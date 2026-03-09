Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, la barra de Central y violencia en las calles.

Tiene 31 años y aparece en investigaciones por amenazas, narcomenudeo y vínculos con la facción de la barra brava de Rosario Central vinculada a Los Menores

La aprehensión de Alexis Emanuel "Chamí" Mendoza, presunto miembro de la banda Los Menores , se suma a una serie de detenciones recientes de otros integrantes de la organización criminal. En este caso, el sospechoso estaba prófugo desde mayo pasado, cuando el gobierno provincial ofreció 25 millones de pesos como recompensa para quien aporte información que conduzca a su captura. Lo investigan por asociación ilícita, extorsiones y amenazas, narcomenudeo y vínculos con la barra brava de Rosario Central.

Chamí Mendoza fue detenido este domingo en la vía pública en el marco de un operativo de la Policía de Investigaciones. Los agentes lo interceptaron a la madrugada en inmediaciones de Alsina al 2900, varias cuadras después de salir de una reunión familiar. Tras un paso por la sede de la PDI fue trasladado a la cárcel de Piñero y será imputado los próximos días.

El gobierno provincial lo había ubicado en la nómina de diez prófugos más buscados de la provincia con una recompensa millonaria. Tras su captura lo describieron como un "referente de zona muy violento" de la banda Los Menores. Con su detención son tres los miembros de esta banda aprehendidos en los últimos días, mientras el presunto jefe de la organización, Matías Gazzani, continúa prófugo y mencionado de manera reiterada en banderas intimidantes que aparecen en la vía pública.

Los Menores, asociación ilícita

Alexis Emanuel "Chamí" Mendoza, de 31 años, tiene domicilio en Garay al 5000, barrio Triángulo de la zona oeste de Rosario. A varios kilómetros del 7 de Septiembre y barrios linderos de la zona noroeste, donde tuvo origen territorial la banda Los Menores. Sin embargo, en distintas investigaciones Chami aparece con vínculos estrechos con integrantes de la organización, que llamativamente supo expandirse en poco tiempo hacia distintos puntos de la ciudad.

A fines de agosto pasado, cuando en el Centro de Justicia Penal se realizó la primera imputación a integrantes de Los Menores como parte de una asociación ilícita, Mendoza fue ubicado entre los miembros todavía prófugos. Para entonces ya había sido integrado por el gobierno provincial como uno de los diez más buscados, con una recompensa inicial de 25 millones de pesos para quien aportara información sobre su paradero.

Su detención se suma a otras dos recientes de sospechosos vinculados a la banda. El fin de semana anterior, en distintos operativos, habían caído dos jóvenes ligados a la organización. Uno de ellos, Roque Alejandro "Roco" Romero, también tenía pedido de captura por sus participación en la asociación ilícita. En tanto que Lautaro "Wifi" Brest fue demorado tras una denuncia por violencia de género que precipitó su detención por sospechas de vinculación al narcomenudeo, una de las principales actividades ilícita de Los Menores.

La barra, amenazas y narcomenudeo

Si bien no trascendió qué hechos le imputarán a Chamí Mendoza más allá de su vínculo con la asociación ilícita, su nombre aparece en varias investigaciones que se unen con Los Menores como trasfondo. Una de las más resonantes es una trama extorsiva que tiene imputado al empresario local Pedro Alberto Kolonisky, también ligado a la barra de Central e investigado como proveedor de armas a bandas criminales.

La causa contra Kolonisy se inició tras una amenaza de muerte a una mujer que acusaba de perder un bolso con armas que debía esconder. En ese contexto le exigió a la víctima que entregara su vivienda de Pedro Lino Funes al 3000. Chamí Mendoza aparece en esa trama como uno de los que se ocupó personalmente de amenazar a la mujer con que la iban a matar si no aparecía el bolso con armas que le habían dejado.

En otras investigaciones, Mendoza aparece vinculado al narcomenudeo. Una denuncia del 11 de agosto de 2025 lo ubicó a bordo de una Renault Kangoo blanca junto a otras personas comercializando estupefacientes en la vía pública. También su nombre surge como ligado a miembros de la barra brava de Rosario Central que se posicionó al mando del paravalanchas luego del asesinato del ex líder Andrés "Pillín" Bracamonte. Los investigadores cuentan con conversaciones en las que Mendoza es mencionado como parte de un grupo referenciado con Luis Palavecino, otro barra ligado a Los Menores detenido en diciembre pasado.

La captura de Chamí Mendoza

Funcionarios provinciales dieron este lunes una conferencia de prensa para ampliar la información sobre la detención de Chamí Mendoza. Marcelo Albornoz, subsecretario de Investigación Criminal, indicó que ocupaba "un rol relevante dentro de la banda" y lo relacionó a "balaceras y otros hechos de gravedad".

Cristian Fabiani, jefe de la Unidad de Capturas de Alto Perfil que intervino en la detención de Mendoza, explicó que la aprehensión se dio en el marco de un trabajo de inteligencia previo. "Se realizaron diversas tareas de vigilancia y recolección de información que permitieron establecer que el fin de semana podía concurrir al domicilio de un familiar, en el marco de un evento familiar", detalló el funcionario.

Así dieron con Mendoza pasada la medianoche del domingo, cuando lo vieron llegar a la vivienda donde se realizaría la reunión. Los agentes esperaron a que finalizara el encuentro familiar para evitar riesgos de terceros y cuando se retiró del domicilio lo siguieron durante unas quince cuadras para luego rodearlo en inmediaciones de Alsina al 2900 donde finalmente fue aprehendido tras intentar escapar.