Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo

El sindicato químico confirmó que en las próximas semanas comenzarían tareas en el predio. IDM busca retomar el tratamiento de residuos industriales tras superar una crisis que incluyó la pérdida de la habilitación ambiental

El objetivo de los nuevos dueños de IDM sería retomar el tratamiento de residuos industriales, tanto peligrosos como no peligrosos, en sus distintas modalidades: sólidos y líquidos.

Los nuevos propietarios de la planta de la empresa IDM , ubicada en San Lorenzo, proyectan reactivar la actividad del establecimiento dedicado al tratamiento de residuos industriales. Según anticipó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Químicos de San Lorenzo, Julio Barroso, en las próximas semanas comenzarían tareas dentro del predio como paso previo a la puesta en marcha de la planta.

Actualmente la compañía atraviesa un proceso de reorganización interna para retomar sus operaciones. “ Hay voluntad de reactivar la empresa. Ahora hay que ordenar todo lo que quedó paralizado para que los compañeros puedan volver a ingresar a la planta ”, señaló el dirigente gremial.

Durante las últimas semanas se concretó el desembarco de un nuevo grupo inversor que adquirió las acciones de la firma. Barroso explicó que, pese al cambio de propietarios, la empresa mantiene su estructura legal original. “La empresa sigue con la misma razón social y el mismo Cuit. Lo que cambió es que ahora hay un grupo que compró las acciones y quiere reactivar el funcionamiento”, indicó.

El objetivo de los nuevos dueños sería retomar el tratamiento de residuos industriales, tanto peligrosos como no peligrosos, en sus distintas modalidades: sólidos y líquidos.

>> Leer más: IDM abrió retiros voluntarios y temen que la planta de San Lorenzo quede con apenas 30 trabajadores

La planta de San Lorenzo

La planta atravesó una profunda crisis que comenzó a agravarse durante 2025, cuando perdió la habilitación ambiental necesaria para operar con residuos peligrosos. “Para poder tratar residuos industriales necesitás una clave ambiental. Cuando la empresa la perdió, entró en una situación muy complicada”, explicó Barroso.

La situación generó meses de incertidumbre entre los trabajadores, que veían amenazada la continuidad de sus puestos laborales. Sin embargo, hacia finales del año pasado el gobierno provincial restituyó la habilitación ambiental de manera provisoria. En paralelo, se inició el proceso de venta de la compañía.

Desde el sindicato químico remarcaron que, durante todo ese período, la prioridad fue resguardar los derechos laborales. “Nosotros buscamos asegurar el patrimonio de los compañeros: las condiciones de trabajo, los salarios y la continuidad laboral”, afirmó el dirigente.

En ese marco, el gremio alcanzó un acuerdo con los nuevos inversores para garantizar el respeto de los convenios colectivos y de los acuerdos internos vigentes.

>> Leer más: San Lorenzo: los 120 trabajadores de IDM denuncian que hace tres meses que no cobran

Reestructuración en la planta

Como parte del proceso de reorganización, también se abrió la posibilidad de implementar retiros voluntarios para algunos trabajadores. La medida forma parte del esquema de reestructuración que busca adecuar la dotación de personal a las necesidades operativas de la planta. “Había una diferencia importante entre el personal necesario y la cantidad de trabajadores que había. Por eso se abrió la opción del retiro voluntario para quienes quieran aceptarlo”, explicó Barroso.

El tratamiento de residuos industriales aparece como una actividad con amplias perspectivas de desarrollo en la región. Según datos mencionados por el dirigente sindical, actualmente menos del 10 % de los residuos industriales peligrosos recibe un tratamiento adecuado en la provincia de Santa Fe, lo que abre oportunidades de expansión para este tipo de plantas.

En ese contexto, Barroso subrayó el peso industrial de la región: “Santa Fe, junto con Córdoba y Buenos Aires, concentra entre el 70 % y el 80 % del entramado industrial del país. Además, Santa Fe exporta a 94 países, y el adecuado tratamiento de los residuos industriales es parte de la confiabilidad exportadora de esa producción”.

“Es una actividad que tiene futuro. Si se desarrolla correctamente, puede generar trabajo y crecimiento industrial”, resaltó Barroso. En ese escenario, tanto los trabajadores como el sindicato esperan que el ingreso del nuevo grupo inversor permita recuperar la actividad de la planta y garantizar estabilidad laboral en el sector.