Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

El próximo viernes, un tramo de Eva Perón se transformará en un gran paseo peatonal con música en vivo, comercios abiertos y gastronomía

10 de marzo 2026 · 15:17hs
La Noche en mi Barrio Fisherton dará apertura al ciclo del 2026 del programa que invita a los vecinos a explorar los centros comerciales en horario nocturno.

El Centro Comercial Fisherton se vestirá de fiesta para la primera edición de 2026 de "Noche en mi Barrio", organizada junto a la Municipalidad de Rosario. Será el próximo viernes 13 de marzo desde las 20 y hasta la medianoche, cuando un tramo de Eva Perón se transforme en un gran paseo peatonal con música en vivo, comercios abiertos y gastronomía.

El epicentro de la celebración será el tramo de la avenida entre Donado y Sánchez de Loria, que se cerrará a los vehículos para permitir un paseo a pie, con una propuesta que invita a los vecinos y visitantes a disfrutar del espacio público con una variada oferta comercial, cultural y recreativa.

Propuestas para todos

La Noche en mi Barrio Fisherton dará apertura al ciclo 2026 de la propuesta de la Municipalidad y contará con la presencia del DJ Alejandro Motta, quien presentará un set especial que propone un viaje nostálgico por lo mejor de la música vintage. La grilla musical se completará con la energía en vivo de Banda Verde, asegurando ritmo y diversión para todas las edades.

Además de las tradicionales propuestas gastronómicas que ya caracterizan al barrio, se sumará un patio cervecero y un sector de food trucks con opciones para todos los gustos. Asimismo, los asistentes podrán recorrer un importante paseo de ferias de Economía Social, donde emprendedores locales ofrecerán sus productos artesanales.

El encuentro contará además con un espacio exclusivo para las infancias, con actividades diseñadas para que los niños y niñas también disfruten de la noche.

También la solidaridad tendrá su lugar con un punto solidario del Hogar Pedacito de Cielo, donde se brindará información y se recepcionarán donaciones de artículos de aseo personal para el hogar, institución que trabaja por niños menores en situación de alta vulnerabilidad. Se invita a los asistentes a acercarse y conocer cómo colaborar con esta causa.

Potenciar consumo

El Secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, comentó: "Con esta primera edición de Noche en mi Barrio, seguimos apostando a fortalecer el consumo local y a potenciar nuestros centros comerciales a cielo abierto. Transformar la avenida Eva Perón en peatonal no sólo ofrece un paseo distinto para la familia, sino que genera un escenario fundamental para que los comercios y emprendedores aumenten sus ventas y se vinculen con nuevos clientes en un entorno festivo”.

Desvíos de colectivos

Los cortes de calle se realizarán desde las 18 del viernes 13 y hasta la 01 del sábado 14. Las líneas del transporte urbano de pasajeros deberán realizar los siguientes desvíos hasta la finalización del evento:

Línea 115:

De su recorrido por Colombres, Benegas, Donado, Eva Perón a su recorrido.

Línea 133 125 VERDE:

Sentido este–oeste: de su recorrido por Eva. Perón, Colectora José M. Rosa, Navarro a su recorrido.

Sentido oeste-este: de su recorrido por Eva. Perón, Sánchez de Loria, Benegas, Donado, Eva Perón, a su recorrido.

Línea 133 125 NEGRO:

Sentido este-oeste: de su recorrido por Eva. Perón, Colectora José M. Rosa, Navarro, Muniagurria, Eva Perón a su recorrido.

Sentido oeste-este: de su recorrido por Eva Perón, Sánchez de Loria, Benegas, Donado, Eva Perón, a su recorrido.

Enlace Noroeste:

Sentido oeste-este: de su recorrido por Eva Perón, Sánchez de Loria, Benegas, Donado, Eva Perón, a su recorrido.

Sentido este-oeste: de su recorrido por Navarro, Muniagurria, Eva Perón a su recorrido.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y estar atentos a los desvíos del transporte urbano que se informarán a la brevedad.

Paradas Anuladas:

* Eva Perón y Rodó ochava NE (133 125)
* Eva Perón y Donado ochava NE (133 125)
* Eva Perón y Colombres ochava NE (133 125, ENO)
* Eva Perón y Sánchez de Loria ochava NE (133 125, ENO)
* Eva Perón y Muniagurria ochava NE (133 125, ENO)
* Tarragona y Eva Perón (133V 125)
* Tarragona y Benegas (133V 125)
* Tarragona y Navarro (133V 125)
* Eva Perón y Colombres ochava SO (133 125, ENO)
* Eva Perón y Donado ochava SO (115, 133 125, ENO)

