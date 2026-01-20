De ser "familia perfecta" al escándalo: que pasó con el hijo mayor de Victoria y David Beckham

Brooklyn Beckham, el hijo de la ex Spice Girl y el futbolista, rompió el silencio y expuso el conflicto familiar que mantienen desde hace años

Un escándalo internacional sacude a una de las familias más famosas del mundo . Tras varios años de idas y vueltas en redes sociales y rumores en la prensa, Brooklyn Beckham, el hijo mayor de Victoria y David Beckham , compartió un descargo en sus redes sociales en el que apuntó contra sus padres y explicó el conflicto familiar que mantienen desde hace tiempo.

La icónica cantante de las Spice Girls, Victoria Beckham, y el exfutbolista David Beckham llevan más de dos décadas casados y formaron una de las familias más fotografiadas por la prensa mundial. La pareja tuvo cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Carter. Durante años, proyectaron la imagen de una familia unida y perfecta, pero en el último tiempo esa fachada comenzó a quebrantarse.

Según trascendió, el conflicto tiene como principal protagonista a Brooklyn Beckham, el hijo mayor de la familia. En las últimas horas, el modelo y fotógrafo publicó un extenso mensaje en el que dio detalles de la tensa relación que mantiene con sus padres. “Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací”, escribió.

En el posteo, Brooklyn aseguró que los problemas comenzaron a raíz de su relación con Nicola Peltz, con quien está casado desde 2022. Según su versión, la actriz nunca fue aceptada por su familia. Cabe remarcar que Peltz pertenece a una de las familias más ricas y poderosas de Estados Unidos: es hija del multimillonario Nelson Peltz, inversor y directivo de grandes corporaciones, y de la exmodelo Claudia Heffner.

Los principales señales del conflicto familiar

Los rumores de que la “familia perfecta” de Estados Unidos enfrentaba conflictos comenzaron hace tiempo, especialmente después de la boda del hijo mayor del clan Beckham. Según medios estadounidenses, varios episodios previos y durante la ceremonia dejaron en evidencia un posible enfrentamiento entre la actriz y su suegra la ex Spice Girl.

Nicola Peltz no habría utilizado el vestido que su suegra había confeccionado para ella. Además, durante la celebración se produjo un episodio que involucró al cantante Marc Anthony, y generó incomodidad entre los invitados.

image

Los rumores se intensificaron cuando Brooklyn Beckham no fue visto en el cumpleaños familiar número 50 de su padre. Tampoco asistió al desfile de la colección de Victoria Beckham en marzo, ni estuvo presente en un partido de fútbol familiar realizado en Los Ángeles. Asimismo, en agosto, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz, celebraron la renovacion de sus votos matrimoniales y en la ceremonia no estuvo presente ningún integrante de la familia.

image

La primera declaración pública de Cruz Beckham

Fue hace tan solo un mes cuando el medio británico Daily Mail dio a conocer que tanto Victoria como David habrían dejado de seguir a Brooklyn en Instagram, luego de que el hijo mayor decidiera pasar la Navidad junto a su esposa Nicola.

En ese momento el hijo menor del clan familair, Cruz Beckham, hizo un descargo en redes sociales en el que se refirió por primera vez al conflicto. “NO ES VERDAD. Mis papás nunca dejarían de seguir a su hijo… Digamos los datos correctos. Ellos despertaron y estaban bloqueados, y yo también”, escribió en su cuenta de Instagram.

image

El descargo de Brooklyn Beckham

Si bien hasta el momento ni Victoria ni David Beckham salieron a aclarar públicamente las versiones sobre el conflicto familiar, en las últimas horas fue el propio Brooklyn quien decidió romper el silencio. En un extenso descargo en sus redes sociales, el hijo mayor del matrimonio dio detalles, uno por uno, de los episodios que provocaron el distanciamiento definitivo de su familia.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, lo que me ha obligado a hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, comenzó escribiendo Brooklyn en su mensaje.

El hijo mayor de la familia más fotografiada de Estados Unidos aseguró que no tiene intenciones de reconciliarse con su familia y que, por primera vez en su vida, está decidido a defenderse públicamente. “Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido parte integral de la vida en la que nací”, escribió.

Victoria y David, en contra del matrimonio con Nicola Peltz

A continuación, el modelo y fotógrafo confesó que la raíz del conflicto con sus padres está vinculada a su relación con Nicola Peltz, con quien lleva más de tres años casado. Según detalló el propio Brooklyn, sus padres nunca aceptaron plenamente su vínculo con la actriz. “Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado”, aseguró.

“Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que renunciara a los derechos de mi nombre, algo que habría afectado no solo a mí, sino también a mi esposa y a nuestros futuros hijos”, confesó.

image

El conflicto con Victoria Beckhan durante la boda

En su descargo, Brooklyn confirmó cada uno de los episodios ocurridos durante su boda con Nicola Peltz que circularon en la prensa. El hijo mayor del matrimonio afirmó que Victoria Beckham habría cancelado la confección del vestido de novia de Nicola a último momento, a pesar de que la actriz estaba ilusionada con lucir el diseño de la ex Spice Girl.

image

Además, aseguró que Victoria habría arruinado el primer baile con su esposa. “Frente a los 500 invitados a nuestra boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa estaba previsto mi baile romántico con mi esposa, pero mi madre me esperaba para bailar conmigo. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos”, lanzó.

Brooklyn también sostuvo que su madre habría generado situaciones incómodas en contra de su relación: “Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas de maneras que claramente tenían la intención de hacernos sentir incómodos a ambos”.

En ese sentido, el modelo también se refirió a su ausencia en el cumpleaños número 50 de su padre. Según explicó, tanto él como su esposa tuvieron intenciones de asistir a la celebrar su cumpleaños en reiteradas ocasiones pero en todas fueron rechazados, salvo en su gran fiesta de cumpleaños, "con cien invitados y cámaras por doquier". "Finalmente aceptó verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera", explico Brooklyn.

La “familia perfecta”, una fachada para la prensa

Hacia el final de su descargo, Brooklyn apuntó directamente contra la imagen pública que su familia construyó durante años. “Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero", detalló el modelo.

Y agregó: "El amor familiar se define por cuánto publicas en redes sociales o por la rapidez con la que lo dejas todo para posar para una foto familiar, incluso si eso implica renunciar a nuestras obligaciones profesionales”.