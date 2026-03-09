La Capital | La Ciudad | YPF

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Aunque en un principio Horacio Marín expresó que el conflicto geopolítico "no generaría cimbronazos", admitió que la nafta aumentará de "a poco"

9 de marzo 2026 · 16:43hs
Horació Marín

foto: La Capital / Archivo.

Horació Marín, CEO de YPF, recomendó cargar nafta, ante un posible aumento por el conflicto en Medio Oriente

En el marco de la suba del precio internacional del petróleo a raíz del conflicto en Irán, el aumento en combustibles comienza a sentirse en la Argentina. En este contexto, el CEO y presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Horacio Marín, recomendó a los automovilistas: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy".

A pesar de que este lunes por la mañana el mismo Marín aseguró que YPF "no va generar cimbronazos" en los precios de los combustibles, y aseguró que la empresa es "prudente" y está "honrando su compromiso honesto con los consumidores", horas más tarde, en una entrevista en un programa de streaming, recomendó a los automovilistas cargar nafta lo antes posible.

No obstante, por el momento todavía no se confirmó un aumento en el precio del litro de nafta. El combustible que ya percibió una suba en Rosario es el gasoil. Aunque el valor difiere de acuerdo a la compañía y la ubicación, el ajuste en las estaciones de servicio de la ciudad tuvo un denominador común este lunes a la mañana. El costo del combustible para motores diésel superó al de la nafta.

>> Leer más: El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

Horacio Marín: "Cargá nafta hoy"

Consultado por las repercusiones del conflicto en Irán sobre el precio de la nafta en Argentina, Marín afirmó, en conversación con el streaming de El Cronista: "Va aumentando muy poco, pero va aumentando, de acuerdo a cómo (el conflicto geopolítico) nos va afectando".

"Vamos a ser honestos: si vos tenés que cargar (nafta) mañana, cargá hoy", enfatizó Marín, y agregó: "Pasa en todos lados, si vos crees que las cosas van a ir aumentando, cargá antes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2031060546510819491&partner=&hide_thread=false

En redes, llamó la atención que este mismo lunes el CEO de YPF negó la posibilidad de "cimbronazos" en el precio de la nafta. El directivo de la empresa líder del rubro en el país explicó que la petrolera está trabajando "con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana". Luego explicó: "Mediante el sistema de moving average, podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad, teniendo un precio más estable".

"La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real, sino especulación de corto plazo", advirtió el CEO de YPF. Luego, remarcó: "Nosotros buscamos ser confiables en el tiempo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HoracioMarin_ok/status/2031015742255091784&partner=&hide_thread=false

El precio del litro de gasoil en Rosario superó a la nafta

Los tableros de todas las empresas empezaron a modificarse en los últimos días como consecuencia de la guerra que se desató tras el ataque de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Teherán. La cotización del crudo creció 40 por ciento en una semana y el barril rompió el techo de los 100 dólares por primera vez en tres años y medio.

Después de las actualizaciones del fin de semana, el litro de gasoil de máxima calidad ya no se consigue a menos de $ 2.000 en Rosario. Asimismo, la versión regular está cerca de superar esa cifra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LT8am830/status/2031001416056377580&partner=&hide_thread=false

Los nuevos precios siguen una tendencia similar a la que se da en torno a la venta de nafta. YPF ofrece el combustible más barato con un valor de 2.043 pesos para Infinia Diesel. Shell y Axion, por el contrario, se ubican entre las estaciones más caras de la ciudad.

>> Leer más: El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

Pasada una semana desde que Estados Unidos comenzó a desplegar a sus fuerzas armadas en Medio Oriente, el presidente Donald Trump dijo este domingo que el petróleo "bajará rápidamente cuando termine la amenaza nuclear de Irán". Así defendió la acción militar iniciada el 28 de febrero pasado.

"La suba a corto plazo es un pequeño precio a pagar en el país y en el mundo por paz y seguridad", aseguró el jefe del Estado norteamericano respecto de la escalada del valor de los combustibles. A continuación sostuvo que "sólo los tontos pensarían algo distinto".

