Gorillaz anunció una colaboración junto a Bizarrap en el adelanto de su nuevo álbum "The Mountain"

La banda británica compartió que el single se titula "Orange County". Trueno también aparecerá en el disco, que incluye canciones en cinco idiomas diferentes

16 de enero 2026 · 12:35hs
El noveno álbum de la banda saldrá a la luz el 27 de febrero

El noveno álbum de la banda saldrá a la luz el 27 de febrero

Gorillaz compartió en sus redes sociales un adelanto de lo que será el nuevo álbum "The Mountain", el cual se estrenará este 27 de febrero. En esta ocasión, la icónica banda confirmó la colaboración con Bizarrap en el single "Orange County". Además, en el track participan Kara Jackson y Anoushka Shankar.

La reciente canción estrenada cuenta con una fuerte presencia de sintetizadores retro, sonidos de vientos y, a medida que avanza el tema, se incorpora una base electrónica.

No tardo en llegar el posteo del "Biza", quien se mostró contento por ser parte del single: "Otro sueño cumplido gracias a la música. Una de esas cosas que ni siquiera me atreví a imaginar cuando estaba empezando. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de esta canción, una de las favoritas de toda mi vida, con mis ídolos".

Además de la colaboración con el productor argentino, el grupo musical británico publicó "The Hardest Thing", de la que participó el baterista Tony Allen.

La presentación del disco será con "House of Kong", una exhibición en Los Ángeles, donde se mostrará una experiencia inmersiva del universo de Gorillaz. Se podrá visitar desde el 26 de febrero hasta el 22 de marzo.

Disco nuevo de Gorillaz con fuerte presencia argentina

“The Mountain”, será el noveno álbum de Gorillaz. El disco incluye una extraordinaria lista de artistas y colaboradores, entre los que se anticipa otro argentino: Trueno. El artista de La Boca participa de la canción "The Manifesto". Además, estarán cantantes de renombre como Johnny Marr, IDLES, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Dennis Hopper, Mark E Smith, Proof y Tony Allen.

El disco contará con colaboraciones de músicos que cantan en cinco idiomas: árabe, inglés, hindi, español y yoruba. Esta diversidad llevó a la banda a grabar en diversas ubicaciones alrededor del mundo, tales como Londres, Nueva Delhi, Mumbai, Miami, Los Ángeles, Nueva York, entre otros.

El tour del disco ya tiene fechas confirmadas por Reino Unido. En ese marco, Gorillaz cerrará la gira el 20 de junio de este año en el estadio del Tottenham Hotspur en Londres, donde Trueno será uno de los teloneros, en el show más grande hasta el momento de la banda.

Según relataron las víctimas, se vivía un clima de tensión, manipulación y aislamiento en las mansiones de Iglesias

Julio Iglesias rompió el silencio tras ser denunciado por abuso sexual: "Nunca sentí tanta maldad"

La muestra Orígenes, que se puede ver en el Museo de la Ciudad, es una de las propuestas de cultura pública para el verano rosarino.

Cultura pública en verano: la agenda de teatro, cine, museos y música

murio ruben patagonia, un folclorista que no esquivaba las luchas sociales

Murió Rubén Patagonia, un folclorista que no esquivaba las luchas sociales

murio a los 48 anos bibi, la supuesta hija oculta de freddie mercury

Murió a los 48 años Bibi, la supuesta hija oculta de Freddie Mercury

Los procedimientos fue ordenados por fiscales provinciales y cumplidos por agentes de la Policía Federal. "Le sacamos 65 millones de pesos al narcotráfico", señaló Federico Angelini

