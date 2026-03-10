La Capital | Policiales | juez

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo

El juez Gastón Salmain, procesado en diciembre, también objetó el peritaje de su celular y una computadora. El juez federal Román Lanzón avaló lo actuado

10 de marzo 2026 · 16:47hs
El juez federal Gastón Salmain siguió la audiencia judicial conectado por zoom. 

Sebastián Suárez Meccia

El juez federal Gastón Salmain siguió la audiencia judicial conectado por zoom. 

El juez federal Gastón Salmain, involucrado en dos causas penales por corrupción, no encontró eco en un planteo de su defensa para remover a un magistrado que intervino en el caso y anular un allanamiento a su despacho de noviembre pasado, donde se incautaron una computadora y un celular personal que fueron sometidos a pericias. Su colega Román Lanzón rechazó todos los planteos, a los que tachó de “infundados”, “improcedentes” y “dilatorios”.

La resolución se dictó en una audiencia que se celebró ante pedidos de Salmain en los Tribunales Federales de Rosario. El juez Civil y Comercial Nº 1 es investigado desde el año pasado por cohecho, prevaricato e incumplimiento de deberes. Lo acusan de haber favorecido a una financiera del empresario Fernando Whpei con la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial en diciembre de 2023, sorteando el cepo en un contexto de fuerte brecha con el mercado paralelo.

En otra causa por supuesto abuso de autoridad, se investiga si usó su investidura para procurar información reservada del caso en el que está envuelto, al contactarse con altos mandos de una fuerza de seguridad e incluso remitir un oficio judicial a tal efecto. En diciembre fue procesado por el juez Carlos Vera Barros con prohibición de salir del país. Así y todo, en febrero fue designado como juez subrogante en dos juzgados de la ciudad de Santa Fe, además de seguir al frente de su propio despacho. La fiscalía emitió una orden de detención y le dictaron la prisión preventiva, pero no irá preso mientras conserve sus fueros.

>> Leer más: Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

En noviembre pasado, los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, Federico Reynares Solari y Juan Argibay Molina, de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac), pidieron indagar a Salmain, a Whpei y el escribano santafesino Santiago Busaniche, sindicado como un operador de la Justicia Federal, en una trama de corrupción y tráfico de influencias. En esos días, ante la sospecha de que Salmain intentó desviar la pesquisa, fue allanado el juzgado a su cargo. La medida fue autorizada por el juez Lanzón y ejecutada por Gendarmería Nacional, que secuestró documentación relacionada con el caso, la computadora del juez y su celular.

Planteos

Esa medida fue cuestionada por la defensa de Salmain, ejercida por él mismo y el abogado Ignacio Carbone, que recusó al juez Lanzón ante sospecha de parcialidad por haber informado al Consejo de la Magistratura el contenido de la causa tras la audiencia de imputación del 16 de diciembre pasado. Cuestionó además que el mismo magistrado denegara una nulidad del allanamiento.

>> Leer más: Piden la detención de un juez federal de Rosario por una oscura maniobra en favor de un financista

La defensa insistió en esta instancia sobre la supuesta invalidez de esa requisa en el despacho y pidió que se disponga una medida de no innovar para que no se periten las computadoras y el teléfono personal y le devuelvan al juez esos objetos. Además, objetó la participación de la Fiscalía en el debate sobre la recusación.

Los representantes de la acusación respondieron que ese trámite fue iniciado fuera de lo plazos legales, sin fundamentos y con una “clara intención dilatoria”. E indicaron que las pericias a computadoras y teléfonos ya se realizaron, con notificación a la defensa.

Dilatorio

El juez Lanzón rechazó el planteo de recusación al considerarlo “infundado”, “improcedente” y parte de una maniobra “dilatoria” del proceso. Tampoco estuvo de acuerdo con invalidar el allanamiento del 12 de noviembre: a su criterio “no se rebatieron los argumentos ni se presentaron pruebas” de que esa medida fuera desproporcionada ante la gravedad institucional del caso, o que haya ocasionado algún perjuicio. Por último, se negó a revisar el levantamiento de los secretos bancarios, fiscal y bursátil dispuesto en una de las causas.

>> Leer más: Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Salmain fue procesado en los últimos días de diciembre pasado junto a Whpei —quien declaró como “arrepentido”— y el operador Busaniche, con un embargo y prohibición de salir del país. En su caso, sin que se concrete su detención, dada su inmunidad.

Según la resolución del juez Carlos Vera Barros, la maniobra se estructuró a partir de una demanda de un fideicomiso contra el Banco Central que tramitó Salmain. El propósito era lograr, mediante una medida cautelar, que el grupo accediera al Mercado Único de Cambios para obtener dólares invocando una deuda previa a las restricciones de 2019. Los fiscales entienden que las resoluciones en esa causa fueron diseñadas para beneficiar a Whpei a cambio de un soborno de 200 mil dólares.

Días atrás Salmain obtuvo un primer revés de parte de una jueza federal que rechazó un pedido para radicar la causa en los tribunales de Comodoro Py, mientras que un dictamen de la Cámara Nacional de Casación denegó un pedido de recusación de dos camaristas.

Noticias relacionadas
Balacera en la zona sur. La vivienda luce las detonaciones en la puerta de ingreso.

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

Los agentes de las fuerzas provinciales hallaron la bandera en Humberto Primo y Camilo Aldao.

La saga de banderas con amenazas frente a escuelas se extiende por barrio Ludueña

Vecinos y allegados a la familia de Gian se manifestaron antes de la audiencia frente al Centro de Justicia Penal

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Allanamientos donde fue detenido el testaferro de armas de Santa Fe. Había entregado ocho pistolas a criminales

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

Ver comentarios

Las más leídas

Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lo último

Evolucionan los 11 heridos en el accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Evolucionan los 11 heridos en el accidente fatal en la autopista Rosario-Santa Fe

Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa despertó al pueblo

Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa "despertó" al pueblo

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo

Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa "despertó" al pueblo

El actual consejo expuso irregularidades en el último año de la gestión anterior. El pueblo marchará esta tarde y uno de los apuntados propuso devolver la plata
Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa despertó al pueblo
Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newell's

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa Fea González
Policiales

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa "Fea" González

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas para autos
Motores

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas para autos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newells

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Prisión preventiva para dos personas por el crimen del nene de un año en una barbería

Ovación
Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Un Central con otra cara: Jorge Almirón haría cinco cambios para visitar a Argentinos Juniors

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Las locuras de Colapinto en China: regalos, paseos y un accidente en bote

Una rosarina entre los cuatro argentinos que pelearán en la Velada del Año 6

Una rosarina entre los cuatro argentinos que pelearán en la Velada del Año 6

Policiales
Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo
Policiales

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado pero rechazaron el planteo

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa Fea González

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la reclusa "Fea" González

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

La Ciudad
Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de Noche en mi Barrio
La Ciudad

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newells

Kiosqueros rosarinos afirman que las ventas caen 80 por ciento cuando juegan Central y Newell's

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

Juegos Suramericanos 2026: cómo inscribirse para ser voluntario en Santa Fe, Rosario y Rafaela

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino

La única galería comercial de barrio Martín busca un nuevo destino

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Por Andrés Abramowski

POLICIALES

Crimen del bebé: una tragedia absurda e irreparable cuyos motivos aún se ignoran

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Por Leandro Garbossa
Ovación

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

La recomendación del CEO de YPF: Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy
La Ciudad

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado
Policiales

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año
Economía

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está prácticamente concluida
El Mundo

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está "prácticamente concluida"

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron
Información General

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?
Información General

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero
Economía

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo
Economía

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas
Economía

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro
Política

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra
Economía

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género
La Ciudad

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo
Policiales

Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
Economía

El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 
La Ciudad

Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo 