Fue campeón con Newell's, dirigirá el Mundial y el equipo más poderoso del mundo lo busca como DT

El Real Madrid posó sus ojos en un entrenador que en su etapa de jugador fue campeón en el Newell's de Marcelo Bielsa

Desde España aseguran que el equipo más poderoso del mundo, Real Madrid, está buscando nuevo entrenador . Y entre los candidatos está el exjugador campeón con Newell's y que será el director técnico de Estados Unidos en el Mundial de 2026: Mauricio Pochettino.

Ahora mismo, "Poche" se prepara para ser parte del Mundial que se jugará justamente en Estados Unidos, México y Canadá a mitad de año y donde la selección argentina, liderada por Lionel Messi, irá por el bicampeonato.

Pero mientras se juegue el Mundial, los clubes no descansarán y uno de los que podría cambiar de entrenador a mitad año es Real Madrid , que ya está diseñando la temporada 2026-27 . Y todo indica que podría terminar el interinato actual de Álvaro Arbeloa , que llegó tras el ciclo de Xabi Alonso.

En la danza de nombres para asumir en la Casa Blanca en la próxima temporada figura Mauricio Pochettino, que brilló como jugador de Newell's en el exitoso ciclo de Marcelo Bielsa en el Parque.

Pochettino: "El fútbol te lleva adonde el fútbol quiera"

Pochettino (54 años), que ha dirigido a clubes como Tottenham Hotspur, París Saint-Germain y Chelsea, dijo sobre la chance de dirigir tras el Mundial al Real Madrid que "todo a su tiempo, el fútbol te va a llevar adonde el fútbol quiera. Los rumores siempre están ahí, a este nivel pasan este tipo de cosas. Solamente, a seguir mi vida como hasta ahora”, aseguró el nacido en la localidad santafesina de Murphy.

“Siempre cuando los rumores son agradables, me gustan. La mayoría son siempre negativos, cuando algo es positivo, mucho mejor. Hay que tomarlo con la tranquilidad que nos da la experiencia en este mundo", concluyó.