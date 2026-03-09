La Capital | Bolsa de Comercio

8M: la Bolsa de Comercio de Rosario reafirmó su compromiso con el 5° Toque de Campana por la Igualdad de Género

Es una iniciativa global de Onu Mujeres en conjunto con aliados del sistema financiero. Convocaron a referentes para visibilizar los avances de igualdad entre hombres y mujeres

9 de marzo 2026 · 19:01hs
La Bolsa de Comercio de Rosario reafirma su compromiso con la agenda de género

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) reafirma su compromiso con una agenda empresarial más igualitaria con el quinto Toque de Campana por la Igualdad de Género.

La iniciativa global que impulsa Onu Mujeres con aliados estratégicos del sistema financiero convocó a referentes del sector público y privado para visibilizar los avances en igualdad entre varones y mujeres y promover una mayor participación de las mujeres en los mercados y en los espacios de decisión.

>> Leer más: 8M: en el Gran Rosario las mujeres ganan casi 40% menos que los varones

El Toque de Campana por la Igualdad de Género en BCR

En el marco del mes de las mujeres, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) llevó adelante la quinta edición del Toque de Campana por la Igualdad de Género, sumándose a una iniciativa global que moviliza a bolsas de valores de todo el mundo para promover la participación de las mujeres en el sector financiero y empresarial. La actividad se realizó en alianza con Onu Mujeres Argentina y reafirmó el compromiso de federalizar esta agenda junto al resto de las bolsas del país.

La jornada contó con un panel con referentes del ámbito empresarial y del ecosistema emprendedor, con la participación de Silvia Torres Carbonell, presidenta emérita de EmprendeIAE y directora regional de Wise Women in STEM Entrepreneurship; Laura Passerini, presidenta de la Bolsa de Cereales de Córdoba y de su Fundación; y Verónica Baracat, oficial a cargo de la Oficina de ONU Mujeres en Argentina. Durante el intercambio, las expositoras reflexionaron sobre los avances y desafíos pendientes para lograr una mayor participación de las mujeres en el liderazgo empresarial, así como sobre el valor estratégico que la diversidad aporta a los equipos de conducción, la innovación y la toma de decisiones.

“La paradoja es evidente: las mujeres alcanzan niveles de formación iguales o superiores a los de los varones, pero siguen estando subrepresentadas en los puestos de liderazgo. Esto quiere decir que el talento femenino está disponible, pero aún no accede en igualdad de condiciones a los espacios de toma de decisión. El sector privado y los mercados de capitales tienen la posibilidad de acelerar la transformación para cerrar esta brecha abriendo más oportunidades de liderazgo económico para las mujeres”, señaló Verónica Baracat.

Durante la apertura del evento, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, expresó: “El toque de campana es un símbolo profundamente arraigado en la historia de los mercados. Es señal de comienzo, de oportunidades y de confianza. Hoy esta campana tiene un significado más trascendente: nos convoca a reflexionar y actuar para construir una sociedad más diversa, inclusiva y representativa. La igualdad de género es una condición para el desarrollo sostenible”.

>> Leer más: La Bolsa de Comercio de Rosario presentó una herramienta para el campo inédita en el país

El tema del Toque de Campana 2026 se alinea con el llamado global del Día Internacional de las Mujeres: “Derechos. Justicia. Acción. Por todas las mujeres y las niñas”, que invita a acelerar los cambios necesarios para eliminar las barreras estructurales que limitan la participación económica y el liderazgo de las mujeres.

En Argentina, las mujeres ocupan solo el 34,66 % de los puestos gerenciales y de liderazgo, frente al 65,34 % de los hombres, lo que evidencia que la igualdad plena sigue siendo una meta pendiente y que el acceso equitativo a los espacios de decisión continúa siendo uno de los principales desafíos en el ámbito empresarial y económico.

En este contexto, el sector privado cumple un rol estratégico. A través de sus políticas laborales, decisiones de inversión, prácticas en las cadenas de valor y liderazgo corporativo, las empresas pueden contribuir a ampliar oportunidades, promover la igualdad de oportunidades y fortalecer economías más resilientes e inclusivas.

El evento contó con la participación de autoridades del sector bursátil y del ámbito público. Estuvieron presentes directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario, autoridades de la Bolsa de Cereales de Córdoba, de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y de la Bolsa de Comercio de Bahía Blanca; representantes de la International Finance Corporation, A3 Mercados, Mercado Argentino de Valores, Rosgan, Centro de Corredores, Cámara Arbitral de Cereales, Cámara Arbitral de Aceites Vegetales y Subproductos, además de presidentes de importantes mercados del país. También acompañaron autoridades de gobiernos provinciales y municipales, Concejo Municipal y responsables de las áreas de género y políticas para las mujeres.

La actividad culminó con el tradicional toque de campana, que marcó el cierre formal de encuentro y simbolizó el compromiso renovado del sector financiero con una agenda de igualdad sustantiva.

Sobre la iniciativa

Es una iniciativa impulsada por el Pacto Global de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, la Federación Mundial de Bolsas y la iniciativa Sustainable Stock Exchanges de Naciones Unidas, que busca visibilizar el papel del sector privado y de los mercados de capitales en la promoción del liderazgo económico de las mujeres.

En todo el mundo, esta acción simbólica convoca a bolsas de valores y actores del sistema financiero a reflexionar sobre el papel que tienen los mercados en la reducción de las brechas entre varones y mujeres, y en la construcción de economías más justas e inclusivas.

