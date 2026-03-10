Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

La policía recibió la denuncia cuando ya habían comenzado las clases en una institución de la zona norte rosarina

En la mayoría de las escuelas de Rosario donde colgaron banderas con amenazas , los directivos decidieron suspender las actividades antes del inicio. Este martes se dio una excepción involuntaria, ya que nadie vio el mensaje intimidatorio cuando empezaron las clases en la zona norte.

La policía inició el operativo de custodia después de las 8 de la mañana en avenida Casiano Casas al 1300 . Previamente, los bomberos habían trabajado en el mismo lugar por la denuncia de un principio de incendio que no provocó daños materiales significativos.

Frente a la evidencia hallada al amanecer, la primera hipótesis indica que alguien puso la bandera a la madrugada y después arrojó un artefacto para prender fuego en la Escuela 825 Leopoldo Herrera . Tanto el ataque como el mensaje intimidatorio pasaron inadvertidos a la hora del ingreso a las aulas.

Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Fe coordinaron la vigilancia alrededor del establecimiento por el hallazgo de una sábana escrita con aerosol . La tela sólo estaba colgada de una punta sobre una de las rejas del establecimiento en inmediaciones del barrio Parque Casas, de modo que no se podía leer el mensaje.

Escuela Leopoldo Herrera Foto: X/@maxiklan.

"Vine temprano y nunca la vi, no presté atención", comentó la madre de algunos de los alumnos a través de LT8. A primera hora había llevado a sus hijos a la escuela y, al igual que la mayoría de los padres y docentes, no se dio cuenta de lo que había sucedido durante la madrugada.

En el patio de la institución podía verse una mancha negra como rastro del fuego que había apagado una dotación de Bomberos Zapadores antes del horario de apertura. Finalmente, la actividad habitual se alteró en el transcurso de la mañana por el despliegue de las fuerzas de seguridad provinciales y federales.

La mujer que había ido a la escuela previamente supo del incidente mientras volvía de la casa de su suegra. Al respecto, comentó: "Me estaba yendo para mi casa. Decidí frenar para ver qué pasaba y ahí me enteré". Aunque todavía no los habían desobligado, decidió retirar a sus hijos por precaución.

Cinco banderas en cinco días

La serie de amenazas en instituciones educativas comenzó el último viernes en el Colegio del Sur, ubicado sobre Regimiento 11 y avenida San Martín. La Policía de Investigaciones (PDI) secuestró allí una bandera mafiosa referida a vendedores de drogas y lavadores de dinero. Entre los nombres escritos se repiten algunas personas que ya fueron imputadas como parte de organizaciones narcocriminales de la ciudad.

A partir del fin de semana, la operatoria de los delincuentes se trasladó a la zona noroeste rosarina. La segunda denuncia de amenazas corresponde al Colegio Rey de Gloria en Perú al 300 bis. Este procedimiento se llevó a cabo en el transcurso del fin de semana, cuando no se dictaron clases.

La tercera institución utilizada como "buzón" de grupos mafiosos fue la Escuela 84 José Mármol, ubicada en Larrea y Vélez Sarsfield. Una portera vio la bandera este lunes a primera hora, de modo que los directivos suspendieron todas las actividades antes del ingreso de los estudiantes.

Al día siguiente, la policía encontró un lienzo de mayor tamaño en otra institución del barrio Ludueña. De acuerdo al protocolo del Ministerio de Educación de Santa Fe, este martes se cancelaron las clases en todos los niveles educativos del establecimiento fundado por el padre Edgardo Montaldo.