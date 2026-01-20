Rolling Stones: los rumores de una vuelta a la Argentina y la esperanza de eternidad

Algunas versiones dicen que no saldrán más de gira, y otras que vendrán al país en formato especial. La banda no se pronunció oficialmente. ¿Por qué siempre queremos una fecha más de los Stones?

Los Rolling Stones son eternos. Son forjadores de una identidad rocanrolera única y un repertorio de vigencia infinita, que se convirtió en la banda sonora de varias generaciones a nivel global. Casi no hace falta aclararlo. Pero al margen de eso que permanece y siempre permanecerá, y a pesar de que sus tres integrantes históricos ronden o superen los ochenta años, los fanáticos están siempre a la expectativa de una gira más. Un último encuentro que confirme la inmortalidad.

Quizás por esto, en el último año se multiplicaron rumores sobre tours proyectados y cancelados, y hasta un adiós definitivo a los shows internacionales. La última versión, impulsada recientemente por el medio británico The Daily Mail, ilusionó al público local: aseguró que la banda evalúa hacer “mini-residencias” en pocos países , en lugar de grandes recorridas globales, y uno de los destinos elegidos sería Argentina.

En una nota publicada el 15 de enero, Alison Boshoff, editora en el diario inglés, afirmó que los Stones estarían diseñando un nuevo formato que consistiría en dar una semana entera de shows en un mismo destino, descansar por dos semanas, y repetir la dinámica en otro país. Según esta versión, los lugares seleccionados serían Estados Unidos (en la Esfera de Las Vegas), el Reino Unido (probablemente Londres) y Buenos Aires.

El motivo detrás de esta propuesta sería que la artrosis de Keith Richards, de 82 años, ya no le permitiría sostener las enormes giras que se convirtieron en uno de los ellos registrados de la banda. La periodista citó a una fuente confidencial, supuestamente cercana a la banda, que hasta le dio textuales de Jagger asegurando que a él le hubiera encantado salir de gira, pero que ni consideraba la posibilidad de hacerlo sin “Keef”, su guitarrista histórico.

Argentina y los Stones, un sólo corazón

La noticia tuvo impacto inmediato sobre todo por su verosimilitud: no es ningún secreto que los Stones y Argentina tienen un vínculo intenso y especial. En sus 63 años de historia, dieron 15 shows en el país, los cuales convocaron a más de 900.000 fanáticos entre 1995, 1998, 2006 y 2016. La última visita consistió en tres recitales en el Estadio Ciudad de La Plata, a los que asistieron un total acumulado de 150.000 personas.

La versión se alinea con otra afirmación que circuló hace apenas un mes. En una entrevista con la radio Urbana Play, el empresario Daniel Grinbank, detrás de todas las visitas de los Stones a la Argentina, confirmó que la banda ya no realizaría giras mundiales.

"Ya confirmaron que no pueden salir de Europa. La artrosis que tiene Richard es algo de un proceso degenerativo que no se vuelve para atrás. Ellos nunca dicen nunca pero lo que pueda ocurrir es imprevisible. No me imagino a Jagger saliendo de gira sin sus compañeros", aseguró el productor, quien también fue responsable de uno de los shows más grandes de la historia de los Rolling: el que dieron de manera gratuita el 8 de febrero de 2006 en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, y que convocó a un estimado de millón y medio de personas. "Sin Richard no hay Stones", sentenció.

La noticia británica relataba que Richards vive “tranquilo en Connecticut con su esposa Patti, con escapadas ocasionales a su casa en Turks and Caicos”. A su vez, en noviembre pasado, el guitarrista tocó tres temas en el marco de las Soho Sessions, un ciclo de recitales íntimos y con fines solidarios que se lleva adelante en Nueva York. Según las crónicas de la noche, publicadas en medios como Variety, se lo vio con toda su potencia rockera de siempre.

El rumor del Daily Mail se suma a otra serie de versiones que circularon hace más de un año. En 2023, los Stones dieron un batacazo mundial con la publicación de “Hackney Diamonds”, su primer disco con temas nuevos en casi dos décadas, y el primero desde la muerte de Charlie Watts en 2021. En 2024, hicieron una gira de presentación de veinte conciertos en Estados Unidos y Canadá. Se esperaba que ese recorrido continuara en 2025 por Europa y quizás Latinoamérica, pero no pasó.



Esa vez, también habló Grinbank. A finales del tour norteamericano, que culminó el 21 de julio de 2024 en Missouri con un acumulado de casi 850000 entradas vendidas, el productor dijo a medios nacionales que la banda había descartado llegar a Latinoamérica en 2025, y que se concentrarían sólo en Europa.

Sin embargo, los Stones nunca anunciaron nada en sus canales oficiales, como sus redes sociales, su sitio web o su mailing. La gira europea y su posterior "cancelación" fueron sólo versiones, en algunos casos divulgadas por fuentes confiables dentro del universo de la banda, como lo es el fanático noruego Bjornulf Vik, a cargo desde 1996 del sitio web IORR (It’s Only Rock and Roll). En enero de 2025, dijo que la banda estaba lista para iniciar un tour por el viejo continente en mayo, y girar por tres meses durante el verano del hemisferio norte. Poco después, aseveró que la gira estaba cancelada.

En julio, contó que los Rolling tenían listo un nuevo disco de trece canciones, resultado de cinco o seis semanas de trabajo en Londres. En octubre, afirmó que el álbum saldría en abril de 2026 y que la banda anunciaría entonces el adeudado tour por Europa. Nada de todo eso fue confirmado por fuentes oficiales. El noruego no se pronunció todavía sobre las versiones que amplificó el Daily Mail.

Una más y no jodemos más

A pesar del entendible entusiasmo popular que generó el rumor de la mini-residencia en Argentina, entre los fanáticos más dedicados hay cautela pero también algo de esperanza. Por ejemplo, desde las redes de 40x5, “único bar temático de Sudamérica dedicado a los Rolling Stones”, ubicado en provincia de Buenos Aires, retomaron un gesto que aviva la ilusión: en su mailing oficial, la banda mandó una suerte de postal digital de fin de año, deseándoles felices fiestas a sus seguidores, que concluía con la frase “nos vemos en 2026”.

En este mar de especulaciones, resuena de fondo una pregunta: ¿por qué los Stones, después de seis décadas de carrera, siguen generando tanta demanda de giras? ¿Por qué los fanáticos siempre esperan una visita más? Si bien hay una parte de los seguidores que abonan la postura de alegrarse por lo compartido y dejarlos descansar, hay otra que pide más, como si se aferrara a algo que trasciende al grupo británico en sí mismo.

“Pienso mucho en el por qué de esta demanda. A veces pienso que en este mundo, en esta parte del siglo XXI, donde todo consumo es efímero, pareciera que cuando no toquen más los Stones se va a morir oficialmente el siglo XX. Un adiós a un mundo que se conoció. Es muy loco que en un mundo cada vez más efímero, todavía necesitamos a los Stones. Todas las semanas hay alguna noticia sobre ellos y son tipos que tocan hacen más de sesenta años”, dijo en diálogo con La Capital Juan Cruz Revello, periodista, fan de los Rolling y autor del libro “Lengua universal” (Gourmet Musical), para el cual entrevistó a fans de la banda provenientes de los cinco continentes.

En ese volumen, Revello reconstruye el ritual inigualable de los seguidores de la banda: un compromiso férreo que lleva a gente de distintas edades y distintas trayectorias de vida a viajar por el mundo para acompañar a la banda. Un público que se volvió tan legendario como los Stones.

Por otra parte, según el periodista, los propios Stones han contribuido a esta expectativa eterna con su estamina en apariencia sin fin. Efectivamente, hace décadas que se habla de la increíble energía que Jagger muestra en escena a pesar de su edad. De hecho, con 82 años, en sus redes se muestra siempre entre viajes, eventos y fiestas.

“Todas las dudas y especulaciones son porque ellos nos acostumbraron a sentir que son superhéroes que pueden seguir tocando toda la vida y no los retira nadie de los escenarios. Creo que cuando no toquen más, ni lo van a decir. Simplemente sucederá", cerró Revello