Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Fue en el marco del Argentina Week, el evento celebrado en Estados Unidos que busca atraer inversiones a la Argentina

10 de marzo 2026 · 19:04hs
Milei junto a los gobernadores dialoguistas. 

El presidente Javier Milei se mostró este martes junto a los gobernadores dialoguistas que viajaron a Nueva York para participar de la Argentina Week, con el objetivo de captar inversiones extranjeras para sus provincias y brindar respaldo político al programa económico que lleva adelante el gobierno.

Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) fueron los mandatarios provinciales presentes, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Asimismo, el foco está puesto en sectores estratégicos como las áreas de energía y minería, relacionadas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), y en la promoción de sectores agrícolas.

En cuanto a los encuentros con empresarios en el área de innovación y tecnología, se llevarán a cabo reuniones con varios líderes, entre los que se encuentra la empresa Microsoft, cuyo mayor accionista es The Vanguard Group.

El acompañamiento al presidente Milei pretende mostrar consenso político y posicionar a la Argentina como un destino confiable de inversiones. También participarán en paneles y reuniones privadas con CEO de compañías internacionales con el objetivo de generar vínculos comerciales directos

Argentina Week

"Argentina Week" es el evento económico-empresarial organizado por el gobierno para promover la captación de inversiones internacionales al país. Nueva York es la sede de la actividad.

La actividad fue organizada por la embajada argentina en Washington, encabezada por Alejandro Oxenford, con el apoyo de JP Morgan, Bank of America, Kaszek y Citibank, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council.

Esta vidriera para negocios a futuro contará con la presencia de más de 300 empresarios de todo el mundo, entre ellos CEO de compañías multinacionales, bancos, representantes de fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura.

En este sentido, Oxenford calificó esta cumbre internacional como "el mayor road show de inversiones de la Argentina del que se tenga registro reciente". Será desde este lunes hasta el jueves 12 de marzo en diferentes locaciones de Manhattan, tales como el consulado argentino, la sede de JPMorgan Chase, las oficinas de Bank of America y el edificio de Microsoft en Times Square.

