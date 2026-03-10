Dos muertos y varios heridos de gravedad por el choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El siniestro fatal se produjo cerca de las 11 a la altura de la localidad de Oliveros, al colisionar una camioneta y un micro que trasladaba a personal del servicio penitenciario

Al menos dos muertos por el siniestro a la altura de la localidad de Oliveros.

Una larga fila de camiones se agolpaba este martes por la tarde en la autopista Rosario-Santa Fe, donde esta mañana se produjo un choque fatal entre una camioneta Fiat Toro y un micro de la empresa Laguna Paiva que trasladaba a personal del servicio penitenciario de la provincia. Según dijo esta tarde el secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, son dos muertos y al menos ocho los heridos por el siniestro .

El choque se produjo cerca de las 11 de la mañana en el kilómetro 45 de la autopista, a la altura de la localidad de Oliveros . Acompañado por Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales, Escajadillo confirmó que son dos las víctimas fatales, mientras que los heridos fueron llevados a distintos hospitales, según la gravedad de las lesiones.

Fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron que uno de los fallecidos era el chofer del micro, mientras que el otro era el conductor de la camioneta .

En cuanto a los heridos, tres de ellos fueron identificadas con código rojo : una mujer de 25 años fue llevada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y dos al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, uno de ellos de gravedad. Además, hay tres personas en código amarillo , llevadas al Hospital de San Lorenzo.

"En forma preventiva al resto de los que iban en el colectivo se los ha traslado para control. Privilegiamos la integridad y la salud de las personas", dijo el funcionario.

En el operativo intervinieron seis ambulancias del Sies, dos minibus y un helicóptero sanitario. La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal Melisa Serena de la ciudad de San Lorenzo. Aun no trascendió de forma oficial la mecánica del siniestro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/2031374418077696046&partner=&hide_thread=false ATENCIÓN autopista Rosario Sta Fe: SINIESTRO VIAL - KM 45, altura de Oliveros - Sentido a Santa Fe | Siniestro vial entre colectivo y automóvil con obstrucción de calzada. - Circular con precaución. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) March 10, 2026

Corte en la autopista Rosario-Santa Fe

Por el momento, hay corte total en la autopista, en el kilómetro 30 mano ascendente y en el kilómetro 51 mano descendente.

Escajadillo estimó cuando terminen las pericias de criminalística primero se liberará el tramo que va de Santa Fe a Rosario y luego la mano que va hacia la capital provincial, donde aún se encuentra la camioneta Toro siniestrada.