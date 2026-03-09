Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año

La edición número veinte de Expoagro arranca este martes y finaliza el viernes en San Nicolás. Con una campaña agrícola que marcha a buen ritmo y un sector ganadero en expansión, hay expectativas por los negocios. Habrá más de 700 expositores

Con el marco de una buena campaña agrícola y un panorama firme para la ganadería, arranca el martes la temporada de megamuestras a campo. Expoagro abrirá en San Nicolás las puertas de su edición número veinte, que se extenderá hasta el viernes.

“En 20 años hubo al menos 20 hitos que marcaron cada exposición”, señaló Diego Abdo, gerente de Comunicación de Exponenciar. Y recordó que “pasó de ser una muestra itinerante a predio estable, de local a internacional, de física a virtual, de puramente fierrera a incluir toda la cadena agroindustrial”. En definitiva, dejó de ser una vidriera a ser un espacio para interactuar y concretar los negocios”.

Productores, empresas de insumos y servicios, bancos y startups del agro convergerán en el predio para generar negocios y fortalecer alianzas estratégicas, Expoagro volverá a ser un espacio que integra tecnología, conocimiento, financiamiento e innovación.

Este año la muestra tendrá más de 700 expositores, con más de 100 empresas nuevas y recuperadas, y 12 plots. Tendrán presencia 11 entidades bancarias públicas y privadas. En el espacio agtech habrá 29 startups.

En materia ganadera, habrá remates vía streaming y televisión, con la participación de nueve casas consignatarias, y la presencia de las asociaciones de razas como Angus, Braford, Brangus, Brahman, Hereford, Limousin, Sanga y Senepol, con diferentes actividades.

Andrea Fiadone, jefa de Contenidos de Exponenciar, detalló que, entre los contenidos imperdibles de la agenda, estará el Club del Riego, donde se abordarán alternativas, viabilidad y adopción. En el Foro Económico hablarán David Miazzo, Carlos Melconian y Salvador Di Stéfano. También se entregarán los galardones correspondientes a la 10ª edición del Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial, que ya reconoció más de 140 desarrollos a lo largo de estos últimos años. En el clásico tecnódromo Mario Bragachini se ofrecerá un show que mostrará los grandes hitos de cada especie de máquina durante estos 20 años. Por la tarde, por primera vez se mostrará el silobolsa inteligente y tecnologías para su control con drones. Además, por la tarde se podrán ver drones volando en enjambre y realizando distintas labores.

La agenda incluirá dos nuevas propuestas: Eureka! Drones, con experiencias prácticas, casos de éxitos y oportunidades, consejos para los que quieran incorporar esta tecnología, y la Cumbre de Contratistas edición Piersanti.

En la carpa Internacional ICBC, del martes 10 al jueves 12 se realizarán las Rondas de Negocios co-organizadas con Santa Fe Global y Prom Argentina. Al respecto Fiadone, expresó: “Estamos esperando un gran evento de negocios con 15 compradores internacionales: Australia, Bielorrusia, Chile, Colombia, Kazajistán, México, Serbia y Sudáfrica”. Los compradores vienen en busca de maquinaria agrícola, agropartes y de tecnología para el agro.

Buena campaña

¿En qué contexto se realiza la muestra? El economista David Miazzo, que el martes disertará a las 15 horas en el Foro Económico de Expoagro, consideró que el 2026 será un año “sólidamente positivo” aunque “con luces y sombras” bien marcadas. “Será un año de volumen récord pero rentabilidad asimétrica, en el que la agricultura correrá para mantener el margen y la ganadería para capitalizarlo”, evaluó.

Para el sector agrícola, las proyecciones son promisorias. Si el clima acompaña en la fase final, a pesar de la sequía registrada en enero, la campaña gruesa será una de las más importantes de la historia. De acuerdo con proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el ciclo total superaría los 154 millones de toneladas. “Fácilmente puede traducirse en un ingreso de divisas cercano a los u$s 50.000 millones de dólares para todo el complejo”, explicó Miazzo.

Igual advirtió que los márgenes en el sector “seguirán finos” porque los precios internacionales se mantienen estables o con leve baja (apenas un 2% por debajo en 2026), lejos de sus picos históricos. Y si bien “la relación insumo-producto no es mala”, la lupa seguirá puesta sobre los fertilizantes, que siguen caros en comparación a los granos.

“No es un viento de cola, pero es un mundo que va a dejar trabajar en términos de precios”, observó, por su parte, Carlos Melconian, quien disertará el miércoles a las 12 horas. Con una mirada macroeconómica, el economista destacó que “el campo ha cumplido su rol”, con un aporte “muy significativo” a las reservas.

Los economistas prevén que el ritmo de comercialización de los granos estará determinado por las expectativas de nuevas bajas de retenciones. De acuerdo con Salvador Di Stéfano, que dará su conferencia el jueves a las 16 horas, esa decisión estará atada a la “racionalidad en las cuentas públicas”.

Para Miazzo, “algunos productores y el mercado podrían optar por retener parte del grano esperando una nueva quita”. Por eso, dijo que el desafío del gobierno será “gestionar esas expectativas para que la liquidación fluya y no se genere un cuello de botella financiero justo cuando más se necesitan los dólares”.

El economista sí vaticinó que el 2026 será “el mejor año para la inversión privada en el agro en los últimos 5 ó 6 años” ya que el sector se encuentra con “tasas más razonables” e “incentivos concretos” que en 2025. Entre los incentivos, remarcó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (Rimi), que incluye la amortización acelerada, la devolución anticipada del IVA y beneficios otorgados a quienes inviertan en bienes de capital, obras y tecnología.

Para Melconian, el desafío para el Palacio de Hacienda es ahora “quebrar la estanflación y perforar el 2% mensual”. En su análisis, “a, el hueso duro de roer es activar la economía porque hubo un rebote en la macro pero en muchos sectores eso no se percibe”.

El boom ganadero

Un caso especial es el buen momento de la ganadería, que se sostiene con precios firmes y la demanda de los principales socios económicos. Por un lado, China, que hoy paga un 20% más que hace un año por nuestra carne, y por el otro, Estados Unidos, que acaba de quintuplicar la cuota preferencial (de 20.000 a 100.000 toneladas) y podría generar un ingreso adicional de 800 millones de dólares.

Salvador Di Stéfano, observó la importancia de que el sector capitalice este buen presente. “La ganadería vacuna está en un momento bisagra de la historia, y es ahora el momento de invertir. Los precios no van a bajar, y, para que haya más retención de vientres -que nos aseguren más de 15 millones de terneros por año-, se necesita más inversión”, puntualizó.

Remate Rosgan

En este contexto de precios firmes y escasez de oferta, Rosgan, el mercado ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario, presentará una oferta federal con genética de punta y herramientas de inversión inéditas. Busca brindar previsibilidad al ciclo biológico mediante nuevas alternativas de capital de trabajo. El jueves, desde las 9 horas, realizará su tradicional remate en el marco de Expoagro. La subasta contará con 25.000 cabezas de invernada provenientes de entre 9 y 11 provincias. La cita tendrá lugar en la carpa de remates del IPCVA y será transmitida en vivo por Canal Rural y a través del canal de streaming de Rosgan en YouTube.

Los compradores encontrarán lotes de terneros, terneras, novillitos, vaquillonas y vacas de invernada. La oferta destaca por su genética en razas Angus, Hereford, Braford y Brangus. Respecto a la procedencia, Rosgan mantiene su característica federal con 11 socios operadores de diversas provincias, lo que permite contar con remitentes no solo de la zona núcleo, sino también del NEA y del NOA.

El presidente de Rosgan, Raúl Milano, adelantó que “marzo coincide con la zafra y hay mucha salida de terneros de buen peso. Con la recría funcionando y el acompañamiento de los bancos, entendemos que es una oportunidad ideal”. En la edición anterior de la muestra, los valores máximos registrados fueron de $3.700/kg para el ternero, $3.520/kg para el conjunto de terneros/terneras y $3.600/kg para las terneras.

En términos económicos, durante 2025 el precio de la invernada y de la hacienda gorda aumentó casi un 70% anual frente a una inflación del 31%. Ante la escasez de oferta para consumo y exportación, los valores se presentan firmes. Desde la entidad estiman que esta edición tendrá precios importantes, lo cual representa un beneficio para el productor, con valores de la ganadería más consolidados que hace un año.

Las provincias

La presencia de las provincias también será importante. Buenos Aires, la anfitriona, tendrá un espacio destacado. Desde hace años la exposición cuenta con el acompañamiento de Banco Provincia como main sponsor y con una participación activa del Ministerio de Desarrollo Agrario. El gobernador Axel Kicillof destacó que desde el comienzo de su gestión se dedicó a generar políticas públicas que dieran respuestas en el interior bonaerense, pero "el escenario político económico actual nos impulsa a seguir pensando cómo se puede agregar valor en un sector tan competitivo como el agropecuario”.

Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia, agregó: “Nuestra participación como main sponsor de los 20 años de Expoagro reafirma el vínculo histórico de Banco Provincia con el campo argentino, una relación que se remonta a más de dos siglos de acompañamiento al corazón productivo del país, que potenciamos desde 2019”.

En tanto, Santa Fe llevará a la muestra 170 firmas que mostrarán su potencia agroindustrial. La provincia desplegará una agenda integral, con anuncios de financiamiento, rondas de negocios, muestras de su desarrollo en ciencia, y exposición de sus atractivos en turismo y cultura.

Además, organizadas por Santa Fe Global, se desarrollarán rondas internacionales de negocios con la participación de 100 firmas argentinas y 15 compradores internacionales provenientes de ocho países.

En el marco de Expoagro 2026 también se realizará el lanzamiento oficial del 12° World Soybean Research Conference (WSRC), impulsado por Acsoja, que se desarrollará en marzo de 2027 en la ciudad de Rosario. Asimismo, la presencia de cooperativas y mutuales santafesinas tendrá un lugar destacado, reflejando el peso del modelo asociativo en la economía provincial y su aporte al desarrollo territorial.

Los bancos

Dueños de la billetera, los bancos siempre constituyen una atracción en la muestra. El Banco Nación desembarcará con líneas exclusivas en pesos y dólares para maquinaria nueva nacional y usada, camiones utilitarios y bienes de capital. Tras haber batido récord de operaciones y solicitudes de asistencia en la edición 2025, la entidad volverá a apostar a tasas competitivas y plazos diferenciales, con fuerte acompañamiento a micro, pequeñas y medianas empresas vinculadas al agro, facilitando la compra de insumos y la renovación tecnológica.

El Galicia presentará financiamiento para maquinaria nueva y usada —en pesos y dólares— con acuerdos junto a John Deere, PLA, CASE, New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Mercedes Benz, Volkswagen, Iveco y Scania. Como sponsor internacional, ICBC llevará herramientas de leasing y préstamos prendarios para maquinaria agrícola, pero también su rol como facilitador de negocios entre Argentina y China. BBVA ofrecerá préstamos a sola firma en dólares a 360 días con una tasa del 4,9%. Santander profundizará su estrategia de financiamiento digital con foco en agilidad y competitividad. Credicoop llevará AgroCabal y sus propuestas para leasing y comercio exterior. Comafi, que cumple su quinto año en la expo, llegará con financiamiento para maquinaria agrícola a través de leasing 100% financiado con beneficios impositivos y créditos prendarios, en pesos y dólares, en los que el cliente define monto y plazo. Con plazos de hasta 60 meses y condiciones especiales mediante alianzas estratégicas.

Nera, la plataforma que conecta al productor con opciones de créditos online, desembarca en la expo y ofrecerá condiciones especiales para financiar la adquisición de insumos, hacienda e implementos agrícolas con las principales marcas del sector. Los usuarios, además de poder consultar sobre los beneficios del reciente lanzamiento de Crédito Grano Disponible (herramienta que permite transformar el stock de granos almacenado en liquidez inmediata a través de un proceso 100% digital) conocerán el lanzamiento de Crédito Ganadero Garantizado que permite que el rodeo -tanto de carne como de leche- sea constituido como respaldo financiero, otorgando flexibilidad adicional a la cadena pecuaria.

Las agtech

Con el naming de Personal, el espacio agtech pone en el centro la conectividad como infraestructura estratégica para una producción más eficiente, integrada y sustentable. Además, se afirma como el núcleo donde convergen startups, empresas y universidades que forman parte estructural del agro impulsando la digitalización de los procesos productivos, la gestión inteligente de la información y nuevas formas de integración a lo largo de toda la cadena.

agtech574

Durante los cuatro días las empresas presentarán desarrollos orientados a optimizar procesos productivos, comerciales y logísticos. Habrá soluciones de inteligencia artificial aplicada a auditorías, predicción de rindes y automatización de tareas; herramientas para simplificar el traslado de maquinaria agrícola; estaciones meteorológicas con telemetría en tiempo real; sistemas de inspección por imagen para control de calidad de granos y semillas; nuevas versiones de plataformas de gestión logística y propuestas de digitalización integral con bots conversacionales y desarrollos a medida.

En el país hay cerca de 400 startups vinculadas al sector, de acuerdo con el informe de cadenas de valor del Ministerio de Economía.