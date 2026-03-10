Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

La Lepra busca una opción a Barlasina y Reinatti, y está tras los pasos de un arquero a quien ya buscó en otras ocasiones

A pesar que se rumoreaba que Newell's no sumaría un arquero más por la lesión de Gabriel Arias , en las últimas horas la gerencia de fútbol leprosa aceleró los tiempos y está muy cerca de cerrar a un guardameta que sea opción a Williams Barlasina y Josué Reinatti , las opciones que tiene para el arco Frank Darío Kudelka .

El nombre apuntado por la dirigencia rojinegra es el de Marcos Ledesma, arquero de Defensa y Justicia , quien en el presente no tiene minutos en el equipo que dirige Mariano Soso . Justamente hace un año, con Rubén Capria como manager e Ignacio Astore como presidente, la Lepra también había buscado los servicios del futbolista del Halcón de Varela pero las negociaciones no llegaron a buen puerto .

Después de esa negativa a Newell's, Defensa y Justicia lo cedió a Barracas Central , donde atajó el año pasado. En el equipo que dirige Ruben Insúa, fue titular en 29 partidos, donde recibió 37 goles en contra . Tras terminar el préstamo correspondiente, regresó a Varela donde tampoco tuvo lugar para la presente temporada.

La alternativa al arco de Newell's

El guardameta de 29 años, estuvo gran parte de su carrera en Defensa y Justicia, aunque el Halcón lo prestó en varias situaciones a diferentes equipos como Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia y Esgrima La Plata y, por último, Barracas Central.

La gerencia de fútbol leprosa había intentado cerrar primero a Tomás Marchiori de Vélez y después a Ezequiel Centurión de River, pero los dos arqueros se negaron a dejar sus respectivos equipos para desembarcar en el Parque Independencia. Varias opciones fueron acercadas a la Lepra como por ejemplo el boliviano Carlos Lampe, pero no terminó de cerrar.

A pelear por el puesto que dejó Gabriel Arias

Ledesma llega a Newell's con la esperanza de pelear un lugar con Williams Barlasina, quien será esta noche por segunda vez el arquero titular de la Lepra, y Josué Reinatti, que tuvo un paso por Defensa y Justicia el año pasado, pero por una lesión no ganó continuidad. El tercer guardameta leproso es el juvenil Faustino Piotti.

Cabe recordar que la lesión de Gabriel Arias (fractura de peroné en el choque abre Estudiantes de La Plata) lo marginará de las canchas hasta mediados de año. El argentino-chileno, tiene contrato con la institución hasta fines de 2026.