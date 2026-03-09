La Capital | Policiales | Los Menores

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Tiene 31 años y aparece en investigaciones por amenazas, narcomenudeo y vínculos con la facción de la barra brava de Rosario Central vinculada a Los Menores

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

9 de marzo 2026 · 13:16hs
Quién es Chamí Mendoza: Los Menores

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles.

La aprehensión de Alexis Emanuel "Chamí" Mendoza, presunto miembro de la banda Los Menores, se suma a una serie de detenciones recientes de otros integrantes de la organización criminal. En este caso, el sospechoso estaba prófugo desde mayo pasado, cuando el gobierno provincial ofreció 25 millones de pesos como recompensa para quien aporte información que conduzca a su captura. Lo investigan por asociación ilícita, extorsiones y amenazas, narcomenudeo y vínculos con la barra brava de Rosario Central.

Chamí Mendoza fue detenido este domingo en la vía pública en el marco de un operativo de la Policía de Investigaciones. Los agentes lo interceptaron a la madrugada en inmediaciones de Alsina al 2900, varias cuadras después de salir de una reunión familiar. Tras un paso por la sede de la PDI fue trasladado a la cárcel de Piñero y será imputado los próximos días.

>> Leer más: Capturaron a "Chami" Mendoza, miembro de Los Menores y uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

El gobierno provincial lo había ubicado en la nómina de diez prófugos más buscados de la provincia con una recompensa millonaria. Tras su captura lo describieron como un "referente de zona muy violento" de la banda Los Menores. Con su detención son tres los miembros de esta banda aprehendidos en los últimos días, mientras el presunto jefe de la organización, Matías Gazzani, continúa prófugo y mencionado de manera reiterada en banderas intimidantes que aparecen en la vía pública.

Los Menores, asociación ilícita

Alexis Emanuel "Chamí" Mendoza, de 31 años, tiene domicilio en Garay al 5000, barrio Triángulo de la zona oeste de Rosario. A varios kilómetros del 7 de Septiembre y barrios linderos de la zona noroeste, donde tuvo origen territorial la banda Los Menores. Sin embargo, en distintas investigaciones Chami aparece con vínculos estrechos con integrantes de la organización, que llamativamente supo expandirse en poco tiempo hacia distintos puntos de la ciudad.

>> Leer más: Los Menores: primera acusación a la banda apuntada de copar la tribuna de Central

A fines de agosto pasado, cuando en el Centro de Justicia Penal se realizó la primera imputación a integrantes de Los Menores como parte de una asociación ilícita, Mendoza fue ubicado entre los miembros todavía prófugos. Para entonces ya había sido integrado por el gobierno provincial como uno de los diez más buscados, con una recompensa inicial de 25 millones de pesos para quien aportara información sobre su paradero.

Su detención se suma a otras dos recientes de sospechosos vinculados a la banda. El fin de semana anterior, en distintos operativos, habían caído dos jóvenes ligados a la organización. Uno de ellos, Roque Alejandro "Roco" Romero, también tenía pedido de captura por sus participación en la asociación ilícita. En tanto que Lautaro "Wifi" Brest fue demorado tras una denuncia por violencia de género que precipitó su detención por sospechas de vinculación al narcomenudeo, una de las principales actividades ilícita de Los Menores.

La barra, amenazas y narcomenudeo

Si bien no trascendió qué hechos le imputarán a Chamí Mendoza más allá de su vínculo con la asociación ilícita, su nombre aparece en varias investigaciones que se unen con Los Menores como trasfondo. Una de las más resonantes es una trama extorsiva que tiene imputado al empresario local Pedro Alberto Kolonisky, también ligado a la barra de Central e investigado como proveedor de armas a bandas criminales.

>> Leer más: Los Menores: la banda que sacudió con crímenes a Rosario y tenía a sus jefes en Buenos Aires

La causa contra Kolonisy se inició tras una amenaza de muerte a una mujer que acusaba de perder un bolso con armas que debía esconder. En ese contexto le exigió a la víctima que entregara su vivienda de Pedro Lino Funes al 3000. Chamí Mendoza aparece en esa trama como uno de los que se ocupó personalmente de amenazar a la mujer con que la iban a matar si no aparecía el bolso con armas que le habían dejado.

En otras investigaciones, Mendoza aparece vinculado al narcomenudeo. Una denuncia del 11 de agosto de 2025 lo ubicó a bordo de una Renault Kangoo blanca junto a otras personas comercializando estupefacientes en la vía pública. También su nombre surge como ligado a miembros de la barra brava de Rosario Central que se posicionó al mando del paravalanchas luego del asesinato del ex líder Andrés "Pillín" Bracamonte. Los investigadores cuentan con conversaciones en las que Mendoza es mencionado como parte de un grupo referenciado con Luis Palavecino, otro barra ligado a Los Menores detenido en diciembre pasado.

La captura de Chamí Mendoza

Funcionarios provinciales dieron este lunes una conferencia de prensa para ampliar la información sobre la detención de Chamí Mendoza. Marcelo Albornoz, subsecretario de Investigación Criminal, indicó que ocupaba "un rol relevante dentro de la banda" y lo relacionó a "balaceras y otros hechos de gravedad".

>> Leer más: Fijaron nuevas recompensas multimillonarias para atrapar a dos prófugos por homicidio

Cristian Fabiani, jefe de la Unidad de Capturas de Alto Perfil que intervino en la detención de Mendoza, explicó que la aprehensión se dio en el marco de un trabajo de inteligencia previo. "Se realizaron diversas tareas de vigilancia y recolección de información que permitieron establecer que el fin de semana podía concurrir al domicilio de un familiar, en el marco de un evento familiar", detalló el funcionario.

Así dieron con Mendoza pasada la medianoche del domingo, cuando lo vieron llegar a la vivienda donde se realizaría la reunión. Los agentes esperaron a que finalizara el encuentro familiar para evitar riesgos de terceros y cuando se retiró del domicilio lo siguieron durante unas quince cuadras para luego rodearlo en inmediaciones de Alsina al 2900 donde finalmente fue aprehendido tras intentar escapar.

Noticias relacionadas
Cayó en Echesortu un joven vinculado a Los Menores

Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu

La primera recompensa se lanzó en 2025.

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

La Justicia provincial comenzó a investigar las amenazas en Corrientes al 1300.

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

La bandera fue hallada cerca del cruce de Larrea y Vélez Sarsfield.

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Ver comentarios

Las más leídas

Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Lo último

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

¿Cuánto dinero recaudó Newells con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

¿Cuánto dinero recaudó Newell's con el bono en el clásico y qué destino tendrá?

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Tiene 31 años y aparece en investigaciones por amenazas, narcomenudeo y vínculos con la facción de la barra brava de Rosario Central vinculada a Los Menores

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Por Martín Stoianovich

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
Economía

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás
Policiales

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal
Policiales

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen
Política

El gobierno nacional promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up
La Ciudad

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se fue de Newells, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

Se fue de Newell's, nadie logró reemplazarlo y el martes jugará en el Coloso

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Newells: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Newell's: un petitorio de actores políticos del club para dar una mano en este momento

Ovación
Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica
Ovación

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Alpine, en la mira: el director de Mercedes busca invertir y reanima una rivalidad histórica

Central: Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores, le dijo Jorge Almirón a La Capital

Central: "Le tengo mucha fe al equipo para la Copa Libertadores", le dijo Jorge Almirón a La Capital

Newells vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Platense: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Policiales
Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Fuego en un edificio céntrico: denunciaron amenazas a un funcionario municipal

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Colgaron una bandera con amenazas en una escuela que fue baleada tres años atrás

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

Zona noroeste: un hombre fue encontrado baleado y sin vida en la vía pública

La Ciudad
El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán
La Ciudad

El precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo por la guerra en Irán

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Mucho alcohol a la mañana en barrio Parque: denunciaron al conductor de una pick up

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Los ingresos a La Florida crecieron 40% y llegaron a 200.000 este verano

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

Juegos Suramericanos: el tenis se disputará en el óvalo del Hipódromo

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias matinales

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes
Política

El gobierno dijo que repatrió a 250 argentinos varados en Emiratos Árabes

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa
La Región

Más de 1.200 familias resguardan sus viviendas con el plan Protege tu Casa

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado
La ciudad

Arroyo Ludueña: piden inspecciones en cercanías de un barrio cerrado

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir
Ovación

Primera C: Leones FC, el club de los Messi, debuta como local ante El Porvenir

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil
Información General

Lula quiere prohibir las apuestas en línea en todo Brasil

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines
Información General

Nueva búsqueda sin resultados del vuelo MH370 de Malaysia Airlines

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera
La Ciudad

Con gran adhesión, volvió la Caravana Náutica para celebrar la bandera

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo
Ovación

Tenis: Sebastián Baez avanzó en Indian Wells y enfrenta a un ex número 1 del mundo

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos
Policiales

Zona norte: secuestraron más de 400 dosis de cocaína en tres allanamientos

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte
Política

Reforma jubilatoria: la provincia pidió apartar a jueces de la Corte

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tras la difusión mediática, el paciente de Ospat que tiene cáncer recibirá su quimio

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste
Policiales

Operaron con éxito al policía baleado en la entradera de zona sudoeste

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba
Información general

Se registró un sismo de magnitud 5 en La Rioja y Córdoba

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario
La Ciudad

Desde abril será más simple sacar el carné de conducir en Rosario

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo
La Región

Descarriló un tren de carga en el ingreso a la ciudad de San Lorenzo

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial
La Ciudad

Juegos Suramericanos 2026: avanza la construcción del Centro Acuático Provincial

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de extrema dureza
El Mundo

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump
Política

Milei participa de la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente
La Ciudad

Finalizó el laqueado del mural de El Aura y ya se puede transitar normalmente