las bajas temperaturas en altura muy elevadas. Son una reserva de agua dulce vital.

Al derretirse algunas capas de un sector de los glaciares, tanto por el incremento de temperatura a nivel global como por tratarse del extremo que se encuentra más abajo en la montaña, el agua se filtra en el territorio para volver a adoptar su forma congelada bajo tierra. Esto se da, generalmente, en lugares que están por debajo de la zona de glaciares y puede considerarse como hielo subterráneo, que también se va acumulando en capas.

Glaciar 110 Proyecto Vicuña 03 foto Martin Katz Greenpeace Glaciar de escombros en medio de operaciones mineras, en San Juan. Foto: Martin Katz / Greenpeace

El ambiente periglacial puede considerarse como tierra congelada, en donde puede formarse hielo a partir de la presencia de humedad y una exposición a bajas temperaturas, generalmente cercanas a 0º o menos. El congelamiento puede darse tanto en la superficie como por encima o por debajo de ella, pasando a convertirse en una reserva hídrica ya que, en caso de que se dé un descongelamiento total o parcial, esa masa se transformaría en agua.

Otras variantes son los glaciares de escombros, una combinación entre glaciares subterráneos y piedras sin hielo a la vista; así como también suelos congelados con gran cantidad de hielo pero que no se consideran como glaciares. Ambas alternativas son reservas hídricas y son subterráneas.