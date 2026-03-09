La Capital | Política | Milei

Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro

El presidente se encuentra en Nueva York, luego viajará a la asunción de Kast en Chile y el sábado estará en un encuentro de la derecha en España

9 de marzo 2026 · 20:01hs
Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro

El presidente Javier Milei no asistirá a la muestra Expoagro, que tendrá lugar desde este martes y hasta el 13 de marzo en San Nicolás, debido a su abultada agenda internacional.

Así lo confirmaron fuentes oficiales, que señalaron que si bien habría tenido intenciones de participar, el mandatario “al final no va a llegar por la agenda de los viajes”.

Milei se encuentra en Nueva York para participar este martes de la inauguración de Argentina Week 2026, una actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos, el JPMorgan y el Bank of America; ese mismo día viajará a Chile para asistir, el miércoles, a la asunción del presidente José Antonio Kast.

El sábado, en tanto, Milei estará en España para ser parte del Foro Económico de Madrid, un encuentro de la derecha de ese país. La idea es que el mandatario se dirija a Europa el jueves próximo, después de regresar de Chile.

