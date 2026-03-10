Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

La Ciudad
Comercio: Rosario sigue en rojo, pero mejor que el promedio nacional
Policiales
Testaferro de armas: compró pistolas y las entregó al crimen organizado
La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado con la máxima en alza
Economía
Con buenos vientos, el agro se encuentra en la primera megamuestra del año
El Mundo
Donald Trump aseguró que la guerra de Irán está "prácticamente concluida"
Información General
EEUU: quisieron hacerle una broma a su profesor y lo mataron
Información General
Los lentes inteligentes de Instagram y Facebook, ¿con reconocimiento facial?
Economía
Rosario no zafó de la crisis de las pymes: las ventas cayeron 5,2 % en febrero
Economía
Avanzan los planes para reactivar la planta de IDM en San Lorenzo
Economía
Lácteos Verónica recortó horas de trabajo y se agrava la crisis en las tres plantas
Política
El presidente Milei prioriza su agenda internacional y no asistirá a Expoagro
Economía
Los mercados globales operaron con una fuerte volatilidad por la guerra
La Ciudad
8M: la Bolsa de Comercio reafirmó su compromiso por la igualdad de género
Policiales
Lo reducen con una pistola Taser tras amenazar a su pareja con un cuchillo
Economía
El gobierno de Santa Fe muestra nuevo empleo tras la baja de impuestos
La Ciudad
Guerra en Irán: el precio del gasoil saltó en Rosario mientras sube el petróleo
Policiales
Fuego en un edificio del centro: denuncian amenazas a un funcionario municipal
Policiales
Colgaron una bandera con amenazas en una escuela baleada hace tres años
La Ciudad
Demoras en la autopista Rosario-Buenos Aires por un choque entre camiones
Política
Nación promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil: qué cambios se introducen