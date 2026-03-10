La Capital | Ovación | Newell's

Fue campeón con Newell's, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso del mundo lo busca como DT

El Real Madrid posó sus ojos en un entrenador que en su etapa de jugador fue campeón en el Newell's de Marcelo Bielsa

10 de marzo 2026 · 18:08hs
Mauricio Pochettino fue campeón en el Newells de Marcelo Bielsa.

Desde España aseguran que el equipo más poderoso del mundo, Real Madrid, está buscando nuevo entrenador. Y entre los candidatos está el exjugador campeón con Newell's y que será el director técnico de Estados Unidos en el Mundial de 2026: Mauricio Pochettino.

Ahora mismo, "Poche" se prepara para ser parte del Mundial que se jugará justamente en Estados Unidos, México y Canadá a mitad de año y donde la selección argentina, liderada por Lionel Messi, irá por el bicampeonato.

Pero mientras se juegue el Mundial, los clubes no descansarán y uno de los que podría cambiar de entrenador a mitad año es Real Madrid, que ya está diseñando la temporada 2026-27. Y todo indica que podría terminar el interinato actual de Álvaro Arbeloa, que llegó tras el ciclo de Xabi Alonso.

En la danza de nombres para asumir en la Casa Blanca en la próxima temporada figura Mauricio Pochettino, que brilló como jugador de Newell's en el exitoso ciclo de Marcelo Bielsa en el Parque.

Pochettino: "El fútbol te lleva adonde el fútbol quiera"

Pochettino (54 años), que ha dirigido a clubes como Tottenham Hotspur, París Saint-Germain y Chelsea, dijo sobre la chance de dirigir tras el Mundial al Real Madrid que "todo a su tiempo, el fútbol te va a llevar adonde el fútbol quiera. Los rumores siempre están ahí, a este nivel pasan este tipo de cosas. Solamente, a seguir mi vida como hasta ahora”, aseguró el nacido en la localidad santafesina de Murphy.

Siempre cuando los rumores son agradables, me gustan. La mayoría son siempre negativos, cuando algo es positivo, mucho mejor. Hay que tomarlo con la tranquilidad que nos da la experiencia en este mundo", concluyó.

Con la rojinegra. Fue un aprendizaje muy grande jugar en una institución tan grande como Newells, sostuvo Víctor Aquino en su negocio en el barrio San Miguel, en Asunción.

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

Aquino, junto a una de sus hijas, jugó en varios países y vivió diversas situaciones. En Venezuela también transité un momento difícil, contó.

"En México viví un momento de angustia porque casi secuestran a una de mis hijas"

Walter Núñez es la principal y única variante de ataque que mostró hasta el momento Newells. Con el extremo solo no alcanza y es necesario que aparezcan otros esta noche frente a Platense.

Newell's jugará en el Coloso por tercera vez seguida y su meta se reduce a ganar

Walter Mazzantti estuvo en la práctica de Newells de este mismo lunes.

Walter Mazzantti firmó con Newell's y concentró para el partido contra Platense

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Lista de concentrados de Central con varias ausencias, entre ellas Marco Ruben

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

El consejo expuso irregularidades en el último año de la gestión anterior. El pueblo marchará y uno de los apuntados propuso devolver la plata
Bigand: un desfalco de 250 millones de pesos en la cooperativa despertó al pueblo
Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

El peronismo propone un ámbito para que la policía discuta su salario

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

El gobierno confirmó cambios en los plazos de las revisiones técnicas

Newell's está cerca de cerrar a un arquero por la lesión de Gabriel Arias

La confesión de Víctor Aquino: las duras críticas, las amenazas y el paso importante por Newell's

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

Argentinos Juniors vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Básquet de la Asociación Rosarina: la temporada comenzó con mucha acción

Básquet de la Asociación Rosarina: la temporada comenzó con mucha acción

Básquet de la Asociación Rosarina: la temporada comenzó con mucha acción

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta jugarán las semifinales de la Liga Argentina

Fue campeón con Newell's, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso del mundo lo busca como DT

Un juez federal acusado de corrupción intentó apartar a un magistrado

Dos detenidos y 18 pistolas secuestradas a una banda ligada a la Fea González

Una escuela usada para amenazas abrió sus puertas porque nadie vio la bandera

Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato

Trapitos: una ventana rota en cada esquina

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma

Fisherton se viste de fiesta: llega una nueva edición de "Noche en mi Barrio"

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Cortaron el tránsito sobre el puente Rosario-Victoria por el vuelco de un camión

Ternium en Expoagro: la apuesta de la industria que impulsa la fuerza del campo

Comenzó el juicio por el crimen de dos adolescentes en barrio Triángulo

Crimen del bebé: una tragedia absurda cuyos motivos aún se ignoran

Quién es Chamí Mendoza: Los Menores, violencia en la calle y la barra de Central

Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

La recomendación del CEO de YPF: "Si tenés que cargar nafta mañana, cargá hoy"

Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional

Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza

Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año

Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está "prácticamente concluida"

EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron

Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?

Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero

Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo

Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas

El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra

8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género