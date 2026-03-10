La Capital | Zoom | Luciano Castro

Luciano Castro rompió el silencio luego de salir de su internación: "Estuve muy deprimido"

Tras recibir el alta transitoria del centro de salud al cual se sometió por voluntad propia, el actor dio detalles sobre su proceso de recuperación

10 de marzo 2026 · 11:15hs
Luciano Castro aseguró que está sanando para él y sus hijos

Luciano Castro aseguró que "está sanando para él y sus hijos"

Luciano Castro habló por primera vez públicamente luego de tomar la decisión de internarse voluntariamente en un centro de salud tras el revuelo mediático que generó su separación de Griselda Siciliani.

La infidelidad y la filtración de los audios privados habría tomado la determinación de tomarse un descanso de los medios y someterse a un proceso de "descanso e introspección". En este sentido, desde su entorno confirmaron que "empezó a tener días malos y no le encontraba sentido", por lo que decidió proteger su bienestar mental.

Durante su estadía en el establecimiento médico, Castro se mantuvo alejado de las pantallas y en contacto únicamente con su círculo más cercano, especialmente con su expareja Sabrina Rojas y sus hijos Mateo, Esperanza y Fausto.

Tras estar 18 días internado, el actor recibió el alta transitoria y retomó de a poco su vida personal y actividad profesional. Sin embargo, continúa bajo acompañamiento terapéutico, donde se reporta constantemente para ver cómo se siente.

La palabra de Luciano Castro

Con un tono calmo y conmovido, Luciano Castro comentó cómo se encontraba tras tener el alta de modalidad ambulatoria, en diálogo con el programa A la tarde: "Estoy bien. Pedí ayuda. Pedí ayuda y me dieron ayuda". En este sentido, compartió su experiencia en el centro terapéutico: "Me interné. Es verdad, estuve en un lugar que me ayudaron mucho los profesionales del lugar, los compañeros del lugar me contuvieron, me ayudaron".

Por otro lado, el actor explicó los motivos detrás de esta decisión: "Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y más amo, que son mis hijos".

Además, relató cómo está llevando el proceso: "Es largo y es angustiante. Estuve muy deprimido, pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron, así que es lo más importante".

Al finalizar la nota, Castro confirmó que próximamente volverá al área laboral. "No tengo más nada que decir, que sigan bien", concluyó y se retiró en su camioneta.

