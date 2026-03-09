La Capital | Economía | mercado

Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra en Medio Oriente

Al ritmo de la cotización del crudo, los activos financieros dibujaron una montaña rusa. Crece el pánico por la extensión del conflicto en Medio Oriente. En Argentina, el dólar y el riesgo país quedaron en un escalón más alto

9 de marzo 2026 · 19:47hs
Mercados. La Bolsa de Japón se desplomó más del 5% en el arranque de una jornada global de altísima volatilidad.

La volatilidad es la forma que adoptó el pánico en los mercados financieros globales ante el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente. Como una montaña rusa, el precio del petróleo llegó a superar los u$s 110 el barril aunque sobre el cierre descendió por el anuncio de grandes potencias sobre una liberación de reservas estratégicas. Las mismas turbulencias afectaron a los activos financieros. En ese contexto, en Argentina el dólar y el riesgo país esos bruscos altibajos, para terminar en un escalón inferior que la semana previa.

Los mercados internacionales arrancaron la semana con fuertes señales de pánico financiero, ante la perspectiva de que el conflicto con Irán dure más de lo planteado originalmente por el presidente de EEUU, Donald Trump. Los mercados asiáticos fueron los primeros en acusar el golpe. La situación generó especial preocupación en Japón, la cuarta economía del mundo, que además es el quinto mayor importador de crudo, con cerca del 95% de su abastecimiento proveniente de Medio Oriente. El índice Nikkei 225 se desplomó 5,2%. En Corea del Sur, la Bolsa de cerró con un retroceso del 6%.

En Europa, el Euro Stoxx cayó 0,5%. El clima negativo también se reflejó en Wall Street aunque sobre el final de la rueda cambió de tendencia y los principales índices cerraron con subas.

Los mercados de bonos en todo el mundo registraron fuertes caídas este lunes. La venta masiva provocó un salto generalizado en los rendimientos

La caída global de la deuda refleja el impacto que tuvo el abrupto salto del petróleo, que llegó a dispararse hasta un 28% y rozó los u$s 120 por barril, su nivel más alto desde julio de 2022. Con el paso de las horas y el anuncio de ventas de stocks estratégicos por países integrantes del G7 enfrió los precios, cerrando en u$s 87,38 el barril. La dinámica que contagió los futuros de commodities agrícolas, que arrancaron con fuertes subas pero cerraron en baja, entre tomas de ganancias y operaciones técnicas.

El cambio de escenario también está modificando las expectativas sobre la política monetaria global. Antes del estallido del conflicto, el mercado anticipaba que la Reserva Federal podría comenzar a recortar las tasas en julio. Ahora, los operadores postergan esa posibilidad al menos hasta septiembre.

Guerra y escenario de estanflación

El temor de fondo es que la economía global entre en un escenario de estanflación, en el que la inflación vuelve a acelerarse mientras el crecimiento se debilita. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, un aumento sostenido del 10% en los precios de la energía durante un año podría sumar cerca de 0,4 puntos porcentuales a la inflación global y restar hasta 0,2 puntos al crecimiento económico.

El JP Morgan alertó que los inversores de Wall Street no están preparados para una corrección que podría hundir al S&P 500 hasta un 10% desde sus máximos, con el conflicto en Medio Oriente como principal detonante.

En Argentina, el dólar oficial cerró estable tras una jornada con altibajos y se sostuvo por encima de los $ 1.400, en un contexto marcado por el fortalecimiento global de la moneda estadounidense y un menor atractivo de las estrategias de carry trade en el mercado local.

Los contratos de dólar futuro alternaron subas y bajas. El mercado “pricea” que el tipo de cambio mayorista llegará a los $ 1.439 a fines de marzo. El total de transacciones alcanzó los u$s 1.099 millones. La cotización minorista cerró a $ 1.435 en el Banco Nación (BNA).

El movimiento se produce luego de varias semanas en las que el tipo de cambio se había mantenido por debajo de los $1.400, favorecido por un contexto internacional que impulsó a las monedas emergentes y por una mayor oferta de dólares en el mercado local.

Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse en los últimos días. La escalada del conflicto en Medio Oriente fortaleció al dólar a nivel global y elevó la aversión al riesgo entre los inversores. “El contexto internacional fue parte de la baja en los primeros meses del año, si hay un cambio de tendencia del dólar a nivel mundial, obviamente también va a impactar acá”, explicó el analista financiero Christian Buteler.

Pese a que el Banco Central (BCRA) mantuvo su habitual compra de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC), las reservas brutas internacionales se hundieron en u$s 236 millones. Fuentes oficiales explicaron que la merma se explicó por “baja de cotizaciones por alrededor de u$s 130 millones y pagos de deuda a organismos internacionales por algo más de u$s 30 millones”. Así, terminaron la jornada en los u$s 45.768 millones. El oro al contado bajó un 1,5% durante la jornada a u$s 5.091,62 la onza, ante las preocupaciones por la inflación en EEUU.

De todos modos, el BCRA sumó otros u$s 50 millones del MLC y ya acumuló una compra neta de u$s 3.053 millones en 2026.

En línea con el movimiento a nivel global, los títulos argentinos se catapultaron pero luego recortaron caídas en Wall Street. Las pérdidas fueron encabezadas por el Bonar 2041 (-1,2%), Global 2030 (-0,6%), Global 2029 (-0,6%). El riesgo país medido por el JP Morgan avanza 13 unidades y tras rozar los 600 puntos a media rueda, ahora se ubicó en los 583.

La renta variable, al igual que la fija, operó con fuerte volatilidad durante la rueda.

